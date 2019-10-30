Продлить по сценарию

30.10.19 16:37

© РИА Новости. Стрингер

Interfax-Russia.ru – Действующий контракт на транзит газа между Украиной и РФ заканчивается в 2019 году. Эксперт назвал три возможных исхода этой ситуации.

Контракт на транзит российского газа через Украину в Европу действует до конца 2019 года. До этого времени стороны должны подготовить и заключить новый договор. При этом, в начале 2018 года Стокгольмский арбитражный суд по результатам двух арбитражных споров между компаниями обязал "Газпром" выплатить "Нафтагазу" $2,56 млрд за недопоставку газа. Затем российская компания подала апелляцию на решение Стокгольмского арбитража. В настоящее время слушание дела продолжается.

Этот факт осложняет ведение переговоров, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Позиция России вчера была изложена. В том числе, конечно, речь идет о том, что какие-то судебные претензии, безусловно, не должны быть на повестке дня, если мы говорим о достижении договоренностей", – заявил журналистам Песков.

Таким образом пресс-секретарь президента ответил на вопрос о том, должны ли договоренности по транзиту газа в Европу быть увязаны с отказом Украины от назначенной ей Стокгольмским арбитражем компенсации в размере $2,56 млрд.

В свою очередь в "Нафтогазе Украины" заявляли, что ждут от "Газпрома" официальных предложений по "пакетному" урегулированию проблемы долга и подписанию контрактов на транзит и поставку газа. Об этом говорится в пресс-релизе "Нафтогаза". В сообщении отмечается, что в ходе переговоров российская сторона подняла вопрос о закрытии арбитражных долгов, однако "никаких официальных предложений от российской компании" по этому поводу "Нафтогаз" пока не получал. Следующая встреча в трехстороннем формате может состояться в ноябре.

Между тем, президент Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов считает, что в этой ситуации есть три сценария развития событий – "уже невероятный, маловероятный и, соответственно, вероятный".

"После того, как заканчивается контракт в конце этого года, есть всего три опции, которые реально присутствуют на столе переговоров. Первое, это долгосрочный контракт десятилетний, на котором настаивает украинская сторона", – рассказал Interfax-Russia.ru Абзалов.

Такой контракт предполагает конкретные объемы газа, которые необходимо прокачивать через территорию Украины – 60-50 млрд куб. м., как минимум, пояснил эксперт. При этом, если за указанный срок российская сторона не "прокачает" 60 млрд куб. м., она все равно обязана заплатить за неиспользованную часть, отметил собеседник Interfax-Russia.ru.

"Украина настаивает на десятилетнем характере договора, потому что прекрасно понимает, что в следующем году, даже со всеми задержками Дании, "Северный поток-2" с большой долей вероятности будет построен. Ну, в крайнем случае активно начнется строительство балканской части, второй ветки Турецкого потока", – подчеркнул он.

Москва, в свою очередь, готова согласиться на такой контракт, но только при нескольких условиях, считает Абзалов. Во-первых, Украина должна отказаться от финансовых претензий по результатам Стокгольмского арбитражного суда.

"Россия вполне логично предполагает, что, если прокачивать голубое топливо в долгосрочной перспективе через территорию Украины, хотелось бы иметь гарантии юридические, что это топливо не будет арестовано. Такие примеры уже были, когда Украина конфисковывала российский газ из-за финансовых претензий", – пояснил эксперт.

Второе условие, по словам Абзалова, заключается в уменьшении объема поставок до 15-20 млрд куб. м.

"И, наконец, Москва также настаивает, чтобы Украина перестала использовать "ривер" (заключительный раунд торговли в покере – ИФ). То есть, фактически, она эту прокачку прокачивает, а потом просто разворачивает и частично потребляет сама. И перешла бы на прямые контракты с Москвой", – заключил собеседник Interfax-Russia.

По оценке Абзалова, это единственный вариант заключения долгосрочного контракта. Однако, подчеркнул эксперт, украинская сторона в настоящее время не готова согласиться на это. В таком случае, по его мнению, остаются два варианта развития событий.

В первом случае Украина реализует "энергохартию", которую она подписала и ратифицировала. Согласно этому документу, "Нафтогаз Украины" должен быть разделен, а транзит газа перейдет отдельной компании. Однако, заметил эксперт, такая компания в настоящее время не сформирована.

"Предполагалось, что она будет сформирована до конца декабря. В этом случае, Москва могла бы на следующий год просто зарезервировать определенные объемы прокачки через Украину и спокойно прокачать этот газ. Без долгосрочных контрактов, без дополнительных обязательств", – сказал Абзалов.

Однако, считает эксперт, украинская сторона вряд ли успеет создать такую организацию к концу года, поэтому данная схема скорее всего не будет реализована. Другой сценарий, который частично предусмотрен в действующем контракте, предполагает, что текущий договор просто продляется на год.

"Украина исполняет там свои обязательства, а Европейский союз получает на год какую-то гарантию поставок. В течение этого года достраивают Северный поток-2. И уже в конце следующего года, то есть осенью-летом, когда возвращаются опять к переговорному процессу по следующему году, Москва имеет сильные переговорные позиции", – подчеркнул собеседник Interfax-Russia.ru.

Этот сценарий, соответственно, не устраивает Украину, объяснил Абзалов. По его словам, Киев "прекрасно понимает, что если мы закончим Северный поток-2, то их переговорные позиции серьезно ослабнут".

"Также нужно понимать, что все это накладывается еще и на сложный процесс "пересменки" в Европейском союзе", – отметил эксперт.

Абзалов объяснил, что на место вице-президента Еврокомиссии по энергосоюзу Мароша Шефчовича приходит по квоте представитель Эстонии, который "активно выступает за развитие именно американских СПГ (сниженный природный газ), например".

"И не факт, что они будут заинтересованы в усилении газопроводных проектов Москвы. Причем с этой точки зрения не совсем заинтересованы и в газовом проекте Украины, потому что голубое топливо РФ все равно является конкурентом для норвежского, например, американского и татарского по-своему", – считает собеседник Interfax-Russia.

По этой причине, считает эксперт, переговорный процесс может усложниться.

"Если раньше украинская сторона находилась в таком состоянии, происходила смена кабмина, то теперь европейская", – отметил Абзалов.

Однако важным стимулом для украинской стороны решить этот вопрос будет приближение отопительного сезона, считает он.

"А особенность газо-транспортной системы Украины заключается в том, что необходимо давать запасы в ПГХ (подземное хранилище газа – ИФ). И поэтому этот вопрос необходимо решать летом-осенью, а не зимой уже. Потому что пиковое потребление, например, холодная зима, может привести к серьезным проблемам, связанным с недостатком голубого топлива", – заключил эксперт.

Обозреватель Сабина Адлейба

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