Еще один договор

28.10.19 14:58

© РИА Новости. Павел Лисицын

Interfax-Russia.ru – Президент США Дональд Трамп заявил о намерении выйти из договора по открытому небу. Это решение считают ошибкой и американские партнеры, и в самом Вашингтоне.

Идея "Открытого неба" впервые была представлена общественности президентом США Дуайтом Эйзенхауэром в 1955 году в целях обеспечения двустороннего наблюдения за военной деятельностью США и СССР. Однако в то время американское предложение со стороны советского руководства поддержки не нашло. И только в конце 1980-х – начале 1990-х годов к ней вернулись как к многосторонней инициативе в области контроля над вооружениями.

Договор по открытому небу – многостороннее международное соглашение, подписанное 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств-членов Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). В настоящее время его участниками являются 34 государства. Страны-участники договора могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

В рамках договора с конца февраля 2019 года американские военные самолеты вновь начали регулярно проводить наблюдательные полеты над территорией России. Они стали первыми с ноября 2017 года. С конца марта самолеты ВКС РФ также начали выполнять инспекционные полеты над территорией США.

Пресс-секретарь Пентагона Джейми Дэвис объяснял длительный перерыв между полетами в рамках договора напряженностью, которая возникла в американо-российских отношениях.

О том, что администрация президента США изучает возможность выхода из договора по открытому небу, стало известно в начале октября, после того как председатель комитета Палаты представителей по международным делам Элиот Энгель осудил эти планы.

"Я глубоко обеспокоен сообщениями о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выхода из договора по открытому небу и настоятельно призываю вас против таких опрометчивых действий. Этот договор обеспечил важную военную транспарентность для 34 подписавших его стран с момента его вступления в силу в 2002 году. Выход США (...) нанесет ущерб интересам национальной безопасности наших союзников и партнеров", – говорилось в обнародованном письме советнику по нацбезопасности президента США Роберту О‘Брайену.

В нем отмечалось, что договор позволяет США и союзникам контролировать развертывание российских вооруженных сил.

"Союзники и партнеры по НАТО (...) неоднократно подчеркивали важность договора по открытому небу", – написал Энгель. По его мнению, выход США из договора может разделить НАТО и подорвать репутацию Вашингтона как стабильного и предсказуемого партнера.

"Если администрация действительно рассматривает вопрос об изменении статуса договора, это должно быть частью транспарентного процесса, который включает тщательный межведомственный обзор и консультации с Конгрессом, и который обеспечивает другим подписантам четкое понимание ваших намерений", – отмечал законодатель, добавив, что консультации с союзниками и партнерами США по этому вопросу являются необходимым условием для принятия решения в рамках договора.

Энгель заявил, что диалог и взаимодействие США и России "важны в это время повышенной напряженности". По его мнению, США "должны подготовиться к вызову, который представляет Россия" и "не отказываться от механизмов", которые позволяют США следить за Россией.

"Я прошу вашего личного участия в этом вопросе для обеспечения того, чтобы Соединенные Штаты не выходили неразумно и опрометчиво из договора по открытому небу, который продолжает служить интересам американской национальной безопасности и особенно важен в качестве сдерживающего фактора", – обратился Энгель к О‘Брайену.

С призывом отказаться от планов возможного выхода из договора по открытому небу к министру обороны США Марку Эсперу и госсекретарю Майку Помпео также обратились демократы Сената и Палаты представителей США.

"Договор по открытому небу является критическим элементом безопасности США и Европы, и решение о выходе будет еще одним ударом по региональной стабильности, а также по безопасности Украины", – цитировали местные СМИ зампредседателей комитетов по иностранным делам и делам вооруженных сил Сената Роберта Менендеса и Джека Рида, а также председателей аналогичных комитетов Палаты представителей Элиота Энгела и Адама Смита.

По их мнению, выход США из договора по открытому небу поставит под сомнение приверженность Вашингтона безопасности Украины и скажется на репутации США как надежного партнера.

"Выход из договора по открытому небу, важного многостороннего соглашения по контролю над вооружениями, был бы еще одним подарком Путину от администрации Трампа", – добавляли конгрессмены.

О том, что США, несмотря на обеспокоенность действиями РФ, не стоит выходить из договора по открытому небу, говорилось и в статье в The Wall Street Journal, написанной экс-главой Пентагона Уильямом Перри, бывшим госсекретарем Джорджем Шульцем и экс-сенатором Сэмюэлем Нанном.

