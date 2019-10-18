Отказаться от пластика

18.10.19 14:53

© РИА Новости. Павел Львов

Interfax-Russia.ru – Роспотребнадзор предлагает сократить производство пластиковых пакетов или запретить их. Эксперты считают, что полный отказ от них без развития переработки нецелесообразен.

Роспотребнадзор подготовил поправки в закон об отходах производства и поэтапном сокращении производства одноразовых пластиковых пакетов, сообщают "Известия". В ближайшее время предложения направят на согласование в заинтересованные ведомства. При этом в службе не пояснили, когда эти товары смогут полностью исчезнуть из магазинов.

Инициативу введения поэтапного ограничения на продажу пластиковых пакетов концептуально поддержали и в Минприроды. Как считают в министерстве, это позволит снизить степень негативного влияния на окружающую среду.

Вместе с тем в пресс-службе Минприроды уточнили, что в условиях рыночной экономики "отказ от производства и использования товаров должен иметь достаточную обоснованность и учитывать возникающие для хозяйствующих субъектов последствия".

В июне два федеральных ведомства – Роспотребнадзор и Минприроды России – уже высказывались за ограничение одноразовых пластиковых пакетов в магазинах вплоть до их полного запрета.

Письма ведомств за подписью главного государственного санитарного врача России, главы Роспотребнадзора Анны Поповой и замминистра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова были размещены на сайте Совета при президенте по правам человека (СПЧ).

В частности, в Роспотребнадзоре предлагали стимулировать производителей биоразлагаемой и многоразовой упаковки, ввести сертификацию знака "биоразлагаемая упаковка" и подготовить специальный документ правительства РФ, который установит правила обращения с упаковкой товаров.

Со своей стороны Совет при президенте по правам человека предлагал правительству РФ и ретейлерам дорожную карту, цель которой – сделать так, чтобы в стране появлялось меньше мусора. В частности, СПЧ рекомендовал разработать правовую базу, которая запретит уничтожать продукты питания, пригодные для употребления в пищу, а также снять законодательные барьеры, которые мешают передавать продукты с истекающим сроком годности на благотворительные цели, в том числе освободить ретейлеров от уплаты НДФЛ.

В числе рекомендаций звучали и предложения снизить использование одноразовых пластиковых пакетов в розничной торговле и установить нормативы многократности использования отдельных видов тары и упаковки.

В принципе, как показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), большинство россиян готовы сократить использование пластиковых пакетов – возможность отказа от их использования допустили 85% опрошенных: из них 39% – полностью, а 46% – частично.

По данным ВЦИОМ, 70% респондентов считают, что отказ от пластиковых пакетов или сокращение их использования заметно уменьшит количество мусора и улучшит экологическую ситуацию.

Между тем, по мнению экспертов, полный отказ от одноразового пластика без развития переработки нецелесообразен.

"На мой взгляд, без развития вторичной переработки любые меры по сокращению потребления одноразового пластика и, в частотности, пластиковых пакетов будут приводить лишь к увеличению объема отходов", – пояснил "Интерфаксу" свою точку зрения управляющий партнер Agro & Food Communications Илья Березнюк.

По его словам, сегодня в России уже существуют заводы, способные перерабатывать пластиковые пакеты, а улучшение системы сбора мусора позволит значительно увеличить объем перерабатываемого пластика.

Березнюк сомневается в эффективности полного отказа от использования пластиковых пакетов. По его словам, это, скорее всего, будет экономически нецелесообразно.

Так, отметил эксперт, для полного перехода на бумажные пакеты понадобится вырубать больше деревьев, а это приведет к сокращению поглощения углекислого газа.

"Второй момент – это экономическая нецелесообразность подобного перехода. Стоимость бумажных пакетов в среднем в три раза выше полиэтиленовых, что делает их менее привлекательными для потребителя и ритейла", – добавил собеседник агентства.

К тому же, по его словам, при производстве бумажных пакетов образуется больше отходов, а попадание любых отходов на полигон, а не в переработку, несет лишь негативные последствия: отходы на свалке разлагаются медленно, часто являются источником образования метана и горения.

Проблема отходов в рознице обсуждалась весной и на медиа-форуме Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ, объединяет крупнейших ритейлеров, включая X5 Retail Group, "Магнит", "Ленту", "М.Видео – Эльдорадо"). По данным, приведенным в презентации Х5, использование пластиковых пакетов в России предотвращает вырубку 15 млн деревьев, необходимых для производства бумажных пакетов. При этом в магазинах Х5 продаются и бумажные пакеты (по цене 12-13 рублей) – для тех, кто хочет заменить ими одноразовые пластиковые пакеты. Лучшей упаковкой является многоразовая, отмечалось в презентации – например, ритейлер продает эко-сумки из хлопка, сумки из полиэстера, многоразовые сумки из полипропилена по цене от 47 до 100 рублей.

Кстати, в прошлом году с призывом отказаться от одноразовых пластиковых пакетов к Х5 выступал российский Greenpeace, устраивая акции около офиса ритейлера. Greenpeace России призывал постепенно отказаться от использования пластиковых пакетов, приводя данные исследований Высшей школы экономики, согласно которым мировое потребление пластиковых пакетов превышает 1 млн единиц в минуту, что в годовом пересчете приводит к производству свыше 1 трлн пакетов.

"В среднем потребитель активно использует пакет только в течение 12 минут, в природе для разложения пластика требуется до тысячи лет. Только один пакет из 200 идет на вторичную переработку", – говорилось в исследовании, проведенном по заказу российского отделения Greenpeace в 2018 году.

В исследовании были проанализированы практики продуктовых ритейлеров по сокращению использования и отказу от одноразовых пластиковых изделий. При этом эксперты сделали вывод, что крупнейшие ритейлеры прилагают усилия по переходу с одноразовой модели потребления на многоразовую "не по причине альтруизма, а вследствие стратегического расчета, учитывающего изменения в глобальном поведении потребителей, ужесточение природоохранного законодательства и выигрыш от увеличения ценности бренда".

К решению отказаться от пластиковых пакетов пришли уже во многих странах. Так, в марте 2018 года Европейский парламент одобрил закон о запрете с 2021 года производства и продажи ряда пластиковых изделий одноразового использования, включая посуду и столовые приборы.

В список запрещенных изделий вошли пластиковые столовые приборы (ложки, вилки, ножи и палочки для еды), одноразовые пластиковые тарелки, соломки для напитков, палочки для чистки ушей, палочки для укрепления воздушных шариков, предметы из оксоразлагаемой пластмассы, пищевые контейнеры и ёмкости для жидкостей из пенополистирола.

В Кремле тогда приветствовали решение Евросоюза, но высказывали сомнение, что в России это удастся сделать такими же темпами.

"Возможно ли это в принципе у нас? Возможно. Возможно ли это такими темпами? Невозможно. К 2021 году мы не будем готовы, чтобы полностью отказаться от этого пластика - посуды, приборов и так далее", - отмечал спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.

В то же время он сообщил "Интерфаксу", что пластик в РФ "уже включен в будущий "черный список" товаров, которые с 2021 года будут облагаться утилизационным сбором". "Срок - как раз 2021 год. Производитель будет заранее платить за утилизацию этих товаров", - пояснял спецпредставитель президента, напомнив, что это мировая практика.

При этом представитель Кремля подчеркивал, что необходимость отказа от использования этих пластиковых изделий объясняется во многом именно проблемами с его утилизацией.

Обозреватель Анастасия Николаева

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