Арктические преференции

24.10.19 14:51

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Правительство России рассмотрит предложения по налоговым преференциям для нефтяных и СПГ-проектов в Арктике.

Минэнерго, Минфин и Минвостокразвития РФ подготовили пакет предложений по налоговым льготам для компаний, добывающих углеводороды в Арктике. Преференции предусмотрены для проектов, связанных с разработкой новых нефтяных месторождений, добычей на шельфе, а также СПГ-проектов.

"У нас в ближайшее время будет совещание (по преференциям для компаний, работающим в Арктике – ИФ) в правительстве на уровне вице-премьеров, все решения, которые будут там приняты, будут озвучены. Сейчас подготовлены предложения совместные министерства по делам Дальнего Востока РФ, министерства энергетики, совместно с Минфином. Они в принципе согласованы", - сообщил журналистам министр энергетики РФ Александр Новак.

Новак уточнил, что всего министерства подготовили и внесли в правительство пять законопроектов.

"Речь идет о льготах по новым месторождениям по налогу на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и по льготам для СПГ-проектов, и по добыче на шельфе, но более конкретно мы вам скажем после совещания в правительстве, после того как правительство примет решение", - добавил министр.

Он уточнил, что все предложения, по его данным, согласованы в рабочем порядке.

Планируется, что совещание правительства по льготам для нефтяных и СПГ-проектов в Арктике состоится до конца недели.

Как ранее сообщал вице-премьер РФ, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, получать льготы будут не только компании, реализующие проекты по производству СПГ, а также по добыче углеводородов на шельфе и на континентальной части, но и ряд других проектов, не вошедших в первые три группы. В качестве мер стимулирования, по словам полпреда, рассматриваются снижение или обнуление налога на прибыль, землю, имущество, налога на добычу полезных ископаемых, а также льготная ставка страховых взносов.

При этом, как писала газета "Коммерсант", основной из пяти законопроектов касается поддержки резидентов арктической зоны, в частности, предполагает введение пониженного НДПИ для арктических проектов.

При этом, по данным издания, данный пакет законопроектов был внесен с разногласиями с Минфином. Так, в частности, как сообщал директор департамента налоговой и таможенной политики министерства Алексей Сазанов, Минфин настаивает на использовании налогообложения с дополнительного дохода для новых месторождении в Артике вместо предоставления новых налоговых льгот.

Еще один законопроект предусматривает налоговые льготы только для совместного проекта "Роснефти" и "Нефтегазхолдинга" Эдуарда Худайнатова "Восток Ойл" по освоению месторождений Таймыра. В частности, речь идет об обнулении НДПИ для новых проектов "Роснефти" – Лодочного, Сузунского, Тагульского месторождений Ванкорского кластера (последние два уже разрабатываются), а также налоговый вычет по НДПИ для Ванкорского месторождения (в 2018 году там добыто более 21 млн тонн нефти) на сумму инвестиций и ряд других послаблений.

Ранее "Роснефть" и "Нефтегазхолдинг" подготовили проект по развитию арктического региона "Восток Ойл", который объединит Лодочное, Тагульское, Ванкорское месторождения. Инвестиции в проект оцениваются в сумму до 8,5 трлн руб., потребность в льготах - 2,6 трлн руб.

Минфин не соглашался на такой объем льгот, ссылаясь на мораторий на предоставление новых налоговых льгот до завершения инвентаризации проектов, введенный до конца года решением президента РФ Владимира Путина. В ответ на это глава "Роснефти" Игорь Сечин обратился с письмом президенту РФ, в котором пожаловался на "непоследовательность Минфина в вопросе льгот для нефтегазовых проектов", отмечая, что газовым проектам министерство готово предоставить и налоговые льготы, и средства Фонда национального благосостояния (ФНБ).

"НОВАТЭК", крупнейший независимый производитель природного газа в России, реализующий СПГ-проекты в Арктике, предлагал несколько налоговых льгот для таких проектов. В частности, нулевую ставку НДС для ледокольной проводки и введение нулевой ставки налога на прибыль создаваемого имущества как для производителей линий СПГ, так и для их поставщиков. Кроме того, компания просила освободить от налога на имущество добывающие, а также перерабатывающие платформы, которые находятся в акватории. Вместе с тем, "НОВАТЭК" выступал за введение повышающего коэффициента 3,5 к расходам на геологоразведочные работы при расчете налога на прибыль.

Вместе с тем, в Минэнерго РФ продолжают обсуждать возможности для развития производства СПГ в Арктике, в том числе инициативу ректора Санкт-Петербургского горного университета (СПбГУ) Владимира Литвиненко, которую ученый озвучил в своем прошлогоднем письме к президенту РФ Владимиру Путину.

В частности, он предложил главе государства закрепить отдельным указом основные цели, показатели и сроки, обеспечивающие переход Северного морского пути (СМП) в круглогодичный режим работы в восточном направлении, уровни производства СПГ на Ямале и Гыдане в 140-150 млн тонн в год, сроки, мощности и спецификацию создаваемого флота, а также российских технологий крупнотоннажного сжижения и локализации важного оборудования для производства сжиженного природного газа.

Кроме того, Литвиненко предложил закрепить в качестве ресурсной базы российского СПГ-сегмента все участки недр федерального значения, содержащие разведанные неразрабатываемые запасы и потенциальные ресурсы газа, находящиеся на территории полуостровов Ямала и Гыдана и прилегающей части шельфа Карского моря.

Помимо этого, как считает ректор СПбГУ, правительству РФ необходимо также "рассмотреть вопрос целесообразности придания статуса национального объединенному проекту развития Севморпути, создания российского СПГ-сегмента и пространственного развития северных регионов, входящих в Арктическую зону" (национальный проект "Арктика"), а также определить орган в исполнительной власти (консорциум всех участников, ответственных за работу в Арктике), отвечающий за его разработку.

Также Литвиненко предложил создать на базе терминалов в Мурманске и на Камчатке (оба строит "НОВАТЭК") независимые торговые площадки, обеспеченные физическими объемами СПГ.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь поручил Минэнерго изучить ряд предложений Литвиненко по развитию российского сегмента сжиженного природного газа. Как сообщил "Интерфаксу" источник в правительстве, министерство поддержало как минимум две идеи ученого, а также выдвинуло две свои инициативы.

Так, в частности, министерство предлагает выпустить отдельный президентский указ о развитии Арктики, который бы включал разделы о развитии СПГ-индустрии и Северного морского пути, где четко прописывались бы объемы производства СПГ, круглогодичный режим работы "восточного" маршрута Севморпути, а также мероприятия по развитию ледокольного флота, транспортной инфраструктуры региона и реализации программ геологоразведки.

Минэнерго также поддержало предложение ректора СПбГУ предоставить право пользования участков недр федерального значения, находящихся на Ямале и Гыдане и прилегающих к суше участков шельфа Карского моря, в качестве ресурсной базы для производства СПГ.

Обозреватель Наталья Пономарева

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