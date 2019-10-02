Противовоздушное опровержение

02.10.19 18:03

© РИА Новости.Евгений Биятов.

Interfax-Russia.ru – Минобороны РФ опровергло проведение испытаний комплекса С-500 в Сирии: части системы испытывают на территории РФ, а в 2020 году начнется ее серийный выпуск.

Газета "Известия" со ссылкой на источники в Минобороны и военно-промышленном комплексе сообщила, что "важнейшие элементы" российской системы противовоздушной обороны С-500 "Прометей" прошли проверку на территории Сирии. Согласно данным собеседников издания, во время испытаний были выявлены "определенные проблемы" в работе техники. Однако специалисты смогли их устранить и признали испытания успешными.

Между тем, бывший замглавкома ВВС по вопросам объединенной системы ПВО СНГ генерал-лейтенант Айтеч Бижев сообщил изданию, что во время тестов, предшествующих поставкам вооружений в войска, проверяют работу всех их компонентов. Он подчеркнул, что данная система "испытывается в жестких технических и климатических условиях и работает буквально на износ", так как только в таком режиме можно выявить все недостатки техники.

"Сирия хорошо подходит для таких испытаний - там всегда жарко, много пыли. Кроме того, РЛС приходится работать в круглосуточном режиме - обстановка в республике неспокойная и зенитчикам надо постоянно поддерживать радиолокационное поле", – заключил Бижев.

Однако вскоре Минобороны опровергло заявление о проведении испытаний С-500 на территории Сирии.

"Никакой необходимости в испытаниях и тем более в использовании зенитной ракетной системы С-500 на территории САР не было и нет", – приводятся слова ведомства на сайте телеканала "Звезда".

В реальности испытаний российской системы в Сирии усомнился и главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.

"Я сомневаюсь, что в условиях Сирии, достаточно ограниченного пятачка территории по меркам дальности системы С-500, какие-либо испытания данной системы могли проводиться реально в Сирии. Все испытания, подчеркиваю еще раз, осуществляются в данный момент времени, учитывая статус разработки и период, на которой она находится, исключительно на территории нашей страны", – заявил он в беседе с Interfax-Russia.ru.

Он напомнил, что проект засекречен, и испытания должны проходить на территории РФ.

В свою очередь начальник зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковник Сергей Хатылев сказал Interfax-Russia.ru, что на территории Сирии проводились испытания не всей системы C-500, а только некоторых ее элементов.

"То, что вся система С-500 находилась в Сирии со своими ракетными установками, пусковыми и выполняла там боевые стрельбы – нет. Только локационные средства и командный пункт применялись в качестве испытательного оборудования, исследовались возможности", – объяснил эксперт.

Испытания "стартовой автоматики непосредственно у зенитно-управляемых ракет боевых алгоритмов" в настоящее время проводятся на территории РФ, подчеркнул Хатылев.

"Закончатся они в 2020 году, вся система будет принята на вооружение, и промышленность приступит к ее серийному изготовлению в том же году. Обращаю внимание, проводилась часть работ именно с перечисленными (локационными – ИФ) средствами. С остальной частью системы зенитно-ракетной составной ее частью, работы проводятся на территории России", – добавил собеседник Interfax-Russia.

Эту информацию в интервью "Интерфаксу" ранее подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. По его словам, составные части системы на испытаниях подтвердили заявленные характеристики.

"Поставки возможны уже с 2020 года. Составные части комплекса уже прошли предварительные заводские испытания и подтвердили свои характеристики", – отметил он.

В свою очередь глава Министерства промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров в интервью "Интерфаксу" сообщил, что С-500 готова к серийному производству.

"Разработка зенитной ракетной системы (ЗРС) С-500 "Прометей" вышла на завершающую стадию. Закончены контрольные испытания элементов ЗРС С-500, продолжается отработка системы в комплексе", – сказал Мантуров.

С-500 разрабатывается АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей" как новое поколение зенитных ракетных систем, в котором предполагается применить принцип раздельного решения задач уничтожения баллистических и аэродинамических целей. Основная задача комплекса – борьба с боевым оснащением баллистических ракет средней дальности. Она может перехватывать ракеты средней дальности, а при необходимости и межконтинентальных баллистических ракет на конечном участке траектории и, в определенных пределах, на среднем участке.

По словам начальника зенитно-ракетных войск командования специального назначения ВВС России в 2007-2009 годах, полковника Сергея Хатылева, российский комплекс также способен защищать объекты от атак дронов и беспилотников, чего, например, не может американский зенитно-ракетный комплекс Patriot.

"В этом наше принципиальное отличие, что мы можем бороться по всем диапазонам на сегодняшний день перспективных средств не только существующих сегодня, но и теми средствами воздушного нападения, которые будут существовать еще 3, 5, 6, 7 лет в будущем", - заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Сабина Адлейба

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