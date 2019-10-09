Сроки не определены

09.10.19 14:54

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Тбилиси надеется на пересмотр Москвой решения о приостановке прямого авиасообщения с Грузией. В Кремле призывают набраться терпения.

Российско-грузинские отношения в очередной раз испортились после июньских беспорядков в Тбилиси во время приезда делегации российских депутатов для участия в Межпарламентской ассамблее православия. В итоге российским авиакомпаниям запретили выполнять рейсы с территории РФ на территорию Грузии с 8 июля. Туроператорам было также рекомендовано воздерживаться от продаж путевок в эту страну.

В результате уже в июле число посетивших республику визитеров из России уменьшилось по сравнению с июлем 2018 года на 12% – до 217 тыс. 500 человек, а в сентябре снизилось в годовом исчислении на 20,6% – до 147 тыс. 400 человек. Также сократились доходы Грузии от туризма, имеющего ключевую роль в текущем счете платежного баланса страны.

В частности, министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что произошедшее в Тбилиси 20-21 июня нанесло экономике страны большой ущерб, потребовались огромные усилия, чтобы сохранить тенденцию ее роста.

Июньские события она назвала провокацией, которая "сильно ударила" по стране. По словам Турнавы, каждый здравомыслящий человек видел, что ночью 20 июня здание парламента Грузии штурмовали.

"И как бы ни пытались некоторые это затушевать и замаскировать, это однозначно было провокацией. Та ночь настолько навредила нам, что сегодня наши европейские друзья, американские, канадские туристы, между прочим, спрашивают: "мир у вас?", – отметила министр.

Турнава ожидает, что Россия снимет запрет на осуществление прямых авиарейсов в Грузию, поскольку это наносит ущерб обеим сторонам.

В сентябре к вопросу о возможном возобновлении авиасообщения вернулись вновь. За этот шаг высказался глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Я бы эти полеты, наверное, вернул. И мне кажется, что это будет правильно, после того как большинство грузинского населения осознало контрпродуктивный провокационный характер той выходки, которая произошла в грузинском парламенте, когда там заседала Межпарламентская ассамблея православия", – заявил Лавров в интервью газете "Коммерсантъ".

По его словам, причиной "русофобской истерии" стала согласованная оппозиционной партией Грузии кампания с заранее заготовленными плакатами.

"Я всегда выступал за то, чтобы мы с Грузией дружили", – добавил Лавров.

Позже на пресс-конференции в Нью-Йорке глава российского МИДа сообщил, что он со своим грузинским коллегой на Генассамблее ООН обсуждал вопрос о возобновлении авиасообщения.

"Я ему объяснил, что мы никогда не искали искусственных поводов для ссоры с Грузией, и, если грузинское руководство сможет ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией и не будет озираться на русофобов, тогда, наверное, мы, я бы лично это сообщение воздушное возобновил", – рассказал Лавров.

Российский министр напомнил, что решение о приостановке полетов в Грузию приняли как временную меру.

"Было объявлено, что это временные меры, и что мы эту меру отменим, когда нормализуется ситуация и когда в грузинском руководстве осознают необходимость такие эксцессы пресекать", – напомнил он.

При этом, как заявил глава МИД РФ, российская сторона ожидает, что руководство Грузии будет "ответственно продвигать свою позицию в пользу нормальных отношений с Россией".

В Кремле призвали набраться терпения.

"Можно констатировать какие-то первые примеры общения. Вы знаете о встрече министров иностранных дел, которая состоялась в Нью-Йорке недавно. Это позитивный факт. Вместе с тем он был в штыки встречен некоторыми политиками в Грузии. Сейчас нужно просто набраться терпения и отфиксировать именно тот момент, который станет подходящим для возобновления авиасообщений", – сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

На вопрос о примерных сроках возобновления авиарейсов между двумя странами, пресс-секретарь главы государства подтвердил ранее озвученную позицию Кремля, согласно которой Москва снимет запрет на полеты в Грузию только после того, как там откажутся от русофобской риторики.

"Когда будет ситуация очевидна с точки зрения невозвращения в это агрессивное русло", – сказал Песков.

Вопрос о возможном восстановлении авиасообщения между Россией и Грузией обсуждался накануне в Госдуме и на встрече Межпарламентской группы диалога России – Грузии. В ней приняли участие депутаты фракции "Альянс патриотов Грузии" и члены комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками.

Так, представитель "Альянса" Георгий Ломия высказал мнение, что "в российско-грузинских отношениях наступает момент, когда прямой разговор может изменить напряженную ситуацию в лучшую сторону".

По его мнению, "это понимают в России, на Западе и, к счастью, начинают понимать в Грузии". "Об этом свидетельствует состоявшаяся на днях на полях Генассамблеи ООН встреча между министрами наших внешнеполитических ведомств", – сказал Ломия.

Со своей стороны председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников по итогам встречи сообщил, что пока не может назвать конкретных сроков возобновления прямого сообщения между Россией и Грузией.

"Но думаю, что в самое ближайшее время мы могли бы на это пойти", – добавил Калашников.

О том, что сроки возобновления авиасообщения с Грузией пока не определены в интервью газете "Известия" заявил и замминистра иностранных дел РФ Сергей Вершинин, назвав этот вопрос важным, который "должен решаться с учетом того, как обстоят дела после принятия этого решения (о прекращении полетов)".

"Мы дорожим дружескими отношениями с грузинским народом. Любой шаг к улучшению этих отношений и их нормализации мы будем только приветствовать, но такие шаги будут предприниматься с учетом всех обстоятельств", – добавил Вершинин.

Вместе с тем, как в свою очередь сообщил изданию информированный источник в российских правительственных кругах, Москва в целом считает, что ситуация в Грузии стабилизировалась, поэтому в скором времени запрет на полеты в эту страну могут отменить.

"Заморозка авиаперелетов произошла сугубо по причине угрозы безопасности граждан РФ. Сейчас риски фактически устранены. Мы со своей стороны не видим препятствий для рассмотрения вопроса о возобновлении авиасообщения", – пояснил собеседник газеты. При этом в Росавиации "Известиям" отказались предоставить комментарий по этому вопросу.

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, на возобновление авиасообщения может потребоваться минимум месяц, поскольку это требует проведения ряда процедур.

Как пояснил собеседник агентства, после того, как соответствующее поручение поступит в правительство, Минтранс и Росавиация проработают вопрос возобновления пассажирского сообщения, перевозок грузов и почты с перевозчиками двух стран. Затем авиакомпании в течение недели-двух должны будут перестроить расписание таким образом, чтобы обеспечить выполнение перевозки воздушными судами.

Обозреватель Анастасия Николаева

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