Неочевидная опасность

25.10.19 12:56

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru - Greenpeace попросил российских пограничников защитить белух из "китовой тюрьмы" от северокорейских браконьеров.

Экологи Greenpeace Россия (Гринпис) опасаются за судьбу оставшихся в "китовой тюрьме" 50 белух, которых планируют выпустить до конца октября в бухте Успения на юге Приморского края. Как пояснили в организации, в этом районе орудуют северокорейские браконьеры, которые могут напасть на китов.

"В этой части Японского моря сейчас большая проблема - сотни северокорейских судов ведут браконьерский промысел рыбы и морепродуктов в экономической зоне и территориальных водах России. Greenpeace обращается к Пограничной службе России с просьбой защитить белух от вылова нелегальными северокорейскими рыбаками", - заявил эксперт Greenpeace России Оганес Таргулян.

Опасения Таргуляна разделяет и научный сотрудник Дальневосточного морского биосферного заповедника, кандидат биологических наук Игорь Катин.

"Есть риск, что белухи, тем более не местные, могут, например, запутаться в сетях, брошенных северокорейскими браконьерами", - сообщил ученый агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

По его словам, сети рыбаков из КНДР сделаны из капрона. Они тонкие, похожи на паутину. Одна лодка выставляет за один раз по километру и более сетей.

"Эти одноразовые сети браконьеры выбрасывают. В акватории уже сотни тысяч километров сетей. Эта опасность сохраняется для всех морских обитателей, не только для белух", - добавил эксперт.

Более того, по его словам, в акватории Лазовского заповедника имени Л.Г. Капланова часто замечали и самих нелегальных рыбаков из КНДР.

"Лазовский заповедник и акватория, прилегающая к нему, входят в сферу деятельности северокорейских браконьеров. Их сети, потерянные, затопленные и выброшенные, там есть. Они орудуют плоть до Татарского пролива", - уточнил Катин.

В свою очередь глава объединенной дирекции Лазовского заповедника и национального парка "Зов тигра" Владимир Арамилев уверяет, что суда с северокорейскими браконьерами уже ушли из акватории особо охраняемой природной территории.

"Северокорейские браконьеры отбыли в свою страну. Это было после того, как они попытались с нашими пограничниками воевать. Поэтому никаких судов северокорейских в нашей видимой акватории нет", - рассказал он агентству "Интерфакс - Дальний Восток".

Также Арамилев считает напрасными опасения зоозащитников, что брошенные браконьерами сети могут повредить белухам.

"Насколько мы знаем, северокорейские шхуны не обладают никакими снастями, которые могли бы нанести вред белухам. Они не китобойные, у них нет гарпунных пушек, нет никакого оружия на борту. Снасти, которыми они ловили кальмара, белуха просто порвет как паутинку. Страха нет, северокорейцы вреда белухам не сделают", - заверил директор заповедника.

Он также добавил, что ученые не встречали у берегов Лазовского заповедника ларг, запутавшихся в сетях.

"Среди ларг, которых мы мониторим на наших лежбищах, это в год больше 300, ни разу обрывков сетей не видели. В акватории Лазовского заповедника это не самая острая проблема", - отметил Арамилев.

Тем временем, 24 октября Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) вновь изменил планы по выпуску белух из "китовой тюрьмы". Теперь все 50 особей планируется доставить не к берегам Охотского моря, в котором их и выловили, а в бухту Успения, расположенную всего в 100 км от бухты Средней вблизи Лазовского заповедника на юге Приморья. Для этого задействуют два научно-исследовательских судна "Зодиак" и "Профессор Кагановский", которые возьмут на борт по 14 и 36 белух соответственно. Такое решение ВНИРО объяснил началом сезона штормов на море.

"Ранее выпуск белух проводился в районе Сахалинского залива (Охотского моря – ИФ). Теперь же, в связи с надвигающимися штормами, при которых транспортировка и выпуск в ранее определенные места стали невозможны, принята рекомендация провести выпуск животных в Приморье, в бухте в районе Лазовского государственного природного заповедника. Это безопасное место, где белухи регулярно отмечаются в осенний период, и где для них имеется достаточная кормовая база", - отметил замдиректора ВНИРО Вячеслав Бизиков.

По его словам, последнюю партию животных транспортируют уже на следующей неделе. После этого план по выпуску морских млекопитающих из бухты Средняя в естественную среду обитания, реализуемый ВНИРО по поручению правительства РФ, будет полностью выполнен.

Коалиция "Свободу косаткам и белухам" в свою очередь поддержала решение Консилиума ВНИРО об освобождении всех 50 белух одной группой до 1 ноября, при этом высказав опасение, что животные не смогут воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции.

"Мы не можем не высказать беспокойства по поводу того, что белухи будут выпущены в непривычном для них месте обитания. Имеется мало шансов, что животные смогут из южной части Приморского края пройти в Сахалинский залив и воссоединиться с популяцией до начала осенней миграции диких белух на север", - говорится в заявлении коалиции.

В тоже время зоозащитники отметили, что понимают, что данный вариант выпуска в настоящее время является единственно возможным.

Первую партию животных (двух косаток и шесть белух) вывезли из "китовой тюрьмы" 21 июня. Затем к месту выпуска поочередно отправились вторая и третья группы китов (по три косатки каждая). Последнюю четвертую партию животных (две косатки и шесть белух) выпустили в Охотское море в конце августа.

Как отмечал Колончин, все выпущенные животные живы, здоровы и уже воссоединились со своими сородичами. "Выпущенные особи успешно прошли процесс адаптации и на данный момент находятся в пределах традиционных видовых ареалов", - сообщала пресс-служба Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

23 октября специалисты ВНИРО доставили в Сахалинский залив еще 11 белух из "китовой тюрьмы". Животных перевозили на борту научно-исследовательского судна "Зодиак". Дорога заняла пять дней.

"23 октября в 11:30 по местному времени завершен выпуск 11 белух. Животные, как и в прошлый раз, были доставлены судном в Сахалинский залив в район островов Байдукова и Чкалова и выпущены в места их традиционного обитания", - сообщил тогда агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник пресс-службы Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии.

После этого голливудская актриса Памела Андерсон поблагодарила президента РФ Владимира Путина за решение освободить белух и косаток из "китовой тюрьмы" и обязательство не допустить отлова китов в 2020 году.

"Я хотела бы поблагодарить Вас за смелое решение освободить косаток и белух, которые содержались в неволе в заливе рядом с Находкой. Переселение животных уже началось, и я выражаю Вам мою признательность за то, что Вы взяли на себя обязательство освободить всех оставшихся китов и не допустить отлова свободных белух и нескольких видов дельфинов в российских водах в 2020 году", - говорится в письме Андерсон президенту России, с текстом которого ознакомился корреспондент агентства "Интерфакс - Дальний Восток".

Актриса отметила, что отлов - это огромный стресс для китов. По ее мнению, отлов отрицательно сказывается не только на отловленных животных, но и на всей популяции.

"Если все дельфины и киты будут на воле в море, а не в заключении ради забавы, защита китообразных станет по праву заслугой России" - написала Андерсон.

Обозреватель Наталья Пономарева

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