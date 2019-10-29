Гарантия безопасности

29.10.19 15:38

Фото сайта Минобороны РФ

Interfax-Russia.ru – Сербия покупает у России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С", поставка ожидается в ближайшее время.

О планах Сербии получить от России комплексы противовоздушной обороны (ПВО) ближнего действия в середине октября "Интерфаксу" рассказал источник в Белграде. По его словам, речь шла о зенитных ракетно-пушечных комплексах (ЗРПК) "Панцирь-С".

"Поставка будет осуществлена в рамках соответствующего контракта", - сказал собеседник агентства.

ЗРПК "Панцирь-С" (разработан КБ приборостроения им. Шипунова, холдинг "НПО "Высокоточные комплексы") предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от средств воздушного нападения в любой погодно-климатической и радиоэлектронной обстановке днем и ночью. Комплекс может защищать обороняемый объект от наземных и надводных угроз.

Комплексы "Панцирь-С" есть у российских военных в Сирии. Они применяются для прикрытия авиабазы "Хмеймим" и базы ВМФ РФ в Тартусе.

Наличие контракта между Россией и Сербией о поставке комплексов ПВО "Панцирь-С" подтвердил вице-премьер Юрий Борисов. "Да, у нас есть такие связи по "Панцирям", - сказал он журналистам.

На вопрос об интересе Белграда к российским системам ПВО Борисов ответил: "Само по себе, что 30-тысячная армия Сербии имеет пакет заказов свыше $600 млн, это говорит о многом".

"Такого пакета заказов, исходя из численности армии, ни у одной страны нет. Я думаю, наши прочные связи в сфере ВТС будут продолжаться. Сербия сегодня имеет одну из самых дееспособных армий на Балканах", - добавил Борисов, отметив, что сербы довольны российским оружием, в частности, самолетами МиГ-29, которые РФ модернизирует для них.

За месяц до этого российские и сербские военные впервые провели совместное учение с боевыми стрельбами из зенитных ракетных систем С-400 и комплексов "Панцирь-С". Первый этап совместных российско-сербских учений по противовоздушной обороне "Славянский щит - 2019" прошел 10-12 сентября на полигоне Ашулук в Астраханской области. В учении были задействованы военнослужащие зенитных ракетных войск ВКС России и соединения ВВС и ПВО вооруженных сил Сербии.

Сербские военнослужащие совместно с российскими зенитчиками принимали участие в практических мероприятиях розыгрыша тактического эпизода по отражению массированного воздушного удара условного противника с выполнением боевых стрельб из ЗРС С-400 "Триумф" и ЗРПК "Панцирь-С" по ракетам-мишеням.

Подразделения зенитных ракетных и радиотехнических войск ВКС России и ПВО Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Вооруженных Сил Сербии в ходе совместных учений 7 раз приводились в боевую готовность по обнаружению и сопровождению воздушных целей.

Всего в рамках выполнения задач по прикрытию позиционных районов и отражению массированных ракетно-авиационных ударов было обнаружено более 50 самолетов условного противника.

На командных пунктах радиотехнических подразделений офицеры штурманской службы отработали наведение экипажей российских истребителей Су-27 на воздушные цели. По самолетам-нарушителям применили электронные пуски зенитных ракет и управляемого ракетного авиационного вооружения.

На учениях сербские военные смогли ознакомиться и с другой техникой российских Воздушно-космических сил (ВКС): ЗРК С-125 "Печора-2М", РЛС "Волга" и "Гамма", комплексами средств автоматизации. Также сербам рассказали об опыте применения вооружения и военной техники зенитных ракетных и радиотехнических войск в Сирии.

Второй этап учений "Славянский щит - 2019" проходил 24-29 октября на территории Сербии, куда военно-транспортными самолетами ВКС России перебросили зенитный ракетный дивизион систем С-400 и зенитную ракетно-артиллерийскую батарею "Панцирь-С". Причем, как заявили в Минобороны, С-400 и "Панцирь-С" впервые принимали участие в учении на территории зарубежного государства.

В рамках учений дивизион и батарею развернули на территории сербской авиабазы "Батайница" и включили в совместную российско-сербскую смешанную группировку сил и средств ПВО, которая отрабатывала противовоздушную оборону охраняемого района.

В ходе учений российские и сербские подразделения ПВО совместно выполняли задачи по обнаружению, сопровождению, классификации и уничтожению всего спектра воздушных целей условного противника в ходе несения совместного боевого дежурства по ПВО.

Так, во время учебно-боевого дежурства подразделения совместной группировки ПВО при сложных помехах успешно отразили массированный авиационный удар условного противника, уничтожив электронными пусками зенитных ракетных комплексов все воздушные цели.

Затем расчеты зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" совершили 170-километровый марш в новый позиционный район и выполнили боевые стрельбы по наземным и воздушным целям на военном полигоне Пасулянске-Леваде.

29 октября на сербской авиабазе "Батайница" прошла торжественная церемония закрытия совместного учения по противовоздушной обороне "Славянский щит – 2019".

На учениях под Белградом президент Сербии Александр Вучич сообщил, что республика покупает у России зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С".

"Одна система "Панцирь-С" была куплена, заказана, и мы скоро ожидаем ее в нашей стране. Фантастическая система, которая нацелена на все летающие объекты, особенно беспилотники и крылатые ракеты. Наши люди очень довольны, они тренируются", - сказал Вучич журналистам, отметив, что поставки могут быть произведены в течение одного-двух месяцев. Его выступление показал телеканал "Россия 24".

Президент Сербии также поблагодарил Россию за повышение обороноспособности республики. "Мы благодарны нашим российским друзьям за значительное усиление нашей обороноспособности", - сказал Вучич.

Как сообщило агентство Associated Press, он заявил, что "впечатлен" возможностями российских систем ПВО. "Мы ведем обсуждения относительно этих фантастических систем (ПВО - ИФ). Если бы у нас были С-400, то никто бы не осмелился вторгаться в сербское воздушное пространство (…) Когда люди спрашивают, что мы хотели бы - мы хотели бы позволить себе иметь системы С-400... Это системы, которые гарантируют безопасность народу и стране", - отметил сербский президент.

Между тем летом прошлого года СМИ сообщали, что Белград прислал официальную заявку на покупку зенитных ракетных систем С-300 разработки и производства концерна ВКО "Алмаз-Антей". Правда, в Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству не подтвердили факт переговоров с Белградом о поставке систем ПВО С-300.

Дмитрий Рогозин, будучи вице-премьером, в свое время пояснял, что поставки российских систем ПВО, в частности С-300, зависят от финансовых возможностей Сербии. "Это дорогая система, она стоит больших денег. Хватит ли у Сербии денег, чтобы заплатить за эту систему? Сербия в большей степени заинтересована в создании противовоздушной обороны ближнего боя - это "Тор", это "Бук", - отмечал Рогозин.

Вместе с тем, еще в декабре 2017 года Владимир Кожин, занимавший тогда пост помощника президента РФ по вопросам военно-технического сотрудничества, сообщал, что Россия и Сербия обсуждают конкретные контракты с учетом планов Белграда по переоснащению армии.

Обозреватель Анастасия Николаева

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