Расстрелял обидчиков

28.10.19 14:21

Фото из группы в ВК

Interfax-Russia.ru – Военный суд арестовал солдата, расстрелявшего восьмерых сослуживцев в Забайкалье. Ему грозит пожизненное заключение.

Вечером 25 октября в войсковой части N54160, расположенной в ЗАТО Горный (Улетовский район Забайкальского края), произошло ЧП – солдат-срочник, рядовой Рамиль Шамсутдинов, призванный в июле текущего года, открыл огонь по своим сослуживцам. В результате два офицера и шесть солдат погибли на месте, еще двое военнослужащих получили ранения.

"25 октября около 18:20 часов при смене караула военнослужащий ремонтно-технической базы, дислоцированной на территории Читинского района Забайкальского края, открыл огонь по своим сослуживцам из табельного огнестрельного оружия. В результате 8 военнослужащих погибли на месте, еще двое получили ранения различной степени тяжести", – говорится в сообщении Минобороны, поступившем в "Интерфакс".

Одного из пострадавших – призывника из Тюменской области Евгения Графова – 28 октября доставили на лечение в Москву.

"Графова перевезли в Москву. Состояние у него тяжелое, ранен в голову. Сегодня позвонили его маме из госпиталя и сообщили, что Женя пришел в сознание", – сообщила агентству "Интерфакс-Урал" глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Валентина Пацина.

По ее словам, Евгений был призван на службу из села Сорочкино летом этого года. К нему в госпиталь вылетела сестра.

По факту произошедшего Военный следственный отдел Следственного комитета РФ по Дровянинскому гарнизону возбудил уголовное дело по п. а ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух или более лиц). На место происшествия вылетела комиссия Минобороны России во главе с заместителем министра обороны РФ генерал-полковником Андреем Картаполовым, а также сотрудники Главной военной прокуратуры.

В военном ведомстве не исключают, что Шамсутдинов мог устроить стрельбу из-за нервного срыва, "вызванного личными обстоятельствами, не связанными с прохождением военной службы". Вместе с тем, как сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник, солдата отправят на комплексную психолого-психиатрическую экспертизу, которая поможет проверить его на вменяемость.

28 октября Военный суд в Чите арестовал Рамиля Шамсутдинова, расстрелявшего своих сослуживцев в военной части поселка Горный.

"В отношении Рамиля Шамсутдинова, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренном ч.2 ст. 105 УК РФ, избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца – до 27 декабря", – сообщила агентству "Интерфакс-Дальний Восток" помощник судьи Анна Бегишева.

Данная статья Уголовного кодекса РФ предусматривает лишение свободы на срок от 8 до 20 лет или пожизненное заключение. Наказание будет зависеть от обстоятельств, толкнувших солдата-срочника на совершение преступления. К слову, как полагает отец военнослужащего, житель села Вагай Салим Шамсутдинов, причиной случившегося могла стать дедовщина.

"Я думаю, они (Минобороны – ИФ) хотят возложить вину на личные отношения или то, что он ненормальный, а не то, что могла быть дедовщина. Я работал в УМВД, знаю, как эта система работает", – сказал Салим Шамсутдинов в интервью порталу 72.ru.

Отец солдата отметил, что за неделю до трагедии почувствовал, что с сыном происходит что-то неладное. До этого, по его словам, они общались по телефону почти каждые выходные, и все было в порядке. Но потом парень позвонил с чужого номера, на вопросы, где его телефон отвечал невнятно – то говорил, что потерял, то, что разбил. Все это насторожило отца.

"Неделю назад, до этого инцидента, (сын – ИФ) сказал, что собирается контракт подписывать, и просил документы прислать ему о его образовании. Я тогда заметил, что у него голос поменялся. Я же отец, знаю его. Было понятно, что что-то случилось", – отметил Салим Шамсутдинов.

Также интервью журналистам дал и один из родных братьев Рамиля – Риян Шамсутдинов.

"Я узнал о случившемся из новостей в интернете. Еще неделю назад Рамиль звонил отцу с номера другого солдата, просил выслать документы, потому что планировал остаться по контракту после срочной службы. Просил выслать денег – якобы у него сломался телефон. Надо было выслать 1 тыс. 500 рублей, но не на его банковскую карту почему-то", – рассказал он "Комсомольской правде - Красноярск".

По его словам, в семье их трое. Рамиль – самый младший из братьев, никогда себя в обиду не давал, но и сам не задирался. Отец воспитывал сыновей один, мать ушла из семьи, когда мальчики были маленькими.

На сторону Рамиля Шамсутдинова вставали и многие его односельчане. На днях в сети даже появилась петиция, адресованная Минобороны РФ, с призывами разобраться в ситуации и не сажать парня в тюрьму.

"Считаем, что 19-ти летний срочник из Тюменской области Рамиль Шамсутдинов, который, проходя срочную службу в Забайкалье, расстрелял 8 солдат, является жертвой обстоятельств, и не должен нести пожизненного наказания. Человек был в состоянии аффекта и не отдавал отчета своим действиям", – говорится в тексте петиции.

В произошедшем авторы послания винят руководство части, которое, по их мнению, "не хочет разбираться с дедовщиной в армии".

"Возбудить дело нужно в отношении офицеров, которые закрывали глаза на этот беспредел, и вышестоящее начальство! (...) А жертва дедовщины Шамсутдинов должен быть освобожден и реабилитирован. Он очередная жертва очередного армейского произвола, у которого могло не оставаться другого выхода", – пишут сторонники солдата.

К моменту публикации этого материала петицию подписали 743 человека.

Вместе с тем, сторонники Рамиля Шамсутдинова начали сбор средств на адвоката для солдата через группу в социальной сети в "Вконтакте".

"Уважаемые участники группы! Нам нужен адвокат!!!! Готовы ли мы помочь семье финансово? Готов ли каждый из нас, кто сколько сможет, перевести деньги на счет отца для оплаты расходов для адвоката? Реквизиты карты будут выложены позже", – написано на стене группы.

Между тем, далеко не все готовы оправдать поступок Шамсутдинова.

"При любых обстоятельствах, человек должен держать себя в руках, освободить его ни кто уже не освободит, даже с лучшими адвокатами! 8 человек распрощались со своими семьями! Матери, отцы, братья, сестры, девушки... уже не увидят своих живыми. Более чем уверен, что не все из них над ним "издевались", а просто попали под горячее дуло автомата за компанию!", – написал в группе поддержки солдата пользователь с ником Данила Сергеевич.

Подобного мнения придерживается и другая участница группы – Ольга Дербас.

"Как можно подписать петицию убийце!!!!! его место в тюрьме или в психушке!!!! бедные родители парней!!! если каждый с неуравновешенной психикой будет убивать людей, и его будут оправдывать то, что будет дальше???!!!!", – написала она.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"