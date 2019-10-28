Эволюционируй или вымрешь

28.10.19 11:36

Interfax-Russia.ru – Программа цифровизации в РФ рассчитана до 2030 года. Эксперты рассказали, как новые технологии влияют на бизнес и жизнь россиян.

Сегодня уже мало кого удивишь, когда посылку, заказанную онлайн, на дом тебе доставит дрон. Цифровые технологии быстро проникли в нашу жизнь, и если термин "эквайринг" еще вызывает у кого-то непонимание, то сама схема безналичной оплаты понятна всем владельцам банковских счетов.

Но не все так гладко. Согласно опросу Аналитического центра при правительстве РФ, у 34 регионов страны местная программа по цифровизации еще разрабатывается, а в 45 регионах ее разработку еще даже не начали. Кроме того, у региональных чиновников нет понимания, как внедрять новые технологии, и чей опыт брать за основу.

Эксперты на форуме "Цифровой менталитет руководителя", который прошел в Финансовом университете при правительстве РФ, также сошлись во мнении, что цифровизация уже стала нормой. Поэтому член комиссии по фондовому рынку и инвестициям при Торгово-промышленной палате РФ Ирина Радченко не исключает, что через 10-20 лет блокчейн-технологии будут использовать, в том числе, для борьбы с коррупцией.

В свою очередь директор по трансформации и операционной эффективности ПАО "МегаФон" Екатерина Земскова уверена, что современный руководитель должен использовать новые технологии для улучшения условий работы сотрудников и продвижения своего бизнеса.

Впрочем, по словам депутата Госдумы, президента Национальной ассоциации цифровой экономики Константина Слыщенко, даже в Москве и Санкт-Петербурге цифровизация затронула лишь 45-55% предприятий, в регионах таких предприятий не более 15%.

"Что касается поиска людей, которые разбираются в цифровой экономике, – это очень трудно, и в лучшем случае они появятся года через 3-4 ", – сказал он Interfax-Russia.ru.

По словам организатора форума, директора Научно-образовательного центра финансовых технологий Дмитрия Трофимова, проникновение новых технологий в повседневную жизнь влияет на поведение людей, но из-за обилия информации они слишком легко доверяют увиденному.

"Мы меняемся все, но меняемся по-разному. Казалось бы, сейчас информация легкодоступна, но часто она не соответствует действительности. Она не стимулирует логическое мышление", – отметил он.

В свою очередь заместитель директора Научно-образовательного центра финансовых технологий Эсмеральда Асбранд подчеркнула, что ученым еще предстоит разобраться, как цифровизация отражается на системе ценностей человека, учитывая доступность информации.

Технологии изменили многие сферы жизни. Современные школы теперь оснащают высокотехнологичным оборудованием, в тренде гибридное образование, ориентированное на конкретного ученика.

"Для России цифровизация очень актуальна. Именно из-за наших расстояний цифровые технологии дают возможность образованию двигаться вперед. Онлайн образование и гибридное образование с использованием цифровых технологий, например, позволяют получать предсказуемые результаты и в Москве, и в сельской местности", – сказал Interfax-Russia.ru генеральный директор АО "Издательство "Просвещение" Дмитрий Климишин.

Как отметил в беседе с Interfax-Russia.ru депутат Госдумы, президент Национальной ассоциации цифровой экономики Константин Слыщенко, для развития цифровой экономики нужны деньги, интернет и люди, которые хотят продвигать экономику вперед.

"Поэтому все зависит от желания российского бизнеса. Хотят продвигаться – будут. Идей и в РФ, и в СССР было очень много. У нас реализация этих идей хромает", – отметил он.

В свою очередь основатель и президент компании Senteo Inc. Майкл Ракмен напомнил, что человечество переживает новую промышленную революцию, и сейчас бизнес становится клиентоцентричными.

"Следующая фаза – монетизация самих отношений между бизнесом и клиентами. Но это в будущем", – сказал Ракмэн Interfax-Russia.ru.

По его словам, переход к новой модели экономики также может ускорить поведение поколения миллениалов, которые предпочитают не покупать, а арендовать жилье и машины. Это значит, что бизнес также продолжит меняться, чтобы предлагать клиентам то, что им нужно. Даже если их поведение уже не вписывается в модель, созданную несколько десятилетий назад.

Обозреватель Татьяна Кочеткова

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