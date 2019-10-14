Штрафные меры для всех

14.10.19 16:20

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Эксперты оценили санкции, введенные против России, в $4 млрд в месяц в торговых потерях. Причем, почти половина из них приходится на страны, вводившие эти санкции.

Исследование эффекта от введения санкций против России под названием "Дружественный огонь: Влияние на торговлю антироссийских санкций и контрсанкций" провели Маттье Крозе из Лингнанского университета в Гонконге и Юлиан Хинц из Кильского института мировой экономики (Германия).

По данным немецкой газеты Handelsblatt, ссылающейся на исследования, штрафные меры против России ежемесячно обходятся всем странам приблизительно в $4 млрд в месяц в торговых потерях. Причем, уточняют эксперты, 45% ущерба ложится на страны, которые ввели ограничения. При этом на Евросоюз приходится 92% убытков, из которых 38% ($667 млн) несет Германия.

Авторы исследования также уделили большую часть своего времени экспортной деятельности французских фирм. Эксперты установили, что за счет экспорта в другие страны французским предприятиям так и не удалось компенсировать потери, которые они понесли из-за санкций Запада против России

Между тем, как утверждают авторы исследования, большая часть торгового ущерба вызвана не непосредственными запретами на экспорт или импорт определенных товаров. Большая часть санкций сводится к ограничениям на поездки и финансовым санкциям против лиц, которым приписывается роль в российской политике в отношении Крыма и Украины. Поэтом крайне важными для демпфирующего эффекта торговли являются, прежде всего, финансовые санкции против списка крупнейших российских финансовых институтов и энергетических компаний.

По мнению авторов, это ослабило российскую банковскую систему и создало неопределенность относительно того, какие финансовые отношения допустимы и будут разрешены в будущем. В соответствии с их гипотезой, стало труднее финансировать экспортный бизнес с Россией. Это подтверждает тот факт, что экспорт продукции, где финансовые инструменты обычно играют более важную роль, резко сократился.

На необходимость отмены санкций против России или их постепенного ослабления неоднократно обращали в немецком парламенте. В сентябре депутаты бундестага из разных фракций в очередной раз призвали к постепенному ослаблению санкций Европейского союза против России.

Так, сообщала Deutsche Welle, на постепенном снятии санкций настаивали депутат от Христианско-социального союза Петер Рамзауэр и председатель комитета бундестага по экономике и энергетике Клаус Эрнст из Левой партии.

Экономический эксперт Свободной демократической партии Сандра Визер также высказалась за смягчение ограничительных мер, но подчеркнула, что Россия должна добиться прогресса в реализации минских соглашений по урегулированию военного конфликта на востоке Украины.

Эксперт фракции социал-демократов по экономической политике Бернд Вестфаль также предлагал президенту Франции Эмманюэлю Макрону и канцлеру ФРГ Ангеле Меркель "включить эту тему в повестку дня ЕС".

"Мы сделаем первый шаг и посмотрим, как поступит Россия", – заявлял Вестфаль.

Снятия санкций с РФ требовали и руководители ряда земельных правительств ФРГ.

В начале года французские парламентарии заявляли о намерении обсудить вопрос о снятии санкций с России на общеевропейском уровне, правда, после выборов в Европарламент.

С выборами в Европарламент связывал надежду на улучшение отношения ЕС к России и президент РФ Владимир Путин.

"Мы смотрим с интересом (на результаты выборов в Европарламент - ИФ) и с надеждой на то, что что-то изменится. Если будет меняться, мы со своей стороны ответим тут же и, разумеется, будем встречно отменять всякие рестрикции ответного характера в сфере экономики, которые были введены в ответ на санкции со стороны Евросоюза", – заявлял он в июне на встрече с руководителями международных информационных агентств.

Вместе с тем он признал, что "ничего подобного пока не происходит" – Еврокомиссия в июне вновь продлила санкции в отношении России из-за российской "аннексии украинского полуострова Крым и поддержки Россией сепаратистов в Донбассе".

