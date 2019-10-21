Отмена пуска

21.10.19 14:35

© РИА Новости. Министерство обороны РФ

Interfax-Russia.ru – Пуск одной из ракет с подлодки "Рязань" во время учений "Гром-2019" пришлось отменить из-за неполадок.

Стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" с пусками баллистических и крылатых ракет прошли на территории России на минувшей неделе. В ходе маневров планировалось осуществить 16 пусков ракет, в том числе межконтинентальных баллистических "Ярс" и "Синева".

Как сообщили в Минобороны РФ, к учению привлекли оперативные группы центральных органов военного управления, соединения и части Ракетных войск стратегического назначения, командования дальней и военно-транспортной авиации, а также соединения и воинские части, предназначенные для обеспечения действий сил стратегического сдерживания и подразделения специального назначения.

Всего в маневрах должно было участвовать около 12 тыс. военнослужащих, 213 пусковых установок Ракетных войск стратегического назначения, до 105 летательных аппаратов, из них пять стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев, до 15 надводных кораблей и пять подводных лодок, 310 единиц боевой и специальной техники. В учении были задействованы аэродромы дальней, военно-транспортной и оперативно-тактической авиации, полигоны военных округов, Северного флота, морские полигоны в Баренцевом, Балтийском, Черном, Охотском и Каспийском морях.

Накануне учений на брифинге для военных атташе врио начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ генерал-майор Евгений Ильин уточнил, что пуски крылатых ракет воздушного базирования и авиационных управляемых ракет будут проведены на четырех авиационных полигонах Западного, Южного, Центрального военных округов и Северного флота. Кроме того, состоятся пуски межконтинентальной баллистической ракеты "Ярс" и баллистической ракеты "Синева" по полигону "Кура".

При этом Ильин подчеркнул, что учение не направлено против других стран.

"Замыслом учения предполагается, что в условиях сохранения конфликтного потенциала по периметру границ Российской Федерации происходит эскалация обстановки, в результате чего создается угроза суверенитету и территориальной целостности государства", – отметил он.

По его словам, стратегическое командно-штабное учение "Гром-2019" направлено на отработку вопросов подготовки и применения стратегических сил в условиях угрозы агрессии. Он также отметил, что все районы учения расположены исключительно на территории Российской Федерации.

Тренировку стратегических сил с пусками баллистических и крылатых ракет возглавил президент России, Верховный главнокомандующий Вооруженными силами РФ Владимир Путин. Управление практическими пусками крылатых и баллистических ракет проходило из Национального центра управления обороной РФ.

По данным Минобороны, из акватории Баренцева и Охотского морей ракетные подводные лодки стратегического назначения Северного и Тихоокеанского флотов осуществили пуски баллистических ракет по полигонам "Кура" на Камчатке и "Чижа" в Архангельской области. В то же время надводные корабли Северного флота и Каспийской флотилии произвели пуски высокоточных крылатых ракет "Калибр" из акватории Баренцева и Каспийского морей по целям на берегу.

В свою очередь расчет подвижного грунтового ракетного комплекса "Ярс" с государственного испытательного космодрома "Плесецк" выполнил пуск межконтинентальной баллистической ракеты по полигону "Кура" на Камчатке, а расчеты комплексов "Искандер" выполнили практические пуски крылатых ракет на полигонах Южного и Восточного военных округов.

К выполнению задач также привлекались самолеты дальней авиации Ту-95МС, которые отработали пуски крылатых ракет воздушного базирования по наземным целям на полигонах "Пембой" в Республике Коми и "Кура".

"Задачи, предусмотренные в ходе тренировки стратегических сил сдерживания, выполнены в полном объеме, все ракеты достигли целей, подтвердив заданные характеристики", – отчитались в российском военном ведомстве.

Однако, как выяснилось позже, в ходе финального этапа учения, которым руководил президент России, атомный подводный крейсер К-44 "Рязань", входящий в состав 25-й дивизии подлодок Тихоокеанского флота, запустил лишь одну межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) Р-29Р.

Как сообщили "Ведомости" со ссылкой на два источника, близких к Минобороны РФ, вторая Р-29Р не вышла из шахтной пусковой установки, и субмарина вернулась в пункт постоянного базирования с неотстрелянной ракетой.

Один из источников издания предположил, что нештатная ситуация могла произойти из-за отказа некоторых систем подлодки, через которые проходит команда о пуске. Точную причину будет устанавливать спецкомиссия, в которую войдут представители командования Тихоокеанского флота, Главного штаба ВМФ и оборонной промышленности.

Между тем, российские военные опровергли информацию о сбое при пуске ракеты. В Минобороны отметили, что пуск ракеты с подлодки "Рязань" действительно планировался, но, оценив информацию о техническом состоянии одной из ракет подводной лодки "Рязань", полученную непосредственно перед пуском, было принято решение не задействовать ее в учебном ударе.

Отмена пуска данной ракеты никак не повлияла на успешные результаты учения "Гром", заявили в Минобороны РФ. Там же уточнили, что целью учения была проверка системы боевого управления Вооруженными силами РФ, а не способность провести пуски максимального количества ракет.

"Все задачи, предусмотренные в ходе учения стратегических сил сдерживания, были выполнены в полном объеме, ракеты достигли заданных полигонов, поразив условные цели и подтвердив заданные характеристики", – еще раз подтвердили в министерстве, уточнив, что во время анонсирующего брифинга, проведенного для иностранных военных атташе, представителем Минобороны России было доведено максимальное количество пусков ракетных комплексов различных типов, которые могли быть задействованы на учении.

Военные подчеркнули, что окончательное решение о количестве запускаемых межконтинентальных баллистических ракет принимается с пункта управления Вооруженных сил РФ, исходя из особенностей условной оперативной обстановки и конкретных учебно-боевых задач по нанесению поражения условному противнику.

Обозреватель Анастасия Николаева

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