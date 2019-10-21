Жертвы халатности

21.10.19 14:03

Фото МЧС по Красноярскому краю

Interfax-Russia.ru – Пятнадцать человек погибли и еще более 40 пострадали при прорыве дамб золотодобывающей артели в Красноярском крае.

Каскад из пяти дамб технологических водоемов золотодобывающей артели "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото" Алексея Гурьянова – ИФ), расположенных на реке Сейба у села Щетинкино Курагинского района Красноярского края, разрушился утром 19 октября. Хлынувшая вода снесла два рабочих общежития вахтового поселка, а также несколько бараков и бытовых построек, где в тот момент находились люди.

"В 6:00 местного времени произошла чрезвычайная ситуация возле Щетинкино: случился прорыв гидротехнического сооружения, которое в результате полностью было разрушено. Вода, находившаяся в гидротехническом сооружении, достигавшая от 3,5 до 4 метров (глубины – ИФ), смыла два дома, в которых проживали рабочие (артели – ИФ) "Сисим", – сообщил журналистам замначальника Главного управления МЧС России по региону Олег Матыленко.

В результате ЧП погибли 15 человек. Еще пятеро до сих пор числятся пропавшими без вести. По данным МЧС, поисковые работы осложняются погодными условиями: в поселке стоит сильный туман и идет снег (видимость менее одного километра), а вода в реке очень мутная.

Вместе с тем, за помощью к медикам обратилось уже более 40 человек.

"Получили травмы 44 человека, 9 из них в больнице, четверо в тяжелом состоянии доставлены в Краевую больницу санитарной авиацией", – сообщили в пресс-службе холдинга "Сибзолото".

Кроме того, компания опубликовала списки погибших, пострадавших (тех, кто сейчас находится в больнице) и пропавших без вести, среди которых фигурирует человек с иностранным именем и фамилией.

Между тем, как сообщил журналистам глава травматолого-ортопедического центра Краевой клинической больницы Алексей Лубнин, в настоящее время в больнице остаются не 9, а 8 пострадавших.

"На сегодняшний день у нас восемь пациентов, поскольку один из доставленных 19 октября по его личному настоянию был выписан сегодня", – сказал Лубнин.

При этом он отметил, что тяжелых травм нет ни у одного из пациентов.

"Переломы конечностей есть у одного пациента, которому предстоит операция. Также у одного человека ранее была травма позвоночника, это старое повреждение, которое периодически беспокоило пациента, в основном, когда он выполнял тяжелую работу, и она обострилась, когда произошло это событие (порыв дамб – ИФ). Но мы знаем, как с этим справиться", – подчеркнул Лубнин.

В свою очередь Минздрав Красноярского края сообщает о 27 пострадавших при прорыве дамб на реке Сейба.

"По данным на 14:00 (по местному времени – ИФ) 21 октября, осмотрены и проконсультированы 27 человек. Всем им была оказана первичная медицинская помощь. В Курагинской районную больницу с легкой степенью тяжести госпитализировано 9 человек, в Красноярске в краевой клинической больнице на лечении находится 8 человек (один выписан), еще 9 человек от дальнейшей госпитализации отказались", – уточнили в пресс-службе министерства.

Как отметили в краевом Минздраве, врачи оказывают пациентам всю необходимую помощь. Также с пострадавшими работают психологи Центра медицины катастроф.

Со своей стороны власти Красноярского края выразили соболезнования родным и близким погибших и пострадавшим при прорыве дамб и пообещали выплатить им компенсации.

"Адресная матпомощь семьям погибших – 1 млн рублей каждой, пострадавшим – от 50 тыс. рублей до 500 тыс. рублей. Средства будут выплачены независимо от региона проживания", – сообщила журналистам министр социальной политики региона Ирина Пастухова.

По ее словам, власти сейчас также ведут переговоры об оказании финансовой помощи семьям погибших и пострадавшим со стороны работодателя.

