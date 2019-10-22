Особая ипотека

22.10.19 14:01

© РИА Новости. Евгений Самарин

Interfax-Russia.ru – Правительство РФ выделит регионам Дальнего Востока почти 15 млрд руб. на реализацию программы льготной ипотеки под 2% годовых.

Власти РФ выделят регионам Дальнего Востока почти 15 млрд руб. на реализацию программы льготной ипотеки – под 2% годовых. Ожидается, что в ней примут участие около 140 тыс. человек.

"На реализацию программы и обеспечение льготной ставки ипотечного кредитования правительством России будут направлены средства в объеме около 14,7 млрд рублей, а общая сумма кредитов составит до 450 млрд рублей. Если отталкиваться от средней стоимости жилья в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), то в программе сможет принять участие около 140 тыс. получателей "дальневосточных гектаров" и молодых семей", – сообщил генеральный директор Агентства по развитию человеческого капитала на дальнем Востоке (АРЧК ДВ) Сергей Ховрат.

По его словам, в настоящее время в среднем по макрорегиону банки предоставляют ипотечные кредиты под процентную ставку в 9,1%. И если брать ипотеку по такой ставке для домокомплекта (стройматериалов – ИФ) стоимостью в 3,5 млн рублей, то в течение 20 лет стоимость такого жилья удвоится.

"Агентство провело соответствующие исследования и расчеты, обосновывающие льготную ставку в 2%. Согласно проекту "Дальневосточной ипотеки", можно будет получить кредит размером до 6 млн рублей на срок до 20 лет. Первоначальный взнос должен составлять не менее 20%. Эти параметры рассчитаны исходя из среднего уровня дохода получателей "дальневосточных гектаров", а также молодых семей, чтобы их ежемесячный платеж был наиболее комфортен", – сказал Ховрат.

Оператором льготной ипотеки в ДФО выступит Фонд развития Дальнего Востока.

"Это может быть продуктом, который заработает в тех регионах Дальнего Востока, где есть эффективно работающие ипотечные агентства. Фонд в этом процессе выступает как единый оператор", – сообщил в интервью "Интерфаксу" гендиректор фонда Алексей Чекунков.

По его словам, сейчас Минфин РФ и Минвостокразвития РФ обсуждают условия программы. Важно выстроить работу механизма таким образом, чтобы на людей не ложилась лишняя кредитная нагрузка.

"Чтобы был первоначальный взнос, но цена ипотеки была минимальной, а срок большой. Например, для молодых семей дальневосточников первоначальный взнос 10% и стоимость ипотеки в 2%. По данным Минвостокразвития РФ, таких семей на Дальнем Востоке порядка 8 тысяч", – добавил гендиректор ФРДВ.

Как сообщалось, впервые о льготной ипотеке для жителей ДФО заговорили в этом году на Восточном экономическом форуме во Владивостоке. Президент РФ Владимир Путин, присутствовавший на мероприятии, поддержал озвученную инициативу и поручил правительству до 15 декабря внести изменения в законодательство России для введения в регионе 2%-ной ипотечной ставки для указанной категории граждан. Сейчас документ проходит необходимые согласования.

Льготная ипотека под 2% будет доступна молодым семьям, где возраст каждого из супругов не превышает 35 лет, а также участникам программы "Дальневосточный гектар". Кредит планируется выдавать сроком до 20 лет, без первоначального взноса.

Стоит отметить, что в настоящее время собственного жилья на Дальнем Востоке не имеют около 16 тыс. семей. При этом 8 тыс. человек заявили, что готовы сами построить себе жилье на "дальневосточном гектаре". Таким образом, по предварительным оценкам экспертов, благодаря программе "дальневосточная ипотека" в регионе может появиться более 7-8 тыс. домов. Эксперты уверены, что возможность обзавестись собственным жильем на льготных условиях, будет способствовать закреплению молодых специалистов в регионе.

"Это поможет развивать моногорода, города, где работают крупные предприятия. Молодежь сможет приезжать в них, брать льготную ипотеку и оставаться работать на предприятиях, развивать регион", – поделился своим мнением с агентством "Интерфакс - Дальний Восток" председатель Молодежного совета Федерации профсоюзов Приморского края Дмитрий Зайнуллов.

При этом, как отметил активист, программа поможет решить жилищный вопрос многим молодым семьям, у которых раньше не было возможности обзавестись собственным жильем.

"Это правильная политика государства, уверен, это решение позволит увеличить доступность ипотеки, а также помочь в решении жилищного вопроса молодежи, которая часто социально не защищена, не может накопить деньги даже на первоначальный взнос (а это в среднем около 1 млн рублей) и вынуждена для этого брать кредит", – добавил Зайнуллов.

В свою очередь председатель Центра подготовки волонтеров Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) Денис Тазиев отметил, что жилищные проблемы часто становятся одной из причин, побуждающих молодых людей уехать из региона.

"Думаю, для молодых специалистов это будет хороший старт. Это хорошая инициатива, которая даст возможность молодым семьям получить свою жилплощадь и при этом продолжить развивать Дальний Восток, не уезжать отсюда", – сказал эксперт.

В свою очередь глава Якутии Айсен Николаев сообщил, что во вверенном ему регионе льготную ипотеку ждут более 8 тыс. молодых семей.

"У нас порядка 8 тыс. молодых семей, которые попадают под действие этого решения и которые готовы воспользоваться этой ипотекой", – заявил он "Интерфаксу" на полях форума "Открытые инновации" в Москве.

При этом, по его словам, в регионе ожидают, что такая льгота повысит спрос на первичное жилье в Якутии.

"Мы – лидеры Дальнего Востока по строительству жилья. Мы надеемся, что 2%-ная ипотека послужит стимулом (удерживающим спрос – ИФ)", – отметил глава региона.

Он также добавил, что программу льготной ипотеки для дальневосточников могут запустить в декабре. В таком случае молодые семьи на Дальнем Востоке смогут реализовать свои планы на жилье уже в этом году.

Между тем, как заявил журналистам сенатор, председатель Совета по вопросам Дальнего Востока и Байкальского региона при Совете Федерации Анатолий Широков, программу 2%-ной ипотеки в ДФО могут распространить и на вторичный рынок жилья.

"Первоначальная идея была первичный рынок жилья, но по секрету скажу, что разрабатывается идея о переносе этого правила и на вторичный рынок жилья в субъектах Дальнего Востока", – сказал он.

По словам чиновника, это связано невысоким темпом строительства нового жилья в регионе.

"Причина банальна. Все дело в том, что по темпу жилищного строительства Дальний Восток, к сожалению, уступает центральным районам страны. Поэтому перспектива получить ипотеку в первичном рынке существенно объективно ниже, чем, допустим, в Москве или других городах. Поэтому этот вопрос сейчас серьезно дебатируется, рассматривается, чтобы распространить и на вторичный рынок", – уточнил сенатор.

Обозреватель Наталья Пономарева

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