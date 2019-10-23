ВТС продолжается: Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400
  
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23.10.19 15:51

Дополнительная партия

© РИА Новости. Игорь Зарембо
Interfax-Russia.ru – Москва обсуждает с Анкарой новые поставки С-400. Очередным этапом сотрудничества может стать и продажа Турции истребителей.

Россия поставила Турции все предусмотренные контрактом элементы систем С-400 "Триумф", в том числе ракеты.

"Успешно справились с логистикой, поставкой – у нас было осуществлено 72 рейса авиационным транспортом. Все было отработано четко, без срывов. Контракт выполнен раньше запланированных сроков", – заявил "Интерфаксу" глава Рособоронэкспорта Александр Михеев.

Также, по его словам, на завершающем этапе находится программа локализации – контракт на поставку С-400 Турции предусматривает частичную передачу технологий. Впрочем, детали по вопросу о локализации производства по контракту Михеев раскрывать не стал.

Он отметил, что сейчас в рамках поставленной техники продолжается программа обучения турецких специалистов.

"По завершении программы обучения комплекс будет поставлен на боевое дежурство турецкой стороной", – добавил собеседник агентства.

По данным оборонного ведомства Турции, подготовка специалистов для С-400 осуществляется в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом.

Вместе с тем, как сообщил Михеев, Россия и Турция обсуждают дополнительные поставки систем противовоздушной обороны С-400.

"Мы сейчас обсуждаем уже опцион, финансовую модель, сроки поставок", – отметил он.

О продолжении обсуждения поставок систем ПВО С-400 Турции ранее заявлял журналистам и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) Дмитрий Шугаев.

Кроме того, о высокой вероятности нового контракта на поставку Турции российских зенитных ракетных комплексов (ЗРК) сообщал также вице-премьер РФ Юрий Борисов.

"У них есть опцион, думаю, они вправе реализовать его", – отмечал он.

Пока Турция купила у России четыре дивизиона С-400. Сделка, которую критикуют США, оценивается в $2,5 млрд. Вашингтон неоднократно грозил Анкаре санкциями за контракт на поставку российских систем С-400. В июле США исключили Анкару из программы создания истребителей-бомбардировщиков F-35 из-за поставок Турции С-400, заявив, что использование страной российских систем ПВО С-400 несовместимо с системами Североатлантического альянса.

При этом, как недавно сообщила представитель Пентагона Эллен Лорд, Турция пока еще продолжает производить детали для F-35. Этот вопрос собираются пересмотреть в марте 2020 года.

Вместе с тем в сентябре посол США в Анкаре Дэвид Саттерфилд представил Турции новое предложение Вашингтона по приобретению американских истребителей-бомбардировщиков F-35. Как сообщали турецкие СМИ, посол озвучил такую идею "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке. Однако, уточняли издания, это были устные высказывания, а письменное предложение Вашингтон обещал направить Анкаре позднее.

В свою очередь издание Yeni Safak отмечало, что инициатива Вашингтона также включала в себя возможность поставок зенитных ракетных систем Patriot и проект соглашения, которое в перспективе позволило бы нарастить торговый оборот между США и Турцией до $100 млрд.

Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган перед отъездом в Нью-Йорк на Генассамблею ООН заявлял, что Анкара все еще готова рассмотреть возможность покупки у США противоракетных комплексов Patriot, если Соединенные Штаты выполнят ее условия.

При этом, по его словам, у Турции уже есть реальные возможные альтернативы поставкам американских боевых самолетов F-35. Так, в августе Эродоган говорил, что Анкара может рассмотреть возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57.

Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого Су-35 эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану в конце августа на авиасалоне "МАКС-2019" в подмосковном Жуковском. После этого, как сообщало Анатолийское агентство новостей со ссылкой на президента Турции, Анкара и Москва приступили к обсуждению возможностей приобретения самолетов Су-5.

"Переговоры идут, и они будут продолжаться. После нашей встречи на МАКС-2019 в России остались работать представители наших министерств. Мы планируем вынести на обсуждение наши условия по финансированию и совместному производству. Если Соединенные Штаты не поменяют свою позицию относительно F-35, мы будем искать другое решение", – сказал Эрдоган.

В Вашингтоне заявили, что им известно о возможных закупках Анкарой в будущем российских истребителей Су-35 и Су-57, однако США собираются убеждать Турцию отдавать предпочтение американскому вооружению.

В сентябре Су-35 продемонстрировали профильным турецким специалистам на авиашоу в Стамбуле. И, как заявил вице-премьер РФ Юрий Борисов, Турция проявила "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения.

"Интерес был неподдельный, но туркам выбирать. Они же выбрали С-400 и отстояли свое право закупить эту систему. Возможно, они сделают выбор и в сторону нашей боевой авиации, исключать нельзя", – сказал Борисов.

При этом он уточнил, что вопрос выбора Турции – чисто технический.

"Су-35 прекрасно зарекомендовал себя в Сирии. Это один из лучших самолетов поколения 4+, сегодня многие страны ведут разработки самолетов 5-го поколения", – сказал он, добавив, что вряд ли кому-то удастся достичь тех характеристик, которые сегодня имеет Россия.

Пока Россия и Турция не ведут конкретные переговоры по авиационной тематике. Однако, как заявил журналистам глава ФСВТС Дмитрий Шугаев, "сегодня проходят консультации на этот счет".

Причем, по его мнению, поставки Турции истребителей Су-35 на данном этапе выглядят реальнее. "Существует определенная логика. Су-35 - это то, что сегодня можно действительно (купить). У нас уже есть контракты на этот счет. Су-57 может быть вторым этапом, каким-то дальнейшим развитием темы", – сказал Шугаев.

Впрочем, как уточнил он "Интерфаксу", на данный момент нельзя сказать, что в консультациях наблюдается "какая-то продвинутая фаза".

"Присматриваются, изучают, мы рассказываем", – отметил он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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