"После завершения поисковых работ будет рассмотрен вопрос об адресной материальной помощи семьям пропавших без вести", – добавила Пастухова.

Между тем, как уточнили в Национальном союзе страховщиков ответственности (НССО) дамбы относятся к перечню опасных объектов, и их владельцы обязаны страховать свою ответственность за возможный причиненный вред перед третьими лицами.

"Вместе с тем, это сооружение (каскад дамб артели "Сисим" – ИФ) не было внесено в реестр Ростехнадзора как опасный объект вопреки требованиям законодательства, ответственность его владельца не была застрахована", – говорится в сообщении союза.

В этом случае, как пояснили в НССО, согласно законодательству РФ, собственник сооружения обязан произвести выплаты на тех же условиях, которыми руководствуются страховщики, исполняющие соответствующий закон.

"Если по каким-то причинам собственник не выполнит эти обязательства, то по закону об обязательном страховании ответственности владельца опасного объекта (ОПО) выплаты будут производиться из компенсационного фонда НССО", – приводятся в сообщении слова главы союза Игоря Юргенса.

Так, согласно закону об ОПО, выплаты по риску "смерть" могут составить до 2 млн 25 тыс. рублей, за ущерб здоровью – до 2 млн рублей (такие компенсации рассчитываются по специальной таблице в зависимости от тяжести полученных травм).

По факту произошедшего Следственное управление СКР по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). В рамках расследования следователи задержали директора золотодобывающего предприятия ООО "Сисим", а также начальника и мастера горного участка этой же организации. Допросив подозреваемых, а также очевидцев ЧП и изучив документацию предприятия, специалисты пришли к выводу, что работа золотодобывающей артели была организована с серьезными нарушениями.

"Установлено, что дамбы возведены незаконно без каких-либо разрешительных документов с целью отвода грунтовых вод на участке золотодобычи. Прорыв начался с самой верхней, а затем по цепочке из-за силы двигающегося потока воды разрушилось еще четыре гидротехнических сооружения", – говорится в пресс-релизе ведомства.

Кроме того, горный мастер, в должностные обязанности которого входили организация и проведение работ на участке, не имел специального образования. А начальник участка знал о риске возведения жилья вблизи дамбы.

"Начальник участка сообщил следователю о том, что понимал опасность постройки рабочего поселка в зоне затопления", – также добавили в СУ СКР.

На основании материалов следствия 21 октября Железнодорожный суд города Красноярска арестовал начальника участка золотодобывающей артели "Сисим" Андрея Еганова.

"Суд постановил ходатайство следствия удовлетворить (...) избрать Еганову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 18 декабря", – передал корреспондент агентства "Интерфакс-Сибирь" слова судьи Марины Попцовой.

В свою очередь представитель защиты Еганова заявил в суде, что его подзащитный полностью признает свою вину в нарушении правил безопасности при проведении работ и раскаивается в содеянном.

"Подзащитный полностью признает свою вину, подписал соглашение о сотрудничестве со следствием, принимал участие в спасательных работах", – сказал он.

При этом гендиректор "Сисим" и мастер горного участка, которых также проходят подозреваемыми по делу, заявили в суде, что не признают свою вину в случившемся.

"Директор и мастер (горного участка – ИФ) вину в инкриминируемом им преступлении в ходе следствия не признали", – сообщил журналистам сотрудник пресс-службы следственного управления СКР по региону.

Известно также, что сотрудники компании-собственника красноярской артели пытались скрыть важные для следствия документы.

"Когда следователи подъезжали к офису компании в Красноярске, они увидели машину, в которую два человека загружали системные блоки и документы о деятельности компании. Следствие расценивает это как попытку сокрытия фактов, значимых для расследования преступления", – рассказала представитель регионального управления СКР Екатерина Шарыгина в суде при рассмотрении вопроса об аресте трех подозреваемых.

Обозреватель Наталья Пономарева

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