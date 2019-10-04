С хорошими шансами

04.10.19 16:14

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Оператор "Северного потока-2" рассчитывает получить разрешение Дании на прокладку газопровода до конца года. "Газпрому" нужно всего 1,5 месяца для завершения строительства.

Дания по-прежнему остается единственной страной, не выдавшей разрешение на строительство газопровода "Северный поток-2" (Nord Stream 2). Морской газопровод мощностью 55 млрд куб.м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области до балтийского побережья Германии.

Однако, как заявил на днях президент России Владимир Путин, если Дания под давлением США откажет в разрешении на прохождение газопровода в своих водах, Россия найдет другие маршруты прокладки "Северного потока-2".

"Дания – маленькая страна, она подвергается сильному давлению. Это от нее зависит, сможет ли она проявить свою независимость и показать, что она обладает суверенитетом, или нет. Если нет, есть другие маршруты. Это будет дороже и немножко нас отодвинет, но проект, я думаю, будет реализован", – сказал Путин на сессии Российской энергетической недели.

К началу октября "Газпром" уложил по двум ниткам 2 тыс. 42 км газопровода – это 83% от его общей протяженности "Северного потока-2". И, как сообщил журналистам председатель совета директоров "Газпрома" Виктор Зубков на Российской энергетической неделе, "Газпрому" нужно всего 1,5 месяца для завершения строительства газопровода.

По его словам, на данный момент нет причин, по которым Дания не должна дать разрешение на прокладку газопровода.

"Мы ждем. Но если не получим (разрешение Дании), хотя мы в недоумении, почему не дают, мы обойдем через воды, которые нейтральные. Есть экономическая зона Дании, есть нейтральные", – добавил он.

Зубков подчеркнул, что основной вариант "ближе к Дании, потому что круги давать – это не здорово".

Министр энергетики России Александр Новак также подтвердил существование других вариантов маршрутов "Северного потока-2" в случае невыдачи разрешения Данией.

"Просто проект тогда будет дороже и несколько по времени будет дольше реализовываться", – отметил министр.

При этом, по его словам, пока Россия рассчитывает, что проект будет реализован в том маршруте, на который была подана заявка на получение разрешения.

"Мы видим жесточайшую конкуренцию и сопротивление реализации проекта "Северный поток-2", но это не тотальное сопротивление. Многие страны поддерживают этот проект, потому что это, действительно, еще раз повторю, долгосрочный, на многие года проект, который будет обеспечивать надежные поставки энергоресурсов в Европейский союз", – подчеркнул Новак.

Действительно, как заверили "Известия" несколько знакомых с ходом реализации проекта собеседников, на данном этапе у Дании не осталось политических вопросов к прокладке в ее исключительной экономической зоне газопровода.

"Политические моменты были, когда заявка касалась прохождения через датские территориальные воды. На том этапе они что могли затянуть, затягивали. В конце июня ее отозвали (http://www.interfax-russia.ru/view.asp?id=1050921). Но в случае с поданными в июле заявками речь идет о маршрутах через исключительную экономическую зону Дании, что регулируется международной конвенцией о морском праве. И там сделать Копенгаген уже ничего не может. Сейчас это чисто административный процесс и он находится на финишной прямой", – рассказал один из собеседников газеты.

Правда, в Копенгагене пока не готовы дать ответ на вопрос, когда может быть получено разрешение газопровода.

"Этот процесс будет завершен, как только закончится оценка воздействия на окружающую среду и безопасность. В настоящее время невозможно сказать, сколько времени займет этот процесс", – сказал "Известиям" глава пресс-службы Датского энергетического агентства Туре Фальбе-Хансен.

По его словам, среди прочего, это зависит от возможных дальнейших консультаций со странами в рамках Конвенции Эспо, которая предполагает, что оценка воздействия на окружающую среду потенциально опасных проектов должна проводиться не только внутри государства, но и в сопредельных странах.

Впрочем, председатель правления OMV (один из инвесторов проекта "Северный поток-2") Райнер Зеле считает, что шансы на получение разрешения от властей Дании на строительство газовой магистрали достаточно высоки, поэтому искать альтернативные пути прохождения маршрута пока не стоит.

"Я уверен, что нам не нужно обсуждать какие-либо альтернативные маршруты для "Северного потока 2", потому что я убежден - как мы слышали от коллег из Nord Stream 2 - у нас хорошие шансы на то, чтобы получить разрешение от Дании. Если они скажут, что вероятность получения разрешения очень мала, то я начну думать об этом", – сказал он журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

В свою очередь председатель правления Wintershall Dea (еще один инвестор проекта) Марио Мерен уверен, что Дания даст разрешение на прокладку газопровода.

"Мне бы не хотелось думать об ином развитии событий. Компании, ответственные за проект, рассчитывают получить это разрешение до конца года", – заявил в интервью телеканалу "Россия 24".

Глава Wintershall Dea также высказался о том, что трубопроводный газ более конкурентоспособен по сравнению с американским сжиженным природным газом (СПГ).

"Меня удивит, если американский СПГ окажется реально конкурентоспособным в следующем году. Нельзя исключить, что какое-то количество СПГ из США завезут в Европу, потому что компании хотят получить маржинальную выгоду, но, на мой взгляд, основной газ в Европу – это трубопроводный газ из России и Норвегии", – сказал он, отметив, что такой трубопроводный газ является более надежным вариантом, чем СПГ.

Между тем для противодействия проекту "Северный поток-2" американские законодатели помимо других вариантов обсуждают возможность запрета строительства газопровода подрядным компаниям – владельцам трубоукладочных судов. Контракт на укладку "Северного потока-2" заключен со швейцарской компанией Allseas.

Впрочем, как считает Мерен, "Газпрому" по силам достроить морскую газовую магистраль силами собственного флота.

"Нет никаких поводов сомневаться в способности российских трубоукладочных судов продолжить такую трубу", – сказал председатель правления Wintershall Dea журналистам в кулуарах Петербургского международного газового форума.

В 2015 году "Газпром" купил многоцелевое строительное судно, которое позднее получило название "Академик Черский". В настоящее время оно работает на шельфе Сахалина в рамках технического обслуживания объектов добычи Киринского месторождения. В "Газпроме" "Интерфаксу" подтвердили, что судно готово выполнять задачи по строительству газопровода в Балтийском море. Его команда полностью укомплектована. Для выполнения задачи по строительству морского газопровода будет необходимо установить сварочные посты, конкурс на поставку которых уже проведен.

Вместе с тем Мерен отметил, что он бы предпочел не спекулировать по поводу санкций.

"Чем дальше продвигается проект, тем меньше становятся риски его остановки", – считает он.

Глава Wintershall Dea заверил, что все партнеры, вовлеченные в строительство "Северного потока-2", работают максимально по всем направлениям, чтобы проект был успешен.

"Очень важно говорить о том, почему проект является столь значимым и почему нам необходимо иметь как можно больше источников поставок газа на европейском энергетическом рынке", – сказал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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