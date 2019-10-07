Дым проблем

07.10.19 15:47

© РИА Новости. Александр Вильф

Interfax-Russia.ru – В Минздраве заявили, что вейпы могут полностью запретить через два-три года. Эксперт считает, что у этого нет оснований.

Директор департамента общественного здоровья и коммуникаций министерства здравоохранения РФ Алексей Киселев-Романов сказал "Интерфаксу", что для запрета вэйпов необходимо найти доказательства смерти людей из-за них.

"В отдаленной перспективе – два-три года – возможно. Нужно накопить доказательную базу. Если подтвердится, что смерти в США связаны с этим, а не с лоббированием чьих-то интересов, тогда да", – сказал Киселев-Романов, отвечая на вопрос о возможности запрета вейпов после поступления сообщения из Центра по контролю и профилактике заболеваний США о регистрации нескольких десятков смертей и заболеваний среди потребителей вейпов.

"Мы бы с удовольствием. Но пока есть поручение премьер-министра РФ Дмитрия Медведева приравнять вейпы к обычным сигаретам", – подчеркнул парламентарий.

О том, что в США количество жертв курения вейпов достигло 18, а более 1 тыс. были госпитализированы, стало известно в начале октября из сообщения федерального агентства Министерства здравоохранения США "Центры по контролю и профилактике заболеваний" (CDC).

В свою очередь исполнительный директор общероссийского движения "За права курильщиков" Андрей Лоскутов сказал Interfax-Russia.ru, что в настоящее время нельзя с уверенность говорить, вреден вейп или нет.

"Мы до сих пор со 100% вероятностью не можем сказать, вреден табак или не вреден. Все, чтобы сейчас ни говорилось о табаке, это предположения разных медицинских и околомедицинских групп", – подчеркнул Лоскутов.

По его словам, с момента открытия табака точно подтвердились только заболевания, развитию которых он способствует. Однако есть и такие болезни, которые встречаются у некурящих людей, но не бывают у курильщиков.

"Вот это нужно класть на весы и взвешивать, продолжать взвешивать, несмотря на то, что 520 лет после открытия табака прошло. А вейпам не 520 лет, а гораздо-гораздо меньше. Тем более мы не можем сказать, что они чем-то хуже или чем-то лучше", – подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Есть и такие исследования, согласно которым система нагревания табака IQOS не так вредна, как табак, подчеркнул Лоскутов. По его словам, эти исследования проводились в Америке и были признаны FDA – "государственной структурой, которая ведает в Америке всеми пищевыми продуктами, а также табаком и алкоголем".

"Причем в исследовании назывались совершенно фантастические цифры. Примерно от 80 до 95% рисков при курении, сопоставляющем курении сигареты и ICOS, уходят, то есть исчезают эти риски", – рассказал эксперт.

Поэтому, считает эксперт, сегодня нельзя сказать, что вреднее – электронные сигареты или обычные, а также насколько они вредны, так как данные исследований отличаются друг от друга.

Предложение запретить вейпы эксперт связывает с быстрым распространением электронных сигарет из-за борьбы с обычными.

"Минздрав, как собирательный образ той силы, которая противодействует табаку, раздражает все, что касается табакокурения. И, начав запрещать табак, на самом деле сам Минздрав (еще раз говорю, как собирательный образ, это могут быть Минздравы тех стран, которые борются с курением), они вызвали к жизни вейпы", – пояснил эксперт.

Лоскутов добавил, что, начав бороться с одним товаром, данные структуры "не понимали, что привязанность человечества к табаку настолько велика, что это человечество будет искать выход из запрета".

"Начав запрещать, он (Минздрав – ИФ) не понимал самого главного – почему курильщик курит. Ему казалось, что надо сказать "нет", надо сказать "плохо", "смертельно", и мы отказываемся от табака. Но вот представьте себе: из Нового Света в Старый Свет пришло 1 тыс. 200 продуктов. Но ни один из них не дал такого пристрастия, которое возникло от табака", – объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

В ответ на вопрос, не вызовет ли запрет вейпов волну недовольства в российском обществе Лоскутов ответил, что такое вполне возможно.

"Ну, после последних событий с запретом курения на балконах, в общем, это терпение (общества – ИФ), как бы сказать, на пределе. Так что вполне возможно", – сказал исполнительный директор общероссийского движения "За права курильщиков".

Между тем, генеральный директор американского бренда электронных сигарет Juul Labs в России Виктор Украинский заявил, что копания считает необходимым полностью запретить потребление электронных сигарет только несовершеннолетним гражданам РФ. "Мы выступаем за то, чтобы как можно скорее государство на федеральном уровне ввело запрет на продажу электронных систем доставки никотина несовершеннолетним. Приветствуем эту инициативу и выступаем за скорейшее принятие запрета", – сказал он.

По его словам, в настоящее время компания предпринимает меры, чтобы ее продукцию не могли купить люди младше 18 лет.

"У нас есть двойная система контроля возраста в онлайн-продажах: подтвердить возраст нужно документом при заказе и при его получении", – уточнил Украинский.

Продажу вейпов несовершеннолетним уже запретили в некоторых регионах России, в частности, в Прикамье. Соответствующий закон депутаты Заксобрания Пермского края приняли 19 сентября.

В начале февраля премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил о необходимости приравнять электронные сигареты к табачной продукции.

"Если это именно курение, то какая разница, в какой форме это происходит, а если это лечение, то тогда это так и нужно называть. Но это вряд ли лечение, потому что там ингредиенты те же самые. А если это то, что называется курением табака, то тогда и регулирование должно быть единым", – сказал Медведев на встрече с сенаторами.

Премьер-министр поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой разработать решение правительства по этому вопросу.

22 июля правительство России поддержало законопроект о распространении антитабачного закона на вейпы и кальяны. В правительстве также подчеркнули необходимость, помимо прочего, увеличить административную ответственность индивидуальных предпринимателей и компаний, выпускающих данную продукцию, за нарушения законодательства в сфере охраны здоровья граждан от воздействия табачного дыма.

Обозреватель Сабина Адлейба

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