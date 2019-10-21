Обвинение по разбору

21.10.19 17:02

© РИА Новости. Сергей Гунеев

Interfax-Russia.ru – Эксперты раскритиковали заявления о победе РФ в Сирии "без войны". Укрепление РФ в регионе также может быть временным.

В начале октября президент США Дональд Трамп объявил о выводе американских войск из Сирии и перемещении их в Саудовскую Аравию. Этому немало способствовало начало Турцией операции "Источник мира", направленной против курдов, которую осудили многие страны Запада. Однако вскоре американцы смогли убедить президента Турции Реджепа Эрдогана приостановить операцию, а РФ стала посредником для заключения перемирия между курдами и сирийским правительством.

Произошедшее позитивно восприняли во всем мире. Например, обозреватель немецкой газеты Die Welt Михаэль Штюрмер написал в своей статье, что президент России Владимир Путин добился в Сирии "победы без войны" и укрепил позиции России в регионе.

"Теперь, после решения (президента США – ИФ) Дональда Трампа (о выводе американских войск из Сирии – ИФ), ничто и никто не будет препятствовать Путину – ни Китай, ни Америка, ни даже НАТО – продолжать "большую игру" в борьбе за власть, за "ближнее зарубежье" и за евразийскую зону безопасности", – отметил немецкий журналист.

Он напомнил, что в 90-х годах казалось, что Россия окончательно проиграла эту "игру". А сейчас американские войска, покидающие Сирию, встречают на своем пути русских, которые едут в обратном направлении. И это, по мнению Штюрмера, можно назвать "символом победы РФ".

"Путин добился того, о чем только мечтала большая часть умных военачальников на протяжении всей истории, – победы без войны", – отмечает он, добавляя, что "ситуация радикально изменилась" по сравнению с положением РФ десятью годами ранее.

Автор статьи также подчеркнул, что НАТО "видел и лучшие дни".

"Одно ясно: Североатлантический альянс больше никогда не будет тем, чем он был на протяжении долгих десятилетий холодной войны, – гарантом безопасности для европейцев, воплощением расширенного сдерживания, а для США – военной инфраструктурой их ведущего положения в Атлантике", – отметил немецкий журналист.

Между тем, руководитель научных исследований в Институте диалога цивилизаций Алексей Малашенко считает, что заявление немецкого журналиста не имеет практических оснований, так как до победы в Сирии "еще очень далеко".

"Сирия – это одно, и там еще неизвестно, чем все кончится. Там продолжается очень непростой процесс. И до окончательной победы Башара Асада, не России, а Башара Асада, которого Россия поддерживает, еще очень далеко", – сказал он в беседе с Interfax-Russia.ru.

По его словам, России "приятно, что с ее точки зрения она усилилась на Ближнем Востоке". Однако на самом деле отвод американских войск свидетельствует лишь о том, что США не интересно дальше находиться на этой территории.

"Это (отвод американских войск – ИФ) ход Трампа, который пообещал, между прочим, в своей предвыборной кампании, что он оттуда уйдет. Дивидендов он там никаких не соберет, там нет для него смысла оставаться, понимаете. Это не та территория, не та зона, где Америка действительно может добиться каких-то успехов и где ей это нужно", – подчеркнул эксперт.

У США в настоящее время другие приоритеты, и Сирия среди их целей занимает далеко не первое место, заверил Малашенко.

"А вывод-то как раз из Сирии, а не откуда-нибудь, да и не вывод, а перемещение. Ну, отдали на откуп России (Сирию – ИФ), "сами разбирайтесь". Будем разбираться значит", – сказал собеседник Interfax-Russia.ru.

Он также добавил, что противостояние между РФ и США "было, есть и будет", однако оно меняет формы.

"Это даже не противостояние, а конкуренция за демонстрацию флага. И Россия в этом отношении всегда будет слабее американцев, это все прекрасно понимают. Потому что там первое место экономики, здесь одиннадцатое", – подчеркнул Малашенко.

В свою очередь руководитель департамента стран Азии и Африки Института политических исследований Арсений Григорьев считает, что США "просто разворачивали войска в тех подконтрольных своим союзникам территориях". И в будущем можно ожидать возвращение американцев на Ближний Восток.

"То есть не обязательно на территории Сирии, хотя я бы и этого не исключал, так и в других странах. В течение всего сирийского конфликта американское присутствие разворачивалось и уменьшалось, как и российское, кстати", – отметил он в беседе с Interfax-Russia.ru.

Он также согласился с утверждением, что в настоящее время Россия укрепилась на Ближнем Востоке и провела "ревизию собственного положения" в регионе относительно ситуации десятилетней давности, когда Россию "выталкивали из региона".

"Россия однозначно укрепила позиции на Ближнем Востоке. Потому что однозначно арабские революции пошатнули позиции России на Ближнем Востоке, смена элит привела к временной переориентации", – подчеркнул эксперт.

По мнению Григорьева, причиной стало нарушение "гласных и негласных" договоренностей со стороны США и союзников. В то же время, Россия выполняла свои обязательства. Это позволило "арабским элитам" пересмотреть свое отношение к сотрудничеству с Россией.

Между тем, член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич также считает, что США могут вернуть свои войска в Сирию через некоторое время.

"То, что американцы отводят войска, это совсем не значит, что они оттуда уйдут. Поэтому все эти разговоры немецких экспертов достаточно неквалифицированы. Во-первых, они переводят их в Ирак. Во-вторых, министр обороны США сказал, что, скорее всего, они через некоторое время вернутся обратно в Сирию", – отметил он в беседе с Interfax-Russia.ru.

По его словам, американцы еще никогда добровольно не выходили из страны, на территории которой вели военные действия. А происходящее сейчас предназначено для манипуляции общественным мнением.

"Поэтому разговоры о том, что они вывели, что Россия там что-то захватит, немецкий аналитик, конечно, достаточно слабо погружен в эту тему", – подчеркнул Клинцевич.

Тем более, подчеркнул он, на территории Сирии находятся только две российские базы и "очень мало людей". Поэтому только взаимодействие с сирийскими вооруженными силами "позволяет нам держать под контролем ситуацию", а также эффективно бороться с террористическими государствами, несмотря на противостояние со многими западными странами – прежде всего США и Великобританией.

Кроме того, подчеркнул эксперт, заявления по сирийскому вопросу могут быть частью информационной войны.

"Это тоже вызывает очень большую озабоченность, прежде всего у американцев, а отсюда и проявление ручных аналитиков и экспертов европейского уровня. Важно же, чтобы кто-то "прокукарекал", потом серьезные издания подхватили, это же тоже часть информационной войны", – заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

Обозреватель Сабина Адлейба

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