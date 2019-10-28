Право на возвращение

28.10.19 15:24

© РИА Новости. Виталий Белоусов

Interfax-Russia.ru – Осужденная в США россиянка Мария Бутина вернулась в Москву. Эксперты не советуют считать ее освобождение позитивной тенденцией.

Бывшая помощница сенатора Александра Торшина, создательница общественного движения "Право на оружие" Мария Бутина была арестована 15 июля 2018 года, когда находилась в США по студенческой визе. Минюст США обвинил ее в работе иностранным агентом РФ на территории Соединенных Штатов "без уведомления об этом генпрокурора".

Согласно версии следствия, начиная с 2015 года, Бутина использовала личные контакты в политических кругах США, чтобы влиять на американскую политику в пользу России. В конце 2018 года гражданка РФ признала вину в нарушении закона США об иноагентах и согласилась на сделку с прокуратурой. 26 апреля суд в США приговорил Бутину к 18 месяцам тюремного заключения. В этот срок также включили те 9 месяцев, которые бывшая помощница сенатора провела в заключении в ожидании приговора.

Спустя 6 месяцев Мария Бутина была депортирована в Россию с разрешения США. Она прилетела рейсом Аэрофлота "Майами-Москва" в аэропорт "Шереметьево". Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова встретила девушку в аэропорту. После депортации россиянка не сможет в течение 10 лет обращаться за разрешением на въезд в США по решению суда.

В тот же день посольство США в России заявило на своей странице в Твиттере о том, что американская судебная система была справедлива по отношению к Бутиной.

"Бутина совершила преступление. Она была арестована, ознакомлена с доказательствами, признала вину и была приговорена к отбытию наказания. Ее заявление о совершенных правонарушениях и соглашения о признании вины обнародованы. Так работает справедливая и открытая судебная система", – говорится в сообщении.

В свою очередь российское посольство в США подчеркнуло, что американским властям следует прекратить "охоту за россиянами по всему миру".

"Прекратите охоту за россиянами по всему миру. В американских тюрьмах еще остаются наши соотечественники, осужденные по сфабрикованным обвинениям. Цивилизованный подход – использование имеющихся механизмов правового сотрудничества", – отметило российское посольство в Твиттере.

В посольстве также подчеркнули, что все больше американских политиков понимает "абсурдность выдвинутых против нее обвинений".

Между тем, глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что российская сторона удовлетворена исходом этого дела.

"Мы рады тому, что американское правосудие после долгих проволочек приняло решение, которого мы добивались", – сказал Лавров журналистам в Киркенесе.

Сама Мария Бутина 28 октября заявила, что после судебного заседания перед ней извинились в прокуратуре за отсутствие состава преступления.

"Меня даже в шпионаже не обвиняли никогда. Это все медийный образ. (...) Они (ФБР – ИФ) даже потом передо мной извинялись. И потом прокуратура извинилась и даже судья сказала на процессе, что ей хватило 5 минут, чтобы разобраться, что никакого состава нет", – отметила она в эфире программы "Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым" на телеканале "Россия -1" (ВГТРК).

По оценке Бутиной, в США нет системы правосудия. Кроме того, она чувствует себя обязанной рассказать, что происходит внутри судебной системы США.

"Был бы человек, статья найдется", – сказала она.

В свою очередь посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов после возвращения Бутиной посоветовал российским гражданам, желающим посетить США, быть осторожными.

"Конечно, каждый россиянин, и я вынужден это сказать, должен быть предельно осторожен, когда он направляется в США", – заявил Антонов в эфире программы "Большая игра" на Первом канале.

По его словам, в настоящее время США существует "русофобская атмосфера".

"Я согласен с теми американскими политиками, которые говорят, что здесь, в США, мы порою наблюдаем охоту за ведьмами", – отметил российский посол.

По оценке Антонова, на сегодняшний день в тюрьмах США находится около 100 россиян.

"Я считаю, что дело Марии Бутиной, как и многие другие дела российских соотечественников, они сфабрикованы, они выдуманы. Если бы Мария не была бы россиянкой, думаю, что в отношении нее не были предприняты столь жесткие меры", – заключил посол.

