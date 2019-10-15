Позаботиться о детях

15.10.19 15:49

© РИА Новости. СК РФ

Interfax-Russia.ru – Убийство школьницы в Саратове вызвало очередной всплеск обсуждения вопроса об отмене моратория на смертную казнь.

Большой общественный резонанс вызвало убийство девятилетней саратовской школьницы, в котором признался 34-летний мужчина, ранее судимый за изнасилование, разбой и насильственные действия сексуального характера.

Житель Саратова Дамир Видманов создал в соцсетях петицию, адресованную властям страны, где потребовал "возвращения смертной казни за доказанные преступления против жизни детей или даже гарантированного пожизненного заключения, во благо защиты молодого поколения от нелюдей". За несколько дней под обращением подписались около 40 тыс. человек.

Возврата смертной казни за убийство детей потребовали депутаты Госдумы от Саратовской области Ольга Алимова и Евгений Примаков, изложив свое мнение в соцсетях.

За отмену моратория на смертную казнь выступают и в КПРФ. Так, лидер партии Геннадий Зюганов в беседе с "Интерфаксом" напомнил, что в КПРФ в свое время были против введения моратория.

"Он убивает ребенка, а мы его 20 лет должны охранять и кормить", – сказал политик.

По его словам, "особо опасные должны попадать под высшую меру". Вместе с тем Зюганов отметил существующую "опасность, что такое наказание могут обертывать против кого угодно".

"Мы считаем, что общество не созрело для отмены смертной казни", – признал собеседник агентства.

В то же время спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко против возвращения смертной казни в России.

"В свое время Россия сделала стратегический цивилизационный выбор. И я сторонница того, что вектор не надо менять, что не нужно вводить смертную казнь. Этого делать нельзя", – сказала она журналистам.

Матвиенко согласилась с тем, что убийство ребенка – "самое тягчайшее преступление, которое только может быть".

"Дискуссия в этой ситуации уместна, потому что большая беда, эмоции. Я бы хотела сказать, что, безусловно, наказание должно быть самым жестким, какое только может быть. И если сравнивать пожизненное заключение и смертную казнь, еще не известно, что тяжелее для преступника, когда он будет пожизненно осужден в самых суровых условиях", – отметила спикер Совета Федерации.

При этом она подчеркнула, что выступает против любых форм убийства людей, в том числе смертной казни.

"Это лишение преступника, злодея, но все-таки лишение жизни. Поэтому я считаю, что нам не нужно возвращаться к теме введения смертной казни", – отметила она.

Председатель комитета Госдумы РФ по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников также выступает против возвращения смертной казни в России.

В своей статье, опубликованной в "Российской газете", он отмечает, что смертная казнь способна провоцировать политическую и социальную напряженность, при этом борьбу с преступностью следует вести не путем ужесточения наказания, а добиваясь его неотвратимости.

"При невысоком проценте раскрываемости преступлений мы, ужесточая наказание, фактически караем одного преступника за нескольких, остающихся на свободе и продолжающих творить свое черное дело. Более того, страх поплатиться за свои преступления жизнью вынуждает преступника идти на самые жестокие меры, чтобы избежать правосудия. В результате гибнут ни в чем не повинные люди", – добавил председатель комитета Госдумы.

Кроме того, по словам Крашенинникова, "смертная казнь актуализируется в условиях нарастания социальной напряженности или борьбы за власть".

Он напомнил, что с 1996 года смертная казнь в Российской Федерации не применяется.

"Не только и не столько потому, что таковы наши обязательства перед Советом Европы, а потому, что в соответствии с нашей Конституцией мы строим правовое государство, в котором не власть стоит над законом, но закон над властью, а человеческая жизнь представляет собой одну из высших ценностей и отобрать ее не может никто. Даже государство", – резюмировал Крашенинников.

Между тем, наряду с возвращением смертной казни в обществе обсуждают и ужесточение наказания за преступления против детей, а также меры контроля за отбывшими наказание преступниками.

Так, за более серьезное наказание для убийц несовершеннолетних высказалась уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова.

"Мы требуем ужесточения наказания для таких преступников! Мы уже внесли свои предложения в Государственную Думу, а на днях я просила ускорить принятие соответствующего законопроекта, на что получили положительный ответ", – отметила детский омбудсмен.

По ее мнению, даже самое жестокое наказание "не искупит детских страданий, не вернет ребенка", но ужесточение наказания поможет предотвратить подобные преступления.

"Я надеюсь на скорейшее принятие этих мер", – добавила Кузнецова.

В свою очередь в Общероссийском народном фронте (ОНФ) предложили подумать о создании открытого реестра с адресами проживания осужденных за преступления против детей.

"Убийство Лизы Киселевой – очередной пример того, что давно настало время реформировать уголовное законодательство в части наказания за подобные преступления", – считает сопредседатель регионального штаба ОНФ в Московской области, депутат Госдумы Оксана Пушкина.

По ее словам, ситуация в Саратове в очередной раз вскрыла многие проблемы, на которые в России часто закрывают глаза.

"Начиная от возможности УДО для таких преступлений (...) до несостоятельности нашей системы образования научить детей, как вести себя в подобных случаях", – отметила она.

Депутат уверена, что семьи, в которых воспитываются дети-школьники, должны знать, что рядом с ними живет бывший заключенный, отбывший наказание за преступление против несовершеннолетних. Она напомнила, что подобная практика существует в других странах, нужно лишь изучить ее и внедрить в наше законодательство.

Пушкина также поддержала требование матери Лизы Киселевой, выступившей за создание безопасного подхода к школе, до которой не дошла ее дочь, и пообещала донести позицию женщины до депутатов и широкой общественности.

Председатель отряда "Лиза Алерт" Григорий Сергеев также предложил пересмотреть систему надзора за лицами, ранее осужденными за преступления сексуального характера.

Он обратил внимание на то, что много фатальных преступлений в отношении детей совершают преступники-рецидивисты, которые уже привлекались к ответственности за насильственные действия, но по окончании тюремного срока или лечения государство не обеспечило за ними должного контроля. В связи с этим Сергеев считает необходимым разработать меры профилактики и контроля, "которые уберегут общество от опасных преступников на весь срок их жизни".

По его словам, каждый раз, когда происходит трагедия, подобная саратовской, общество требует самого сурового наказания для убийцы, пишет петиции, но через некоторое время все благополучно затихает.

"Между тем, возможно, прямо на вашей улице живет человек, который привлекался за сексуальное насилие над несовершеннолетним, и несколько, которые не привлекались, но это практиковали – причем вполне вероятно, что по ним даже поступали сигналы в правоохранительные органы", – отмечает председатель поискового отряда.

По его мнению, сейчас необходимо разработать пожизненную индивидуальную терапию для таких опасных людей. Кроме этого, необходим постоянный контроль местоположения, регулярная работа с психиатром, непрерывное отслеживание того, чем человек занимается, с кем он контактирует.

"Эти меры хоть как-то помогут, пока не разработано никаких новых научных прорывных решений", – считает Сергеев.

Он напомнил, что в ряде стран за такие преступления в отношении детей предусматривается химическая и хирургическая кастрация, а после выхода преступника на свободу за ним постоянно следят.

"Может, нам тоже пора позаботиться о наших детях и защитить их от насильников, которые, выйдя из тюрьмы, повторно совершают те же преступления? Иначе общество, понимающее, что надеяться не на кого, придет к тому, что будет совершать самосуд над пойманными убийцами", – подчеркнул он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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