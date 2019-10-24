Недолив без наказания

24.10.19 17:56

© РИА Новости. Константин Михальчевский

Interfax-Russia.ru - Законопроект о штрафах за недолив топлива на АЗС отложили до 2021 года. Эксперты разошлись во мнении, к чему это приведет.

В 2017 году был принят закон о введении оборотных штрафов за продажу контрафактного топлива в России. Согласно закону, за несоответствие топлива техническим требованиям продавца штрафуют в размере 1% от выручки, полученной от продажи топлива, но не менее чем на 500 тыс. рублей. При повторном нарушении штраф увеличивается до 3%, но при этом он не может быть менее 2 млн рублей. Позже Росстандарт предложил штрафовать по аналогичной схеме за недолив топлива на автозаправочных станциях (АЗС).

В августе 2018 года официальный представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила "Интерфаксу", что полицейские в ходе проверок выявили 141 случай недолива топлива на АЗС в Москве и Подмосковье. Всего правоохранители осмотрели 589 заправочных станций.

"По результатам проведенных мероприятий подготовлены и направлены в Роспотребнадзор и Росстандарт 147 материалов проверок, содержащих сведения о выявленных нарушениях, предусмотренных статьей 14.4 и 14.7 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. Выявлен 141 факт недолива топлива свыше допустимой нормы (0,25%)", - отметила представитель МВД РФ.

Затем, в сентябре 2018 года, Госкомиссия по противодействию незаконному обороту промышленной продукции одобрила введение оборотных штрафов за недолив на АЗС, которые должны были заработать в 2019 году, сообщил журналистам министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.

Министр подчеркнул, что только в Центральном федеральном округе из общего числа жалоб на заправочные станции число жалоб на недолив в 2016 году составляло 21,6 %, а в 2017 году их количество выросло до 46,2%.

Мантуров подчеркнул, что введение штрафов за продажу некачественного топлива позволило решить проблему производства контрафактных нефтепродуктов.

"Выявленные в результате проверок нарушения по продажам некачественного топлива снизились с 40% до 14%. Однако мы увидели, что стала возникать другая проблема - недолив нефтепродуктов. Росстандарт вышел с инициативой ввести оборотные штрафы за недолив. Этот законопроект одобрен, в ближайшее время будет согласован с ведомствами и внесен в правительство для одобрения и последующего внесения в Государственную Думу", - отметил глава Минпромторга.

Однако позже правительство РФ вернуло соответствующий законопроект в министерство промышленности и торговли, сообщила газета "Известия" 24 октября 2019 года со ссылкой на источники в Минпромторге.

Планируется, что штрафы за недолив топлива на АЗС войдут в новый Кодекс об административных правонарушениях (КоАП), который должен вступить в силу с 1 января 2021 года. До тех пор, согласно поручению премьер-министра РФ Дмитрия Медведева от 6 августа 2019 года, в Кабмин не будут вносить проекты федеральных законов, предполагающие изменения в КоАП. Как сообщили источники газеты в Минпромторге, в настоящее время ведомство готовит инициативу о том, чтобы включить штрафы за недолив топлива на АЗС в новый КоАП. Документ ждут в Кабмине уже в октябре.

В свою очередь председатель правления Союза автошкол Москвы Александр Ачкасов сказал Interfax-Russia.ru, что главная проблема с автомобильным топливом в России не в его недоливе, а в качестве топлива.

"Недолив - это еще не самое страшное. Мне кажется, качество топлива – это больше бич, чем недолив. Недолив, плюс некачественное топливо", - заявил эксперт.

Ачкасов добавил, что проблема качества только обострилась за последние два года, несмотря на введение в 2017 году штрафов за некачественное топливо.

"А последний год – это вообще, увеличилось все: и недолив, и все. Я писал в сетевые заправки ( ... ) письма с жалобами, что не доливают. Получается, что в бак, к примеру, 60 литров они заливают как будто 59", - объяснил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он добавил, что на недостачу топлива указывают приборы, установленные в машинах.

"Ты заправился, и тебе в левой части показывает, что хватает топлива на 300 км. Ну, при заправке сразу. А если ты ставишь счетчик, ну вот обнуляешь и показывает, что тебе хватает бензина этого не на 300 км, а на 200", - сказал Ачкасов.

Эксперт предположил, что заправки используют специальную жидкость, благодаря которой им удается "обманывать компьютер".

По его словам, если ситуация не изменится, водители в России станут ездить меньше.

"Все социальные сети, все СМИ показали, что на 1% снижение (потребления – ИФ) топлива как бы есть. Люди переходят на газ, переходят на альтернативу куда-то, вообще бросают машины, потому что парковки, разметка какая-то непонятная, и все это приводит к очень плохому плачевному состоянию", - заметил собеседник Interfax-Russia.ru.

Он подчеркнул, что в последнее время автошколы потеряли 20% прибыли из-за того, что люди пересаживаются на общественный транспорт.

"И у нас за рулем некому будет просто ездить. И наши автобусы, троллейбусы и тот же городской транспорт будет водить непонятно кто. У нас сейчас уже есть проблема в (сфере – ИФ) такси, проблема с водителями, поэтому это комплексное решение, которое надо, прямо вот необходимо, оно созрело", - пояснил собеседник Interfax-Russia.ru.

По мнению эксперта, в настоящее время в обществе назревает недовольство складывающейся ситуацией.

"Проблема с топливом сейчас очень большая. Потому что среди водителей уже об этом не просто говорят, а кричат", - заявил председатель правления Союза автошкол Москвы.

В свою очередь координатор движения "Синие ведерки" Петр Шкуматов считает, что даже после введения штрафов заправки смогут найти, как обойти проверку.

"Там проблема не в штрафах, там проблема в том, что методика проверки АЗС не предполагает, скажем так, честной проверки. В АЗС сейчас научились так мухлевать хорошо, что, не думаю, что можно многих обнаружить", - объяснил он.

По ее словам, главная проблема в том, что у Росстандарта нет возможность проверить АЗС в режиме тайного покупателя, а заправки, в свою очередь "прекрасно умеют не палиться".

"Мы проверили уже почти 300 заправок, и я вам могу сказать, что проблема недолива не просто существует, она очень большая", - сказал координатор движения "Синие ведерки".

Между тем, президент Российского топливного союза (РТС) Евгений Аркуша заявил Interfax-Russia.ru, что отсрочка введения штрафов за недолив топлива связана с тем, что Кодекс об административных правонарушениях РФ требует значительного пересмотра.

"Отсрочка вообще не связана ни с нами, ни с чем. Отсрочка связана с тем, что будет пересмотрен кодекс коренным образом. Поэтому сейчас в него изменения вносить бессмысленно. Ни мы на нее ни повлияли, ни Росстандарт, никто", - заключил эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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