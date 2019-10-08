Ускорение под вопросом

08.10.19 16:20

Фото компании "Скоростные магистрали"

Interfax-Russia.ru – РЖД рассматривают четыре варианта трассы ВСМ Москва-Петербург. Эксперты разошлись во мнении, нужна ли магистраль россиянам.

Создание высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва – Санкт-Петербург в апреле поддержал президент РФ Владимир Путин после обращения генерального директора ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) Олега Белозерова и губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова.

В настоящее время ОАО РЖД рассматривает четыре возможных проекта трассы.

"По Москва – Нижний Новгород проектирование завершено, и получено положительное заключение Главгосэкспертизы, по Санкт-Петербург – Москва, где мы только готовимся к проектированию, рассматриваем четыре варианта трассы", – заявил начальник центра организации скоростного и высокоскоростного сообщения (ЦВСМ) РЖД Дмитрий Катцын на заседании комиссии Совета Федераций по реализации комплексного плана модернизации транспортной инфраструктуры.

По его словам, один из вариантов "соответствует обоснованию инвестиций", второй незначительно уточняет его с учетом произошедших за десятилетний период перемен.

"Два других варианта – оба в приближении к Великому Новгороду – один из них проходит через особо охраняемые природные зоны, другой обходит их", – пояснил начальник ЦВСМ РЖД.

Что касается тарифной политики, цены на билеты высокоскоростной магистрали будут на уровне "Сапсана" и ниже, заверил он.

"Средневзвешенный тариф ВСМ для маршрута Петербург-Москва в ценах 2018 года 3 тыс. 416 рублей. Будем этого придерживаться. Финансовая модель разработана, она сбалансирована с таким показателем", – подчеркнул топ-менеджер.

В свою очередь президент ассоциации перевозчиков и операторов подвижного состава железнодорожного транспорта Владимир Прокофьев считает, что между крупнейшими российскими агломерациями должно быть налажено транспортное сообщение, однако на данном маршруте уже курсируют 54 самолета и 12 "Сапсанов", а также "Невский экспресс".

"То есть у нас и так прекрасная межвидовая конкуренция видов транспорта", – подчеркнул эксперт в беседе с Interfax-Russia.ru.

Поэтому данный проект скорее "имиджевый, чем необходимый или коммерческий". Чтобы извлечь из проекта минимальную прибыль, билет должен стоить от 10 до 12 тыс. рублей. В то время как заявленная цена – 3,5 тыс. рублей.

"Если мы говорим о средневзвешенной стоимости, то я больше чем уверен, что проект будет не окупаемый. В течение даже обозримого времени", – подчеркнул президент ассоциации.

Учитывая это, эксперт считает, что вложенные в ВСМ деньги разумнее было бы направить на другие проекты.

"Если бы нам некуда было девать деньги – тогда можно создавать такие имиджевые проекты и так далее. К сожалению, это не так, мы это понимаем. Есть другие направления, вот просто необходимое направление – это скоростной поезд Москва-Сочи с ответвлением на Крым, на Симферополь", – пояснил эксперт.

По его словам, создание такого скоростного поезда "просто напрашивается" из-за автомобильного коллапса в этом направлении летом и осенью 2019 года.

"Люди ехали от Сочи до Москвы по трое-четверо суток.(...)То есть, автодорога перегружена, самолетов тоже туда не хватает, да и не всякий может себе позволить лететь самолетом из-за стоимости билета", – напомнил собеседник Interfax-Russia.ru.

Между тем, эксперт считает, что и после внедрения скоростной магистрали по маршруту Москва – Санкт-Петербург россияне не перестанут пользоваться "Сапсанами".

"Сапсан в этом отношении (ценовом – ИФ) стабильный, во все дни, не повышая цены, поэтому "Сапсан" конечно интересен, поэтому он загружен", – пояснил Прокофьев.

По его словам, более целесообразно было бы, наоборот, "добавить "Сапсанов" и придерживаться той же ценовой политики".

"Я считаю, что на данный период, я имею в виду по той ситуации, которая творится в экономике России, этого было бы достаточно. Без скоростной дороги", – заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

В свою очередь председатель экспертного совета Института исследования проблем железнодорожного транспорта (ИИЖД) Павел Иванкин придерживается иного мнения. По его словам, высокоскоростная магистраль – это возможность быстро, комфортно и безопасно перемещаться из одной точки в другую, что для России очень актуально.

Он также считает, что невысокая стоимость билета сделает новый вид транспорта популярным. В то же время, пассажиры продолжат ездить на "Сапсанах".

"Сегодня обсуждается строительство не только высокоскоростных, но и скоростных магистралей, а это чистая вотчина "Сапсанов", – отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Между тем, президент ассоциации "Желдорразвитие" Александр Кисько также считает, что "внедрение проектов ВСМ с учетом территории России необходимо". По его словам, проект не будет конкурировать с "Сапсаном".

"Во-первых, скорость их ("Сапсанов" – ИФ) движения тоже планируется увеличить – из Москвы в Санкт-Петербург можно будет добраться за 3 часа. Во-вторых, есть много перспективных направлений для их применения", – заявил эксперт в беседе с Interfax-Russia.ru.

Он также отметил, что существенное повышение скорости поезда не повлечет за собой ослабление по части безопасности, так как "этому вопросу уделяется особое внимание и без обеспечения повышенных требований по обеспечению транспортной безопасности на объектах транспортной инфраструктуры и подвижном составе ВСМ запуску пассажирского сообщения не будет дан зеленый свет".

Предполагается, что первые пассажиры смогут проехать по ВСМ в 2026 году. Минимальное время в пути на трассе протяженностью 659 км составит 2 часа 10 мин (без остановок). В то время как "Сапсан" сейчас добирается из Москвы в Санкт-Петербург около 4 часов.

Высокоскоростная магистраль Москва-Петербург, в случае ее запуска, облегчит выход грузов по Транссибирской магистрали с Урала в направлении северо-запада РФ, заявлял заместитель генерального директора компании Александр Мишарин. По его словам, она позволит компании перейти к специализации целых направлений с разделением на грузовые и пассажирские линии и внедрить передовые технологии перевозки грузов, снизив себестоимость перевозки и содержания инфраструктуры.

Обозреватель Сабина Адлейба

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