Апелляция не помогла

29.10.19 14:00

© РИА Новости. Денис Абрамов

Interfax-Russia.ru - Суд признал законными аресты фигурантов уголовного дела о гибели людей при разрушении дамб в Красноярском крае.

Красноярский краевой суд оставил под стражей гендиректора компании "Сисим" Максима Ковалькова, начальника участка того же предприятия Евгения Александрова и горного мастера Андрея Еганова, подозреваемых в нарушении правил безопасности, повлекших гибель людей при прорыве дамб технологических водоемов золотодобывающей артели на реке Сейба.

21 октября Железнодорожный районный суд Красноярска удовлетворил ходатайство следствия об аресте на 2 месяца (до 18 декабря) Ковалькова, Еганова и Александрова по делу о гибели людей при прорыве дамб в Курагинском районе Красноярского края. Адвокаты подозреваемых подали апелляцию на решение суда первой инстанции.

Так, в частности, защитники Ковалькова утверждали в Красноярском краевом суде, что после введения режима ЧС в районе трагедии контролирующие органы требуют от компании-собственника артели (ООО "Сисим") принимать различные решения, однако должности исполняющего обязанности директора в компании, согласно ее уставу, нет. В связи с этим они просили суд отменить арест своего подзащитного. Но судья постановил оставить ходатайство адвокатов без удовлетворения.

Тем временем, в районе ЧС продолжают искать трех старателей, пропавших без вести после прорыва дамб.

"Решено поиски продолжить, как и раньше: кинологи, пешие патрули, спасатели", - сообщили агентству "Интерфакс-Сибирь" в пресс-службе краевого управления МЧС России.

Также на месте ЧС продолжают откачивать воду из образовавшихся запруд, разбирать завалы и извлекать затопленные конструкции.

Всего, по последним данным министерства, в результате прорыва дамб погибли 17 человек. Еще 28 сотрудников артели обратились за медицинской помощь, 18 из них госпитализировали.

"В настоящее время в больнице остается шесть пострадавших. Все - "легкие". В принципе, их физическое состояние уже позволяет их выписывать, но наши врачи не торопятся, хотят исключить все возможные осложнения. Также люди очень подавлены, им оказывается психологическая помощь", - сообщила Interfax-Russia.ru сотрудница пресс-службы Красноярской краевой больницы Елена Корабельникова.

Всего, по ее словам, после ЧП в Красноярскую краевую больницу доставили девять пострадавших. Остальных госпитализировали в Курагинскую и Минусинскую районные больницы. 25 октября старателей, лечившихся в этих медучреждениях после прорыва дамб, отпустили домой.

По факту произошедшего Следственное управление СК России по Красноярскому краю возбудило уголовное дело по ч.3 ст.216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц). Расследовать его будет Центральный аппарат СКР.

"В рамках расследования уголовного дела допрошено 185 свидетелей и очевидцев произошедшего, проведены обыски в офисах золотопромышленной артели, осуществлено семь осмотров места происшествия, в том числе с помощью квадрокоптера и вертолета, потерпевшими признаны 29 человек, проведено 6 выемок документов и электронных носителей информации в контролирующих органах, назначено и проводится 15 экспертиз", - сообщало СУ СКР по региону.

ЧП на золотодобывающей артели в Красноярском крае привлекло внимание федеральных властей. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, прорыв каскада дамб свидетельствует о безответственном отношении местных властей к прогнозированию чрезвычайных ситуаций.

"Одним из последних событий, свидетельствующих о таком безответственном отношении, стало происшествие в Курагинском районе Красноярского края, связанное с прорывом незаконно построенных дамб", - сказал он на совещании с главами регионов Сибирского федерального округа (СФО) 25 октября.

По его словам, этот инцидент, как и наводнения, и лесные пожары в Иркутской области и Красноярском крае, стал следствием формального подхода к выполнению задач и отсутствия четко выстроенной работы по прогнозированию и предупреждению чрезвычайных ситуаций.

Между тем, сразу после разрушения дамб в Красноярском крае специалисты Росгидромета зафиксировали в реке Сисим превышение более чем в 200 раз предельно допустимых концентраций (ПДК) меди, а также превышение содержания свинца и цинка.

"По результатам химического анализа проб воды, отобранных 20 октября в 9:00 часов, было зарегистрировано экстремально высокое загрязнение ионами меди (206 ПДК) и ионами свинца (5 ПДК), а также высокое загрязнение (ВЗ) ионами цинка (19 ПДК)", - сообщил официальный сайт ведомства.

Пробы для исследования отобрали в створе гидропоста у деревни Березовая Балахтинского района Красноярского края в реке Сисим, которая входит в бассейн Енисея.

"Загрязнение воды медью и цинком фиксировалось и несколько часов спустя. В 22:00 20 октября по местному времени показатель по ионам меди составлял 109 ПДК, ионам цинка - 16 ПДК; 21 октября специалисты также фиксировали экстремальное загрязнение медью (172 ПДК), а также высокое загрязнение цинком (19 ПДК) и свинцом (4 ПДК)", - отмечается в сообщении.

Также 20 октября специалисты взяли пробы воды в Красноярском водохранилище в районе залива Сисим, но не выявили в них экстремально высоких превышений предельно допустимых концентраций опасных веществ.

О возможном загрязнении реки Сисим после аварии говорили еще 21 октября в суде во время рассмотрения вопроса об аресте одного из подозреваемых по делу о прорыве дамб. Тогда суд приобщил к делу пояснение представителя государственного земельного надзора о том, что специалисты обнаружили серьезные повреждения бортов технологических отстойников предприятия, что может привести к загрязнению окружающей среды.

Позже о существенном превышении ПДК по меди (в 21 раз), цинку (7,4 раза) и взвешенным веществам (более чем в 200 раз) в реке Сейбе в 500 метрах ниже места прорыва дамбы сообщал Росприроднадзор.

После ЧП с "Сисим" ведомство обратилось в правительство с просьбой провести проверку соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями России.

"Мы подготовили обращение в правительство РФ с просьбой инициировать проверку Роприроднадзором соблюдения лицензионных условий золотодобывающими компаниями", - сообщили "Интерфаксу" в Росприроднадзоре.

Обозреватель Наталья Пономарева

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