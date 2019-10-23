Военная доставка

23.10.19 15:55

© РИА Новости. Илья Питалев

Interfax-Russia.ru – Россия развивает военно-техническое сотрудничество с африканскими странами и поставит им оружие еще на $4 млрд в этом году. Ранее совокупность заказов уже достигла $14 млрд.

Совет безопасности ООН ввел эмбарго на поставки оружия в Центральноафриканскую Республику (ЦАР) 5 декабря 2013 года, приняв резолюцию 2127, согласно которой ни одна страна-член ООН не имеет права поставлять в ЦАР оружие или участвовать в обучении по программам военной подготовки ее граждан. Затем санкции в отношении ЦАР были продлены на год до 1 февраля 2020 года. В сентябре 2019 года Россия и Франция выступили за смягчение оружейного эмбарго в отношении республики.

По словам главы французского военного ведомства Флоранс Парли, у РФ и Франции одна цель – помочь Центральноафриканской Республике восстановить власть в своей стране. В результате 12 сентября была принята резолюция СБ ООН об облегчении оружейного эмбарго в отношении ЦАР.

Между тем, впервые РФ добилась от комитета по санкциям Совета безопасности ООН разрешения на поставку оружия еще в начале 2018 года, после чего первая партия была направлена в ЦАР. Тогда речь шла только о легком оружии. А 21 октября Минобороны РФ сообщило, что два российских стратегических бомбардировщика Ту-160 прибудут в Южно-Африканскую Республику для "развития двустороннего военного сотрудничества и отработки вопросов взаимодействия между ВКС России и ВВС ЮАР". По данным западных авиационных ресурсов, 22 октября два самолета Ан-124 "Руслан" и Ил-62 с российскими военными на борту прилетели в ЮАР в рамках подготовки первого в истории визиту в страну Ту-160.

О расширении сотрудничества между РФ и странами Африки говорил и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

"В этом году поставляем имущество в 9 африканских стран. Объем поставок по этому году – чуть больше $4 млрд", – заявил Александр Михеев на саммите "Россия-Африка" в Сочи.

Собеседник "Интерфакса" также подчеркнул, что речь идет по большей части о поставке техники ВВС и ПВО. Остальное, отметил Михеев, это "стрелковое (оружие – ИФ), бронетранспортеры, танки, вертолетная техника".

"Африканская программа военно-технического сотрудничества достаточно емкая. Организована работа и на уровне межправкомиссий, и на уровне соглашений о ВТС со странами. Налажены схемы расчетов, определена схема кредитования с использованием механизмов поддержки как госкредитов, так и коммерческих кредитов российских банков, налажена программа обучения", – пояснил он.

В свою очередь глава федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев заявлял, что совокупность заказов африканских стран на оружие РФ составляет $14 млрд.

"У нас сегодня общий объем со странами Африки составляет примерно 14 млрд долларов. Это портфель заказов, приходящийся на континент", – сказал он в интервью телеканалу "Россия-24" (ВГТРК).

Он также отметил, что $2 млрд от этой суммы поступили от стран южнее Сахары.

"Это достаточно значительный объем. Тем более, что последние пять лет динамика достаточно позитивная. Примерно 30-40% годового объема (ВТС России – ИФ) приходится на страны (африканского – ИФ) континента, и я думаю, что это не предел", – отметил глава ФСВТС.

Между тем, Александр Михеев также подтвердил информацию о совокупной сумме африканских заказов в $14 млрд и добавил, что это – около трети всех оружейных заказов компании.

"20 африканских партнеров компании формируют около трети нашего портфеля заказов – свыше $14 млрд, и этот показатель имеет высокую положительную динамику", – заявил он.

По словам Михеева, "Рособоронэкспорт" сотрудничает практически со всеми африканскими странами и не только поставляет им оружие, но и участвует в совместных проектах. В частности, "Рособоронэкспорт" совместно с партнерами из ЦАР разрабатывает "инфраструктурные проекты в области космической деятельности, заводов по производству стрелкового оружия и боеприпасов к нему". Александр Михеев также подчеркнул, что компания готова предоставить африканским партнерам привлекательные условия.

По его словам, только в 2019 году компания провела более 20 встреч с высшими представителями стран Африки и приняла около 30 африканских делегаций на выставках "Армия" и "МАКС".

"По их итогам отмечаем: Африке очень интересно российское оружие, а мы можем предложить продукцию для ответа на любой современный вызов безопасности", – заявил глава "Рособоронэкспорта".

Он также подчеркнул, что корпорация "высоко ценит сдержанную позицию своих африканских партнеров в отношении различных антироссийских санкций, которая делает континент открытым для честной конкурентной борьбы".

В свою очередь президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера на встрече с президентом России Владимиром Путиным поблагодарил его за поставку российского оружия в страны Африки и подготовку местных военных. Он добавил, что рассчитывает также на подготовку специалистами из РФ пилотов вертолетов.

"У нас прекрасные заделы в военной области. Вы вносите вклад в подготовку военных кадров для нашей армии, в модернизацию армии, в подготовку жандармов. В 2019 году Россия передала ЦАР партию вооружения, и это позволяет ответить сегодня на все наши потребности в области стрелкового оружия", – заявил президент ЦАР.

Он также подчеркнул, что российское нелетальное оружие помогает ЦАР наращивать обороноспособность и продвигаться на пути к возвращению контроля в стране легитимным властям.

"Санкции, которые были наложены в 2013 году, когда не было законного правительства в ЦАР, сейчас, получается, направлены против легитимных властей, потому что группировки в обход эмбарго получают незаконное оружие, и мы не можем возвратить себе контроль над всей территорией страны", – пожаловался Фостен-Арканж Туадера.

Военная техника, которую страны Африки могут использовать в программах реорганизации своих национальных вооруженных сил, представлена в Сочи на саммите "Россия-Африка". Российские компании готовы участвовать в программах модернизации африканских армий и показывают свою продукцию на форуме в Сочи, уточняется в сообщении.

"Сегодня многие государства Африки реализуют крупные программы реорганизации вооруженных сил и их оснащения для противостояния растущим угрозам безопасности: терроризму, наркотрафику, организованной преступности, нелегальной миграции. С широким спектром современной высокотехнологичной продукции, разработанной и производимой концерном ВКО "Алмаз - Антей", НПК "Уралвагонзавод", НПК "Техмаш" и корпорацией "Проект-техника", гости форума могут ознакомиться на стендах этих предприятий в Сочи", – отмечается в письме.

Обозреватель Сабина Адлейба

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