Между тем, председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий заявлял, что после депортации Бутиной комитет будет добиваться подобного исхода и для других россиян, заключенных в американских тюрьмах.

"Машу Бутину удалось отстоять общими усилиями, будем оказывать ей поддержку и дальше, но не стоит забывать и о тех, кто сегодня-завтра не может вернуться домой и обнять своих близких. Нам необходимо не опускать руки и продолжать бороться за каждого нашего соотечественника, попавшего в беду вдали от Родины", – написал Слуцкий в своем Телеграм-канале в пятницу.

По мнению Слуцкого, случай с Марией Бутиной – исключение из правил. Из политического заключения ей удалось выйти только потому, что россиянка пошла на "сделку со следствием и оговорила себя, признав вину за то, чего не совершала".

"Вместе с тем, в американских тюрьмах до сих продолжают оставаться российские граждане. Длительные сроки отбывают, в частности, Константин Ярошенко, Виктор Бут, Роман Селезнев. Все они стали жертвами так называемого экстерриториального американского права и были осуждены с особым пристрастием", – заявил он.

Так, 28 октября стало известно, что в день освобождения Бутиной власти США отказались передать РФ приговоренного в Штатах к 20 годам лишения свободы российского летчика Константина Ярошенко.

По мнению ведущего научного сотрудника Центра исследования проблем безопасности РАН Константина Блохина, это связано с тем, что власти США боятся проявить излишнюю лояльность по отношению к России.

"Если бы они еще отдали Ярошенко в придачу с Бутиной, тогда бы это воспринималось как сдача всех национальных интересов США. Потому что любые сегодня переговоры с Кремлем воспринимаются как слабость, как игра с нулевой суммой. Эти излишние уступки в сторону России именно как поражение воспринимаются (в США – ИФ)", – пояснил эксперт в беседе с Interfax-Russia.ru.

В свою очередь журналист, американист Михаил Таратута придерживается иного мнения. Он заявил Interfax-Russia.ru, что освобождение Бутиной и отказ в депортации Ярошенко никак не связаны между собой.

"Они отказывают в возращении Бута и Ярошенко на протяжении уже многих лет. Причем здесь Бутина я, честно говоря, представить себе не могу. У них своя позиция по отношению к тем двум заключенным россиянам", – сказал Таратута.

Журналист также подчеркнул, что случай с Бутиной не следует воспринимать как сигнал о налаживании российско-американских отношений.

"Что касается Бутиной, ну, знаете, всякое случается. И потом, ведь серьезных оснований для ее задержания не было. (...) Но это абсолютно точно не сигнал к потеплению", – отметил эксперт.

Таратута объяснил, что в США "очень много людей во власти", которые не хотят нормализовать отношения с Россией.

"Трамп постоянно посылает сигналы о желательности потепления, нормализации и так далее, но реализовать вот эти сигналы во что-то ощутимое на данном этапе, особенно до выборов, ему не удастся определенно", – заключил собеседник Interfax-Russia.ru.

С таким мнением солидарен и Константин Блохин. По его словам, сейчас сложно говорить о позитивной тенденции, так как негативных моментов в российско-американских отношениях гораздо больше.

"Мы знаем, что есть и другие моменты: и выход США из ДРСМД, и призрачность, туманность будущего СНВ-3, и вообще США не скрывают, что они взяли курс на системное, долгосрочное и комплексное сдерживание нашей страны", – заявил эксперт.

По его словам, России хотелось бы, чтобы депортация Бутиной стала толчком в большом процессе по освобождению заключенных в США россиян, в том числе Константина Ярошенко и Виктора Бута, однако на это не стоит рассчитывать.

"Как бы ни хотел и не говорил Трамп о необходимости улучшения отношений с Россией, в США стоит очень сложная внутриполитическая ситуация. И обвинения Трампа в том, что он российский агент, носит перманентный характер. Любая попытка наладить отношения с Россией, будет подвергать Трампа критике внутри", – заключил Блохин.

Обозреватель Сабина Адлейба

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"