Планы поменялись

30.10.19 14:00

© РИА Новости. Михаил Воскресенский

Interfax-Russia.ru – Минобороны Турции опровергает планы Анкары по приобретению российских Су-35, по-прежнему рассчитывая на американские F-35.

На минувшей неделе газета Daily Sabah со ссылкой на источники сообщила, что Турция и Россия близки к достижению соглашения о покупке истребителей Су-35. По их данным, официальные лица обсуждают детали продажи в общей сложности 36 истребителей Су-35 в Турцию. Кроме того, обсуждается возможность совместного производства деталей для истребителей, а также вооружений.

Су-35 – глубоко модернизированный сверхманевренный многофункциональный истребитель поколения "4++". По данным компании "Сухой", в нем использованы технологии пятого поколения, обеспечивающие превосходство над истребителями аналогичного класса.

Первым зарубежным заказчиком российских истребителей Су-35 в 2015 году стал Китай. До этого самолет эксплуатировали только Воздушно-космические силы России.

О том, что Турция изучает предложение России о поставке истребителей, "Интерфаксу" сообщил и глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству России Дмитрий Шугаев.

"Консультации ведутся. Присматриваются, изучают, мы рассказываем", – заявил он, напомнив, что Россия показала Су-35 профильным турецким специалистам в сентябре на авиашоу в Стамбуле.

Вместе с тем он считает, что пока нельзя говорить о том, что переговоры перешли в "продвинутую фазу".

Однако накануне министр обороны Турции Хулуси Акар опроверг информацию о возможных планах Анкары купить у РФ истребители Су-35.

"Утверждения о том, что Турция получит Су-35, не верны. Турция остается партнером (по программе американских истребителей-бомбардировщиков – ИФ) F-35 и мы хотим, чтобы наши права соблюдались", – цитирует слова министра Haberler.

Между тем после покупки Анкарой российских зенитных ракетных систем С-400 США исключили Турцию из программы создания истребителя пятого поколения F-35 и прекратили обучение по соответствующей программе турецких военнослужащих.

Турция, являясь партнером Lockheed Martin по развитию программы создания истребителей F-35, изготавливает детали фюзеляжа, шасси и дисплеев кабины пилотов F-35.

В планах Анкары также было приобретение более 100 таких самолетов. Поставка первых F-35 ожидалась осенью 2019 год, но США отказались от поставок Анкаре закупленных ею истребителей. Со своей стороны президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, напомнив, что Анкара уже заплатила за истребители $1,4 млрд и четыре самолета уже поставлены, назвал такие действия США "грабежом".

"Мы заключили соглашение о закупке 116-ти F-35. И мы не являемся просто рынком сбыта, мы участвуем в производстве. Некоторые части самолета производятся в Турции", – сказал он.

Против продажи Турции F-35, если Анкара будет использовать С-400, выступил и командующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Кертис Скапаротти. А группа американских конгрессменов даже внесла на рассмотрение Сената законопроект, предусматривающий запрет на поставки истребителей-бомбардировщиков F-35 Турции, если эта страна не откажется от поставок из РФ систем ПВО С-400.

Запрет на поставки Турции американского истребителя содержался и в проекте военного бюджета, представленного еще в июне. В то же время там оговаривалось, что он может быть снят, если Турция приобретет С-400, "а затем откажется от этой системы вместе со всем оборудованием, материалами и персоналом", связанным с российской ЗРС, и "предоставит надежные гарантии того, что не будет обладать этой системой в будущем".

В США опасаются, что приобретение Турцией С-400 позволит рассекретить соответствующие системы F-35, и самолеты станут уязвимыми для российской системы ПВО. Американские аналитики и военные чиновники считают, что самолет-невидимка F-35 является единственным эффективным против С-400, которая представляет особую угрозу для самолетов четвертого поколения, таких как F-16, F-15 и F/A-18.

Тем не менее, Анкара не отказалась от покупки российских С-400. Тогда США приняли решение о приостановке сотрудничества с Турцией по самолетам-невидимкам F-35 и прекращении обучения 26 турецких военных по программе F-35. В Пентагоне также заявили, что будут искать альтернативные источники комплектующих турецкого производства.

После этого в управлении оборонной промышленности Турции заявили, что Анкара изучит все альтернативы американским истребителям-бомбардировщикам F-35.

"Когда закрывается одна дверь, открывается другая", – заявил начальник управления Исмаил Демир.

Он назвал исключение Турции из программы F-35 несправедливым, еще раз подчеркнув, что Анкара внесла все платежи и выполнила все обязательства в рамках этой программы.

"Турция продолжит выполнять свои обязательства в рамках этой программы. К чему приведет принятое решение, станет ясно позже. В настоящий момент в своих заявлениях США используют выражение "приостановить", а не "исключить". Мы ожидаем официального подтверждения", – заметил Демир.

Со своей стороны глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов заявил, что Россия готова проработать вопрос о поставках Турции истребителей Су-35, "если наши турецкие коллеги изъявят желание".

Военный эксперт, академик Алексей Арбатов не исключал, что Турция может заинтересоваться покупкой у России истребителей Су-35 взамен американских F-35 в случае дальнейшего обострения отношений Анкары и Вашингтона.

"Если США не поставят Турции F-35, применят санкции, которые нанесут ощутимый ущерб турецкой экономике, то Эрдоган пойдет дальше и примет решение о покупке российских истребителей Су-35. Этот знак уже будет началом полного раскола с конечным выходом Турции из НАТО", – заявил "Интерфаксу" Арбатов, который возглавляет Центр международной безопасности Института мировой экономики и международных отношений Российской академии наук.

По его словам, по техническим характеристикам американский истребитель-бомбардировщик пятого поколения F-35 превосходит российский Cу-35, который относится к поколению "4++".

"Но F-35 во много раз дороже, это безумно дорогой самолет. Даже для огромного американского военного бюджета это дорогой самолет", – заметил Арбатов.

В августе газета Yeni Safak сообщила, что лица, ответственные за закупки для турецких вооруженных сил, обратились к российским военным с просьбой изучить вариант с покупкой Су-35. Издание отмечало, что Анкара начнет официальные переговоры с "Рособоронэкспортом", если военные одобрят перспективы закупок многоцелевых истребителей.

Разговоры о возможной покупке Турцией российских истребителей активизировались после того, как Су-35 и Су-57 были показаны Эрдогану на августовском авиасалоне "МАКС-2019" в Жуковском. Тогда президент Турции заявлял, что Анкара рассмотрит возможность покупки российских истребителей Су-35 и Су-57, если стране не удастся получить американские F-35

"Турция и Россия обсуждают тему закупок самолетов Су-57", – приводило его слова Anadolu Ajansı. По словам Эрдогана, переговоры идут, и в России остались работать представители турецких министерств.

В сентябре Россия показала многофункциональный истребитель Су-35 профильным специалистам Турции на авиашоу в Стамбуле. После этого вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что Анкара проявила "неподдельный интерес" к российским истребителям нового поколения. Решение о покупке российских истребителей – за Турцией, сказал он.

Обозреватель Анастасия Николаева

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