Позже президент в ходе "прямой линии" с гражданами России обратил внимание и на то, что Россия и Запад понесли обоюдные потери от взаимных санкций, однако подчеркнул, что Москва не поступится своими национальными интересами.

Он привел экспертные данные, согласно которым "в результате всех этих рестрикций и ограничений", начиная с 2014 года, Россия недополучила около $50 млрд, Евросоюз – около $240 млрд, США – $17 млрд, Япония – $27 млрд. Глава российского государства отметил, что потери "отражаются на рабочих местах в этих странах, в том числе и ЕС".

Вместе с тем, по его словам, от ограничений РФ в чем-то даже выиграла, в частности, реализовала программы импортозамещения на сумму 667 млрд рублей.

Впрочем, судя по политике Евросоюза, в ближайшее время речь о снятии санкций с России не идет. Выдвинутый на пост высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности испанец Жозеп Боррель на слушаниях в Европарламенте на минувшей неделе подтвердил свою приверженность продолжению санкций в отношении России.

"Нужно поддерживать санкции по отношению к России до тех пор, пока не произойдет изменения ее позиции", – заявил Боррель. Для этого, по его словам, необходимо единство государств ЕС. Так как если даже одна страна союза проголосует против санкций, они будут прекращены, пояснил испанский дипломат.

По его мнению, это убедительный пример необходимости единства в Евросоюзе.

"Нужно, чтобы европейцы оставались едины в поддержке санкций, которые были наложены по причине нелегальной аннексии Крыма и нарушения территориальной целостности части Украины", – отметил Боррель, напомнив один из "принципов отношений с Россией", который гласит, что "нужно вступать во взаимодействие с Россией по тем пунктам, которые позволили бы установить диалог".

С 14 сентября вступило в силу постановление Совета ЕС о продлении на полгода индивидуальных санкций в отношении граждан и организаций, которых в Евросоюзе считают "причастными к подрыву или угрозе территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины".

Меры состоят из замораживания активов и ограничений на поездки в Евросоюз. В настоящее время они применяются к 170 физическим и 44 юридическим лицам.

В Брюсселе по этому случаю напомнили, что ограничительные меры Евросоюза в отношении России также включают экономические санкции по отдельным секторам российской экономики, действующие до 31 января 2020 года; меры "в ответ на незаконную аннексию Крыма и Севастополя, ограниченные территорией Крыма и Севастополя", которые в настоящее время действуют до 23 июня 2020 года.

По мнению постпреда России при ЕС Владимира Чижова, очередное продление антироссийских ограничительных мер Евросоюза препятствует нормализации отношений между сторонами.

"Евросоюз упустил очередной шанс изменить свой подход и начать выходить из того тупика, в который себя загнал", – заявил высокопоставленный российский дипломат "Интерфаксу".

По его словам, "учитывая, что несколько человек из данного санкционного списка – это офицеры Погранслужбы и ВМФ России, являвшиеся непосредственными участниками российской операции по пресечению провокации украинских Вооруженных сил и СБУ в Керченском проливе в ноябре прошлого года, то после освобождения 24 украинских участников того инцидента было бы логично ожидать, что российских военных исключат из этого списка". То, что этого не произошло, лишь свидетельствует "о степени зашоренности некоторых стран Евросоюза".

"Я уже не говорю о том, что избрание нового состава Европарламента – хороший повод вернуться к известным предложениям российских парламентариев об исключении из санкционных списков на взаимной основе парламентариев России и Евросоюза", – добавил Чижов.

А с 14 октября ЕС продлил на год действие санкционного режима против использования и распространения химического оружия. На данный момент эти ограничительные меры действуют в отношении девяти человек: пять из них связны с сирийскими властями, а четверо причастны к атаке в Солсбери в марте 2018 году. Также под санкции попала одна организация – Центр научных исследований и разработок (SSRC) в Сирии, который, по утверждению ЕС, занимается разработкой химического оружия.

Санкции предусматривают запрет на въезд в ЕС для физических лиц, а также заморозку активов для физических и юридических лиц.

Обозреватель Анастасия Николаева

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