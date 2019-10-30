Дружеский визит

30.10.19 13:38

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Первая группа японских туристов прибыла на Курилы. На островах иностранные гости проведут четыре дня.

Первая группа японских туристов 30 октября прибыла на теплоходе "Этопирика" в порт Южно-Курильск на остров Кунашир (Южные Курилы, Сахалинская область). Судно следовало из порта Немуро острова Хоккайдо (самый северный остров Японии – ИФ).

"Прибыла первая пробная группа туристов из Японии – 44 человека, в их числе - правительственные чиновники", – сообщил агентству "Интерфакс – Дальний Восток" представитель сахалинской туристической компании "Битомо", которая выступает одним из организаторов поездки.

По его словам, первые два дня туристы проведут на Кунашире, следующие два дня – на соседнем острове Итуруп, а 3 ноября вернутся обратно в Японию. Во время своей поездки гости посетят православные храмы и местные музеи, а также горячие источники и знаменитые Белые скалы, расположенные на острове Итуруп.

"Туристы преодолели все пограничные процедуры и уже успели побывать на мысе Чертов Палец и в краеведческом музее в Южно-Курильске. В планах посещение вулканов Головнина и Менделеева, Белых скал и мыса Столбчатого на Кунашире, а также обзорная экскурсия, посещение музея, вулкана Баранского, лавовой платы и других достопримечательностей на Итурупе. Надеемся, что погода позволит все эти планы реализовать", – сообщила газете "Коммерсант" глава агентства по туризму Сахалинской области Наталья Пахолкова.

Поездка японских туристов на Кунашир и Итуруп была организована в рамках соглашения о совместной хозяйственной деятельности на Курильских островах, которое обсуждается президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

По информации агентства Сахалинской области, в рамках этого соглашения летом 2020 года регион в общей сложности примет 15 чартерных авиарейсов с туристами из Японии.

"Решение организовать чартерные рейсы на Сахалин было принято Агентством по туризму Японии и Японской ассоциацией туроператоров JATA (Japan Association of Travel Agents – ИФ) после успешной реализации пилотного проекта летом текущего года. Также JATA планирует проложить в дальневосточные города еще ряд тестовых маршрутов", – рассказал во время российско-японской встречи на международной туристической выставке "JATA Tourism Expo 2019" в Осаке руководитель Агентства по туризму Японии Хироси Табата.

Кроме того, в ходе встречи японская сторона предложила своим партнерам из РФ создать в Токио и Саппоро Единый российский туристический информационный центр. По их мнению, учреждение могло бы информировать японцев об облегченном алгоритме получения электронной визы в Россию, а также о том, что могут предложить туристам регионы Дальнего Востока.

Вместе с тем, как сообщили порталу "Интерфакс-Туризм" в Ростуризме, в 2020 году РФ и Япония также проведут ряд совместных мероприятий, посвященных развитию туризма в двух странах. Об этом стороны договорились на "Встрече министров туризма G20", которая прошла 26 октября в городе Кутчане на острове Хоккайдо. Участники мероприятия также отметили успешную работу по запуску трансграничных туристских маршрутов между регионами Дальнего Востока РФ и Японии. Нашу страну на встрече представляла глава Ростуризма Зарина Догузова. От Страны Восходящего солнца на мероприятии присутствовал руководитель Агентства по туризму Японии Хироси Табата.

"РФ и Япония еще раз подтвердили намерение развивать транспортное сообщение между странами для роста взаимных туристических потоков. В частности, японские авиакомпании ANA и JAL откроют сообщение между Токио и Владивостоком в 2019-2020 годах, также будут запущены чартерные программы из Японии в Россию", – отметили в пресс-службе Ростуризма.

Вместе с тем, как рассказал исполнительный вице-президент Японской национальной туристской организации (JNTO) Мишинори Ямасаки, в 2020 году Япония также рассчитывает увеличить въездной туристический поток на 15% и принять у себя порядка 40 млн иностранцев. При этом основной прирост, по его словам, должен произойти за счет летних Олимпийских игр в Токио.

"Для того, чтобы решить задачу, которую поставило правительство – 40 млн иностранных туристов в 2020 году – нам нужно прибавить 15%. Эта цель амбициозная, но достижимая, так как число иностранных туристов в Японии растет ежегодно, начиная с 2003 года. В 2020 году мы рассчитываем на прирост турпотока в связи с проведением летних Олимпийских игр в Токио", – сказал Ямасаки, выступая на пресс-конференции в рамках Visit Japan Travel and Mice 2019 (VJTM) в конце октября.

В 2018 году в Японии побывало более 30 млн иностранных туристов, а по итогам 2019 года эта цифра, согласно расчетам специалистов, должна вырасти до 35 млн.

"Мы знаем, что во время проведения Олимпийских игр во многих странах иностранный турпоток снижался, так как туристы опасаются приезжать из-за большого наплыва болельщиков и высоких цен. В связи с этим мы запускаем специальную кампанию по привлечению туристов на Олимпиаду и в ее рамках предлагаем местным офисам по туризму и частному бизнесу разработать новые продукты для туристов, которые можно будет опробовать только в 2020 году, когда пройдут игры", – рассказал исполнительный директор по маркетингу JNTO Тадаши Канеко.

По его словам, иностранным гостям предложат хорошие скидки на размещение и транспорт.

"В связи с ожидаемым наплывом туристов отели Токио во время Олимпиады окажутся переполненными, а транспорт будет работать с повышенной нагрузкой. Поэтому задача JNTO – продвижение возможностей размещения в отелях не самом городе, а в его окрестностях", – добавил Канеко.

Кроме того, туристов будут привлекать в Японии до и после Олимпиады, когда людей будет меньше, а цены ниже.

По данным JNTO, чаще всего Страну восходящего солнца посещают туристы из Азии – Китая, Южной Кореи и Тайваня, – на которых приходится более 85% иностранного потока. Также немало путешественников из Гонконга, США, Таиланда, Австралии, Филиппин, Малайзии и Сингапура. Суммарные траты иностранных туристов в стране в 2018 году составили 4,52 трлн йен.

"Турпоток из России растет очень быстро. С января по сентябрь 2019 года мы приняли 83,7 тыс. тыс. туристов из вашей страны, что на 22% больше по сравнению с тем же периодом прошлого года", – сообщил Ямасаки.

По его словам, из европейской России чаще всего туристы едут смотреть города – Токио, Осаку, Киото. А жители Сибири и Дальнего Востока предпочитают отдых в южной Японии – на острове Окинава.

"Для нас очень важны оба этих направления туризма", – подчеркнул исполнительный вице-президент JNTO.

По его словам, рост турпотока из России в большой степени связан с упрощением визового режима, которое произошло 1 января 2017 года. Тогда для россиян до пяти лет был увеличен максимальный срок действия многократных виз для краткосрочных поездок. Кроме того, японская сторона отказалась от обязательного наличия гаранта приема в Японии в случае самостоятельной организации поездки. В результате 2017 году число российских туристов выросло на 40%, а в 2018 году – еще на 23%. Кроме того, заметно увеличилось число рейсов в Японию из российских городов.

Обозреватель Наталья Пономарева

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