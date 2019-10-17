Заблудились: как дипломаты США оказались в Северодвинске вместо Архангельска
  
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Пренебрегая правилами

© РИА Новости. Сергей Венявский
Interfax-Russia.ru – Москва направит Вашингтону ноту в связи со снятием американских дипломатов с поезда в Северодвинске.

Трех сотрудников посольства США сняли с поезда из Нёноксы в Северодвинске (Архангельская область) 14 октября. Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, инцидент произошел около 18:00 на станции "Северодвинск".

По словам собеседника агентства, трех иностранных граждан выявили во время проверки документов у пассажиров поезда "Нёнокса – Северодвинск". Иностранцами оказались военно-морской атташе при посольстве США капитан 1 ранга Уитситт Уилльям Кёртис, атташе при посольстве США Джерри Энтони Арриола, а также американский военный атташе посольства США полковник Д.С.Данн.

Источник отметил, что у американцев не было документов, разрешающих въезд на режимную территорию. Сотрудников американского посольства сняли с поезда, но после проверки документов отпустили.

Нёнокса - село в 40 км от Северодвинска. Рядом с Неноксой расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России, где в августе произошел взрыв во время испытаний на морской платформе ракеты с радиоизотопным источником питания.

В Северодвинске расположена Беломорская военно-морская база (входит в состав Северного флота РФ), а также одно из крупнейших судостроительных предприятий России - "Севмаш", которое создает стратегические подлодки и ремонтирует крупные надводные корабли.

Как уточняют местные СМИ, для проезда на поезде, с которого сняли американских дипломатов, не нужно каких-либо документов, если пассажир направляется в один из дачных кооперативов в окрестностях Северодвинска по пути следования состава.

Вместе с тем, если пассажир едет в село Нёнокса, рядом с которой расположен главный центральный морской полигон, воинская часть и военный поселок Сопка, необходимо соответствующее разрешение. При этом Северодвинск - центр атомного судостроения России – является территорией с ограничениями для пребывания иностранных граждан.

В посольстве США в Москве "Интерфаксу" сообщили, что американских дипломатов действительно сняли с поезда из Нёноксы в Северодвинске. При этом пресс-секретарь американской дипмиссии Ребекка Росс уточнила, что американские дипломаты находились с официальной поездкой и "надлежащим образом уведомили о своей поездке министерство обороны".

В МИД РФ подтвердили, что американские дипломаты уведомили Минобороны России о планируемой поездке, однако речь шла о намерении посетить Архангельск, а не Северодвинск.

"Полностью подтверждаем позицию американского посольства, что это была официальная поездка, и что они уведомили Минобороны РФ о своих планах. Но только заявляли они о намерении посетить Архангельск, а оказались в итоге в поезде Нёнокса-Северодвинск. Видимо, заблудились", - заявили "Интерфаксу" в российском внешнеполитическом ведомстве, выразив готовность "подарить американскому посольству карту Российской Федерации".

В свою очередь информированный источник рассказал "Интерфаксу", что американские дипломаты во время поездки по Архангельской области несколько раз пересаживались с поезда на поезд, после чего их остановили в Северодвинске.

По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, американские дипломаты пытались проникнуть на закрытые объекты в Архангельской области, пренебрегая правилами нотификации.

"Когда американские офицеры туда приехали, их на станции остановил полицейский патруль. Им, собственно говоря, объяснили, что они находятся в зоне с регламентированным посещением. И поскольку специального разрешения для пребывания там у них не было, его и не могло быть, потому что они его не запрашивали, в этой связи американцам предложили той же электричкой отбыть назад", - рассказала Захарова.

Она еще раз подчеркнула, что американские дипломаты запрашивали в Минобороны РФ разрешение для поездки в Архангельск, "а не куда-то дальше". "Вместо этого они прибыли, причем на арендованном автомобиле с российскими номерными знаками, в Северодвинск. Там они сели на электричку и отправились в населенный пункт, поблизости от которого находится испытательный полигон, а также другие объекты оборонного назначения", - пояснила официальный представитель МИД РФ.

Сейчас МИД России в связи со снятием с поезда в Северодвинске трех дипломатов США готовит ноту.

"Это сотрудники посольства, я так понимаю, что это сотрудники военного атташата, они пользуются иммунитетом. Я так понимаю то, что произошло ... это поездка действительно была согласована, но пунктом назначения был город Архангельск, но каким-то образом они оказались около Северодвинска. Там, наверно, какие-то административные протоколы будут составлены, но они пользуются иммунитетом, поэтому я думаю, что будет дальнейшее разбирательство, как это стало возможно", - сообщил журналистам замглавы МИД Евгений Иванов.

Как пояснил "Интерфаксу" информированный источник, в отношении дипломатов предусмотрен особый порядок разрешения вопроса о возможности привлечения их к ответственности по дипломатическим каналам.

"Так как данные граждане обладают дипломатической неприкосновенностью, они не могут быть привлечены к административной ответственности, несмотря на то, что в их действиях усматривается состав административного правонарушения, предусмотренного статьей 18.8 КоАП РФ (нарушение иностранным гражданином режима пребывания в РФ)", - сказал собеседник агентства.

Со своей стороны пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обратил внимание на то, что в РФ есть режимные территории, посещение которых требует соблюдения определенных процедур.

"Вы знаете, что есть определенные процедуры, связанные с системой уведомления, связанные с поездками, есть также режим определенных территорий, предприятий, который все должны соблюдать, и есть работа наших соответствующих служб, которые этот режим обеспечивают", - отметил Песков.

Вместе с тем, отметил пресс-секретарь президента, инцидент с американскими дипломатами – "не вопрос Кремля, это вопрос режима пребывания здесь дипломатов из США".

Обозреватель Анастасия Николаева

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