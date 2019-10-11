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Признался в убийстве

© РИА Новости. Константин Халин
Interfax-Russia.ru – Криминалисты из Москвы помогут расследовать убийство девятилетней девочки в Саратове. Жители города едва не устроили самосуд над убийцей и требуют возврата смертной казни.

Девятилетняя Елизавета Киселева пропала рано утром 9 октября по дороге из дома в школу. По факту исчезновения ребенка было возбуждено уголовное дело по ст.105 УК (убийство).

Поиски школьницы совместными усилиями волонтеров, полиции, спасателей и следователей продолжались два дня. Жители Саратова объединялись в группы по микрорайонам и выходили на розыск девочки в близлежащие лесные и дачные массивы, неравнодушные граждане прочесывали дворы и окрестности микрорайона.

К вечеру 10 октября, согласно данным на странице в соцсетях местного поискового отряда "Лиза Алерт", было зарегистрировано более 2 тыс. добровольцев. Прибывшие волонтеры проходили обязательную регистрацию, после чего, получив задачи, разъезжались в разные районы Саратова. К тому времени по городу было расклеено около 5 тыс. ориентировок, поисками ребенка занимались 447 групп. Готовился вылет опытных поисковиков из Москвы.

Поиск был остановлен около полуночи. Как сообщил "Интерфаксу" источник, знакомый с ситуацией, полиция Саратова обнаружила тело девочки со следами насильственной смерти в гаражах в Кировском районе города.

"Задержан подозреваемый в убийстве", – добавил собеседник агентства.

Он рассказал, что на месте обнаружения тела ребенка собрались несколько сотен человек, они пытались остановить автомобиль полиции, в котором по их предположению с места преступления увозили задержанного.

"Собравшиеся стали раскачивать автомобиль полиции, в котором по их предположению пытались увезти задержанного. Машину открыли, там задержанного не оказалось. Выяснилось, что предполагаемого преступника вывели для совершения с ним следственных действий", – сообщил собеседник агентства.

По данным местных СМИ, подозреваемый в убийстве был задержан еще накануне днем – оперативники вышли на него при отработке всех местных жителей с судимостями. Мужчина был 6 раз судим за кражи, разбой и изнасилования и с 20-летнего возраста постоянно находился в поле зрения силовиков. Мужчина якобы сознался в убийстве и рассказал, что спрятал тело девочки в заброшенном гараже.

"Пришла информация, что уже нашли труп девочки в гаражах на Высокой улице, около "Панорамы". Вся толпа, кто получил сообщения по "ЧП Саратов", ринулась к этому месту. Мы приехали и увидели, что там стояли полицейские. Ребята спросили, где преступник, в машине ли он, начали шатать автомобиль, все ждали, пока его выведут", – рассказала "Комсомольской правде" местная жительница.

Люди, занимавшиеся поисками, сконцентрировались в двух точках города – на месте убийства и у городского управления МВД. В гаражах, где якобы нашли тело, перекрыли ближайшую дорогу машинами, требовали встречи с правоохранителями.

Спустя несколько часов к горожанам вышел представитель силовых структур и рассказал, что тело нашли вечером, преступника задержали, и его здесь уже нет. Около четырех часов утра собравшиеся начали разъезжаться по домам.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Саратов следователей-криминалистов центрального аппарата ведомства для помощи в расследовании произошедшего. В СКР уточнили, что ход расследования контролирует центральный аппарат.

По данным следствия, подозреваемый признался в совершении преступления. Согласно этим показаниям, несколько месяцев назад мужчина приметил заброшенный гараж, поменял там замок и самовольно завладел помещением. 9 октября, когда мужчина был в гараже, мимо проходила девочка. Она поинтересовалась, его ли это гараж. Испугавшись, что гараж может принадлежать семье девочки, и та расскажет родителям, мужчина затащил ребенка внутрь и убил.

К материалам уголовного дела в качестве вещественных доказательств приобщены данные с камер наружного наблюдения, которые также подтверждают версию следствия о причастности задержанного к убийству. Вместе с тем следствие проверяет и иные возможные версии преступления.

В СКР подтвердили, что задержанный ранее был судим за совершение ряда тяжких преступлений и на данный момент он имеет непогашенную судимость за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Между тем в связи с убийством школьницы в соцсетях активно обсуждается вопрос о возвращении смертной казни, а житель Саратова Дамир Видманов создал петицию, адресованную местным и федеральным властям, а также депутатам Госдумы.

"Ввиду сложившегося резонанса, мы не должны остаться равнодушными и требовать от властей РФ возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или же гарантированного пожизненного заключения, то есть во благо защиты молодого поколения от нелюдей! У педофилов не должно быть права на реабилитацию с помощью психиатрии!", – говорится в петиции. За несколько часов под обращением подписались более 22 тыс. человек.

Возврата смертной казни за убийство детей потребовали также депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков.

"Пока в стране не наступит неотвратимость наказания, подобное будет возвращаться в наши города и села. Если бы смертная казнь карала педофилов, убийц, насильников, террористов, то горе не приходило бы в наши дома. Заигрались в демократию и толерантность", – считает Алимова.

Тем временем жители Саратова устроили мемориал возле злополучного гаража. По просьбе волонтеров еще один мемориал организуют и в школе, где училась девочка.

Свои соболезнования близким девочки выразил губернатор Саратовской области Валерий Радаев.

"В семье огромное горе, ведь нет ничего страшнее потери маленького ребенка. Трудно передать словами эту боль, и невозможно принять сердцем случившееся. Сопереживаю и скорблю вместе со всеми", – заявил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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