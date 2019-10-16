Без оснований

16.10.19 15:18

© РИА Новости. Андрей Александров

Interfax-Russia.ru – Россиянку Анну Богачеву задержали в Минске по запросу Интерпола из-за дела о "вмешательстве в выборы" в США. Генпрокуратура Белоруссии не усмотрела оснований для ее удержания.

Гражданку России Анну Богачеву задержали в Белоруссии 15 октября. Богачева в феврале 2018 года попала в список Минюста США, состоящий из 13 граждан России, против которых были выдвинуты обвинения во вмешательстве в американские президентские выборы.

Помимо нее в список обвиняемых также попали Михаил Быстров, Михаил Бурчик, также известный как Михаил Абрамов, Александра Крылова, Сергей Полозов, Мария Бовда (Мария Беляева), Роберт Бовда, Вадим Подкопаев, Глеб Васильченко, Ирина Каверзина, Владимир Венков и Джейхун Асланов. Все они являются сотрудниками базирующегося в Санкт-Петербурге Агентства интернет-исследований. Среди обвиняемых фигурировал и бизнесмен Евгений Пригожин, которого США связывают с агентством, хотя сам он связь с компанией отрицает.

Всех их обвинили в "сговоре с целью мошенничества против США", в "сговоре с целью мошенничества с использованием электронных средств передачи данных и для банковских махинаций", а кроме того "в хищении персональных данных при отягчающих обстоятельствах". Решение о предъявлении обвинения вынесло жюри присяжных суда округа Колумбия.

"Сговор имел целью нечестными методами ослабить, создать помехи и нанести ущерб законной деятельности администрации США для того, чтобы позволить обвиняемым (лицам - ИФ) вмешаться в политический и избирательный процесс США, включая президентские выборы 2016 года", – говорилось в документе.

Согласно версии следствия, с которой ознакомились присяжные, обвиняемые при помощи информации, полученной из американских соцсетей, украденных личных данных и американской компьютерной инфраструктуры пытались повлиять на выборы 2016 года. В частности, речь идет о размещении политической рекламы, о распространении "информации компрометирующего характера" о бывшем госсекретаре США и кандидате от демократов Хиллари Клинтон и тиражировании информации в поддержку кандидата от республиканцев Дональда Трампа.

Кроме того, россиян обвинили в попытках организовать акции протеста в США. По версии следствия, эти же лица скрывали улики преступлений, включая удаление аккаунтов в соцсетях.

Помимо этого, следователи установили, что обвиняемые открывали в американских финансовых учреждениях счета на подставных лиц, чтобы переводить денежные средства для финансирования своих операций и для собственного обогащения.

Также утверждалось, что эти лица, как минимум с 2016 года использовали в своих целях номера социальных страховок, домашние адреса и даты рождения реальных жителей США без их согласия на эти действия.

В обвинительном документе были указаны три юридических лица: "Агентство интернет-исследований", "Конкорд менеджмент и консалтинг" Пригожина, а также связанная с ним "Конкорд кейтеринг".

В сентябре 2018 года Вашингтон объявил о внесении в санкционный список 27 физических лиц и шести юридических лиц из России, связанных с разведывательными службами и оборонными учреждениями. По данным госдепа, в рамках закона CAATSA эти люди добавлены в список лиц, которые имеют отношение или действуют в интересах оборонного и разведывательного секторов РФ. В том числе в список были включены "Агентство интернет-исследований" и несколько сотрудников этой структуры.

Как сообщил "Интерфаксу" член Общественной палаты РФ и президент Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич, в Минск Богачева поехала с мужем и ребенком.

"Она ехала отдыхать", – уточнил собеседник агентства, назвав ситуацию с задержанием "вопиющей".

Позже со ссылкой на источники Малькевич рассказал, что Богачеву задержал Интерпол по запросу США в рамках дела о вмешательстве в президентские выборы.

В МВД Белоруссии сообщили, что Богачева была задержана в одной из гостиниц города Минска "как находящаяся в международном розыске".

"В установленном порядке материалы были переданы для изучения и принятия решения в прокуратуру", – добавили в МВД.

Задержание Богачевой в Белоруссии подтвердили в МИД РФ.

"Ситуация в связи с задержанием в Минске правоохранительными органами Республики Беларусь гражданки России Анны Богачевой находится во внимании консульского отдела посольства России в РБ, сотрудники которого оказывают ей предусмотренную в таких случаях консульскую поддержку", – сообщило российское внешнеполитическое ведомство на официальной странице в Фейсбуке.

Однако 15 октября посольство РФ в Минске сообщило об освобождении женщины.

По словам Малькевича, она возвращается в Россию.

"По моим данным, она с мужем сейчас возвращается в Россию", – сказал он "Интерфаксу", добавив, что пока с ними нет связи, поскольку "они спешат перебраться в безопасное место".

Со своей стороны в Генпрокуратуре Белоруссии заявили, что не нашли оснований для удержания россиянки и выдачи ее США.

"Да, ее задерживали. Сегодня освобождена. Заместитель прокурора Фрунзенского района Минска не усмотрел оснований для применения к ней меры пресечения в виде заключения под стражу с целью выдачи", – сообщил официальный представитель ведомства Дмитрий Брылев агентству "Интерфакс-Запад".

По его словам, генеральная прокуратура Белоруссии также "поставила вопрос о прекращении международного розыска в отношении нее на территории Беларуси".

Позже заместитель генерального прокурора Алексей Стук пояснил, что меры процессуального принуждения к россиянке не применялись и она оставалась на свободе.

"Что касается той разноречивой информации, наверное, иногда и представители массмедиа не знают тонкостей наших формулировок и значения этих терминов, и, может быть, наши пресс-секретари не совсем доходчиво донесли эту информацию", – добавил Стук.

Согласно данным "СПАРК-Интерфакс", Богачева является гендиректором и совладельцем ООО "Айти Дебаггер" (OOO "AITI DEBAGGER").

Ей принадлежит 80% компании, зарегистрированной в одной из квартир дома 63 по улице Планерная в Санкт-Петербурге. Остальные 20% принадлежат Михаилу Потепкину.

Компания учреждена 14 апреля 2014 года. Основным видом деятельности компании является ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования.

Обозреватель Анастасия Николаева

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