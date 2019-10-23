Новые жертвы

23.10.19 13:38

Фото ГУ МЧС по Красноярскому краю

Interfax - Russia.ru - Число погибших при прорыве дамб на юге Красноярского края возросло до 17 человек. Еще 18 пострадавших во время ЧП находятся в больнице.

Спасатели 22 октября обнаружили тела еще двух погибших при прорыве каскада из 5 дамб технологических водоемов золотодобывающей артели "Сисим" (входит в холдинг "Сибзолото"), таким образом, число жертв трагедии возросло до 17 человек.

"Обнаружены тела еще двух погибших из числа без вести пропавших рабочих, трое по-прежнему числятся без вести пропавшими", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Тела 15 погибших, которые спасатели обнаружили в первые сутки после ЧП, уже опознаны и переданы родственникам для погребения.

Вместе с тем, 22 октября в одной из заводей прииска полицейские обнаружили закрытый металлический сейф. Как рассказал во время допроса гендиректор предприятия, до прорыва дамб он находился в одном из вагончиков охраны, которые смыло волной вместе с общежитиями рабочих. Внутри сейфа, по его словам, – 18 кг золота. Следователи намерены использовать добытый драгметалл для возмещения ущерба потерпевшим.

"В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Следственного комитета РФ.

По данным ведомства, в сейфе находилось 9 опломбированных колб с золотом, а также 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки. Следователи уже изъяли находку и приобщили ее к материалам уголовного дела.

Также появились и новые пострадавшие после прорыва дамб на реке Сейба.

"Накануне был госпитализирован один пострадавший, он находился во время ЧС на месте происшествия в Курагинском районе, затем сам приехал в Красноярск к родственникам, и накануне ему стало плохо. Он обратился к врачам и был госпитализирован", – сообщил агентству "Интерфакс-Сибирь" представитель пресс-службы регионального Минздрава.

Всего, по данным министерства, в настоящее время в медучреждениях находится 18 пострадавших, из них девять - в Красноярской краевой, семь - в Курагинской и двое - в Минусинской больнице.

"Все госпитализированные получают специализированную медицинскую помощь в полном объеме, также им оказывается психологическая поддержка сотрудниками краевого Центра медицины катастроф. В вахтовом поселке (Щетинкино – ИФ) остается на дежурстве бригада скорой медицинской помощи. Ситуация по состоянию здоровья на контроле, угрозы жизни у пациентов нет", – сообщили Interfax-Russia.ru в пресс-службе краевого Минздрава.

Ранее медики сообщали о 27 пострадавших во время прорыва дамб. При этом холдинг "Сибзолото", в состав которого входит артель, ранее сообщал о 44 пострадавших.

22 октября пострадавших, проходящих лечение в Краевой клинической больнице, навестил губернатор Красноярского края Александр Усс. Глава региона пообщался со старателями и спросил, нужна ли им еще какая-то помощь, помимо медицинской. В ответ многие пациенты попросили губернатора помочь им с восстановлением документов, утерянных при прорыве дамб.

"Все документы будут восстановлены – и паспорта, и водительские удостоверения. Такая работа уже ведется. В ближайшие дни, как раз к вашей выписке из больницы, документы будут готовы", – сказал Александр Усс.

"Я желаю вам скорейшего выздоровления и как можно скорее оказаться дома, в кругу родных и близких людей", – добавил он.

В свою очередь главный врач Красноярской краевой клинической больницы Егор Корчагин заверил губернатора, что все пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии и идут на поправку.

"Надеюсь, что уже через пару дней мы начнем выписывать первых пациентов. Все необходимые действия по диагностике и психологическому сопровождению сейчас выполняются", – отметил специалист.

Как сообщалось, по факту произошедшего Следственное управление СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследовать его будет Центральный аппарат СКР.

"Для наиболее объективного и всестороннего расследования по поручению председателя СКР уголовное дело о технологической аварии в Красноярском крае, в результате которой погибли 15 человек (по последним данным – 17), по ч. 3 статьи 216 УК РФ, передано в Главное следственное управление СК России", – говорится в сообщении пресс-службы ведомства, поступившем в "Интерфакс".

Обвиняемыми по делу в настоящее время проходят директор золотодобывающего предприятия "Сисим" (компания – собственник артели) Максим Ковальков, начальник участка Андрей Еганов, а также мастер горного участка Евгений Александров из этой же организации. Из трех фигурантов дела вину признал только начальник участка. В офисе компании прошли обыски, изъяты необходимые для следствия документы.

По данным газеты "Коммерсант", ООО "Сисим", руководители которого, по версии следствия, причастны к гибели 17 работников предприятия, ранее уже неоднократно привлекалось к административной ответственности за нарушение экологических норм. Так, по имеющимся у издания данным, в конце 2018 года компания была оштрафована на 180 тыс. рублей.

"ООО, осуществляющее добычу руд и песков драгоценных и редких металлов, с 17 августа 2017 года по 17 августа 2018-го на участках "Сейба" и "Сисим", расположенных в 45 км и 25 км северо-восточнее города Артемовска Курагинского района Красноярского края, проводило горные работы, сопровождающиеся выбросами загрязняющих веществ, что нарушало требования закона "Об охране атмосферного воздуха", – отмечается в статье.

Кроме того, ранее руководству предприятия пришлось заплатить 50 тыс. рублей за последствия разведки и добычи полезных ископаемых на реке Полуденный Кундат, связанные с изменением ее дна и берегов. Тогда специалисты зафиксировали в воде высокое содержание меди, которое могло привести к гибели рыбы.

Отметим, что свою проверку после прорыва дамб золотодобывающей артели на юге Красноярского края начал и Роструд.

"Специалисты проводят проверку условий труда на предприятии, где произошло ЧП, они выехали на место происшествия, там проведут осмотр мест труда и проживания работников, изучат всю документацию, связанную с охраной труда. Результаты будут известные позже", – сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе государственной инспекции труда региона.

В свою очередь Росприроднадзор после трагедии со старателями ООО "Сисим" обратился в правительство РФ с просьбой провести проверку соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями.

"Мы подготовили обращение в правительство РФ с просьбой инициировать проверку Росприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе ведомства.

Кроме того, в настоящее время Росприроднадзор уже проводит экспертизу грунта и воды, взятых на месте прорыва каскада дамб. По данным ведомства, превышений ртути и нефтепродуктов нет.

"Сразу после прорыва дамбы специалисты Росприроднадзора начали работу на месте происшествия. Были взяты пробы грунта и воды, в данный момент эти данные анализируются. Отмечу, что по содержанию нефтепродуктов и ртути превышений не выявлено", – также сообщили в ведомстве.

Обозреватель Наталья Пономарева

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