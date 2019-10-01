Вчетверо безопаснее

01.10.19 18:31

© РИА Новости. Алексей Сухоруков.

Interfax-Russia.ru – Выплаты ОСАГО по европротоколу увеличились до 400 тыс. рублей по всей России. Эксперты рассказали о "подводных камнях" нововведения.

С 1 октября денежные компенсации по ОСАГО в рамках "европротокола" (без вызова ГИБДД) увеличатся в 4 раза – со 100 тыс. рублей до 400 тыс. рублей. При этом если у участников ДТП есть разногласия, они смогут получить не более 100 тыс. рублей.

Оформить аварию по "европротоколу" можно, если у обоих водителей, участников аварии, есть страховой полис ОСАГО, в ДТП не было пострадавших или погибших и не причинен ущерб третьим лицам.

Нововведение будет действовать во всех регионах РФ согласно принятым в этом году поправкам в закон об ОСАГО. Ранее максимальное возмещение ущерба по ОСАГО в 400 тыс. рублей проводилось только в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Ленинградской областях.

Впрочем, водители часто опасаются оформлять аварии по "европротоколу", поскольку боятся получить небольшую выплату. Кроме того, некоторые сталкиваются с трудностями при оформлении ДТП и жалуются на работу приложения "ДТП.Европротокол".

По мнению исполнительного директора "Российского союза автостраховщиков" (РСА) Евгения Уфимцева, РСА запустил пробный режим нового мобильного приложения, с помощью которого автовладельцы смогут использовать дистанционную схему регулирования убытка по "европротоколу".

"Полномасштабный запуск нового мобильного приложения РСА планируется с 1 ноября этого года. Однако это может произойти при условии выхода необходимых подзаконных актов, обеспечивающих его работу", – сказал Уфимцев.

Между тем, адвокат, вице-президент "Движения автомобилистов России" Леонид Ольшанский считает, что оформлять аварию по "европротоколу" не стоит, так как это может повлечь за собой серьезные издержки.

"В "европротоколе" есть колоссальная опасность: если человек подписал его, а потом выяснилось, что что-то еще разбито, и, допустим, не на 400 тысяч, а на миллион – все. Судья не может помочь ни на секунду и ни на рубль", – пояснил эксперт в беседе с Interfax-Russia.ru.

Ольшанский также отметил, что это нововведение не будет доступно всем гражданам РФ, так как для него необходима работа с приложением.

"Мы же говорим о нашей великой стране, а это не только Москва, это и Сибирь, и Дальний Восток, и маленькие деревушки, где не у каждого есть деньги на электронику, на гаджеты, поэтому это не будет доступно всем", – заявил он.

Более того, любое повышение выплат неизбежно ведет к увеличению стоимости полиса ОСАГО, считает эксперт.

"Потому что хитрые страховые компании говорят: "А где нам взять деньги? Вот мы решили увеличить, а давайте теперь повышать стоимость полиса". Поэтому миллионы автомобилистов подвергнутся в итоге такому узаконенному грабежу в форме увеличения стоимости полиса", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Ольшанский также отметил, что большинство ДТП сопровождается разногласиями, причем "диаметрально противоположными". А поскольку отсутствий конфликта между участниками аварии является необходимым условием для получения полной выплаты, большинство автовладельцев будут лишены такой возможности.

"Иногда сотрудники ДПС вынуждены драки разнимать, каждый же считает, что он прав. В 80 случаях из 100 в ДТП есть разногласия", – подчеркнул эксперт.

Кроме того, эксперт убежден, что в случае разной трактовки аварии со стороны участников ДТП, никто из них не получит даже 100 тысяч рублей без вызова сотрудника ГИБДД.

Ольшанский также считает, что повышение максимальной суммы выплаты, скорее всего, привлечет страховых мошенников, так как имитировать ДТП проще без контроля со стороны сотрудника ГИБДД.

"Но я лично, как адвокат, всегда советую людям не идти по пути европротокола. Потерять 3 часа времени, вызвать инспектора и оформить тщательно. Чтобы страховые компании потом не сказали, что это мошенничество, у вас вообще ничего не было, вы придумали", – посоветовал собеседник Interfax-Russia.ru.

Вице-президент "Движения автомобилистов России" напомнил, что участники ДТП, которые не смогли разрешить спор, могут обратиться в суд.

"Коварные сотрудники страховых компаний иногда умудряются сказать, что они не верят даже протоколу инспектора. Но протокол инспектора – это очень серьезная защита, это базовый документ, который в 80 случаях из 100 будет работать на участников ДТП против страховых компаний", – рассказал Ольшанский.

Поэтому, заключил эксперт, при ДТП следует потратить время и вызвать полицию, а не оформлять аварию по "европротоколу", так как "в погоне за быстротой ты приобретаешь большую вероятность, что тебе вообще ничего не заплатят".

В свою очередь автомобильный эксперт Игорь Моржаретто придерживается иного мнения. В беседе с Interfax-Russia.ru он подчеркнул, что автовладельцам следует дождаться нового приложения, которое сейчас разрабатывается и будет функционировать лучше существующего. Программа условно называется "Помощник ОСАГО". Предполагается, что она появится 1 ноября и будет привязана к порталу к госуслуг.

"И вот она будет абсолютно точно соответствовать всем параметрам. И тогда можно рассчитывать, если фиксировать все детали в соответствии с этим приложением, тогда можно рассчитывать на это (выплаты – ИФ)", – сказал Моржаретто.

Что касается приложения "ДТП.Европротокол", то, по словам автомобильного эксперта, оно "не совсем совершенно".

"Оно нормальное, но тяжело, довольно сложно разобраться, и там есть свои проблемы. Хотя им достаточно большое количество людей пользуется", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Говоря о предложении повысить выплаты по "европротоколу", он напомнил, что участникам ДТП в этом случае нужно соответствовать ряду параметров.

"Кроме тех, которые обычно соответствуют протоколу, т.е. две машины, повреждения только по железу, оба водителя имеют полис ОСАГО, теперь этого мало. Сейчас для того, чтобы получить 400 тысяч, надо еще зафиксировать с помощью специальных средств фото- и видеофиксации", – сказал Моржаретто.

А в настоящее время сделать это можно только с помощью упомянутой программы РСА "ДТП.Европротокол".

Собеседник Interfax-Russia.ru также напомнил, что участники ДТП часто не признают своей вины в аварии, а значит оформление по "европротоколу" невозможно.

"Но в таких случаях наверно нужно вызвать ДПС, чтобы можно было определить, кто виновник. Потому что иначе, если нет согласия между участниками ДТП, во-первых, сумма сокращается до 100 тысяч", – сказал эксперт.

Более того, страховые компании могут просто разделить сумму на две части, если не получится найти виновника аварии, заключил он. А этого вряд ли хватит для покрытия ущерба.

Обозреватель Сабина Адлейба

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