"Величайшее достижение дипломатии в период после "холодной войны" может быть вскоре перечеркнуто, если, как об этом широко сообщается, некоторые сотрудники администрации (президента США Дональда) Трампа добьются своего, и США в одностороннем порядке выйдет из договора. Такой поступок был бы серьезной ошибкой", – указывается в статье.

Ее авторы призвали Трампа отвергнуть призывы отказаться от договора и отметили необходимость решать территориальные и политические проблемы, сложившиеся между Россией и ее соседями, не путем аннулирования международных соглашений, а через "профессиональную прагматичную дипломатию".

"Вместо того, чтобы выходить из соглашений по безопасности, которые помогали США и их союзникам управлять рисками, исходящими от Москвы, Вашингтону следует удвоить долговременные усилия (по соблюдению) зарекомендовавших себя стратегий и договоров по контролю над вооружениями, которых добились администрации предыдущих президентов (США)", – также говорится в статье.

В ней напоминается, что за время действия договора было совершено более 1 тыс. 426 полетов, в том числе свыше 500 полетов самолетов США над территорией России, причем РФ является "наиболее хорошо проверяемой страной-участницей договора".

Между тем, как накануне сообщило издание The Wall Street Journal со ссылкой на двух неназванных официальных лиц, президент США Дональд Трамп уже подписал документ, в котором сообщает о намерении вывести свою страну из договора. Впрочем, как заверил один из собеседников издания, окончательное решение еще не принято и "дискуссии продолжаются".

При этом партнеры США, включая Украину, по-прежнему стремятся убедить Вашингтон в том, что выходить из договора не следует, а все споры по поводу его выполнения Россией нужно решать путем переговоров.

"Критики соглашения в администрации США утверждают, что РФ мешала американским мониторинговым полетам и при этом использовала свои полеты, чтобы собирать разведданные о США", – говорится в статье.

The Wall Street Journal отмечает, что очередной инцидент, вызвавший недовольство США, произошел 20 сентября: тогда российская сторона не разрешила США и Канаде провести инспекционный полет близ места проведения учений в центральной части РФ. По информации американской стороны, российские официальные лица сообщили, что воздушное пространство закрыто из-за учений и перелетов высокопоставленных российских руководителей, но США заявляют, что это был лишь предлог, чтобы отказать в доступе.

"Мы продолжаем имплементировать соглашение и в полном объеме выполняем наши обязательства, в отличие от России", – приводит издание слова представителя администрации США.

Глава комитета по международным делам Совета Федерации Константин Косачев считает, что США действительно выйдут из договора по открытому небу.

"Скорее всего, это не утка. Верить в эту информацию меня заставляет общая логика действий США и администрации Трампа, в частности, когда раз за разом американцы освобождают себя любимых от любых обязательств в сфере контроля над вооружением и мер доверия в этой сфере", – сказал Косачев в интервью телеканалу Россия-24.

Он назвал договор по открытому небу одним из краеугольных документов в сфере контроля над вооружениями.

"Если кто-то и когда берется за его разрушение – а в данном случае это США, причина может быть только одна: американцам важно ограничить, утаить от партнеров или конкурентов свои собственные нарушения обязательств по другим соглашениям", – считает сенатор.

Между тем, по мнению начальника Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергея Рыжкова, американские военные все же заинтересованы в Договоре по открытому небу. В своей статье, опубликованной в официальной газете Вооруженных сил РФ "Красная звезда", он обратил внимание на то, что из общего числа 38 запланированных на 2020 год наблюдательных полетов над Россией, США заявили 21 полет.

"В 2017 и 2018 годах Штаты провели над нами по 16 наблюдательных полетов. Таким образом, очевидно, что американские военные в ДОН заинтересованы", – отметил Рыжков.

В то же время, по его словам, совет национальной безопасности и разведсообщество США начали всерьез задумываться о том, как не допустить российские цифровые полеты над своей территорией и развили бурную кампанию по обвинению России в нарушениях договоренностей в военной сфере.

"Ежегодно на сайте госдепартамента США стали публиковаться анализы реализации международных обязательств в области контроля над вооружениями, в которых немалое внимание уделялось "недобросовестному" выполнению Российской Федерацией Договора по открытому небу", – уточнил Рыжков.

По его мнению, противниками договора движет желание противодействия прогрессу России на этом направлении, отодвинув на второй план очевидные собственные интересы.

При этом начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности отмечает, что выход американцев из многостороннего международного договора – это выход одного, хотя и влиятельного государства из "клуба 34-х": "Считаю, что при должной воле других государств договор может продолжить свое существование и без США. А вот доверие к США, как предсказуемому партнеру, в мире явно упадет".

Обозреватель Анастасия Николаева

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