Неконфликтный "стрелок"

31.10.19 13:47

© РИА Новости. Александр Кряжев

Interfax-Russia.ru - Солдат-срочник, расстрелявший восемь своих сослуживцев в Забайкалье, родным на "дедовщину" не жаловался. Однако общественники предполагают, что сорвался солдат именно из-за нее.

История про призывника из села Вагай Тюменской области Рамиля Шамсутдинова, устроившего стрельбу в воинской части в Забайкалье, потрясла знакомых солдата и его семьи. Так, начальник отдела по управлению территорией Первовагайского сельского поселения (село Вагай входит в его состав) Николай Баев охарактеризовал "стрелка" как человека неконфликтного, а также отметил, что на неуставные отношения в армии парень ни разу за все месяцы службы не жаловался.

"Парень он неконфликтный, спокойный. В армии прослужил всего четыре месяца. Родным на "дедовщину" не жаловался", - сообщил Баев агентству "Интерфакс-Урал".

Он также отметил, что в Забайкальский край в ближайшее время должен выехать отец Шамсутдинова.

Между тем, источник газеты "Коммерсант", знакомый с ходом расследования, напротив, косвенно подтвердил, что в воинской части были неуставные отношения, рассказав о том, что, взяв в руки оружие, Шамсутдинов хотел отомстить одному из своих обидчиков.

"Убить он собирался только одного офицера, остальные под раздачу попали", - рассказал собеседник издания.

Ранее СМИ сообщали о возможном конфликте Рамиля Шамсутдинова с одним из офицеров, который якобы заставлял парня драить туалет и учить устав несколько ночей подряд, а за плохо, по его мнению, выполненную работу окунал его головой в унитаз.

"Папа с нами связывался, он не смог сказать, были ли неуставные отношения, сын ему не жаловался. Что именно там произошло, не пообщавшись с мальчиком, мы пока сказать не можем", - в свою очередь сообщила Interfax-Russia.ru представитель Комитета солдатских матерей России.

По ее словам, как рассказал отец солдата, Рамиль Шамсутдинов хотел служить в армии и был к ней хорошо подготовлен.

"Он хотел служить в армии. Он из семьи полицейских. Его отец был полицейским, и брат сейчас служит в полиции", - отметила она.

В связи с тем, как полагает представитель общественной организации, довести парня, который сам хотел стать военнослужащим, до такого ужасного преступления могла только "дедовщина".

"Спровоцировали его (на преступление – ИФ) однозначно неуставные отношения. Нужно человека довести до такого состояния. Кроме того, папа сказал, что девушки у него не было (нервный срыв не мог возникнуть из-за разрыва отношений – ИФ), при этом он всегда был общительным, у него много друзей", - добавила она.

Как уточнила член Комитета солдатских матерей России, до этого инцидента сигналов о "дедовщине" из воинской части, где произошло массовое убийство, им не поступало. Однако теперь организация начала получать такие жалобы через свой сайт.

"Сейчас нам на сайт поступают обращения, что там, в этой части, действительно есть неуставные отношения", - добавила собеседница Interfax-Russia.ru.

В тоже время, как полагает сотрудница Комитета солдатских матерей России, даже если выясниться, что солдата действительно довели до преступления, суд вряд ли согласиться смягчить ему наказание за содеянное.

"Думаю, навряд ли, все-таки восемь человек (застрелил – ИФ). И, думаю, не все из них были виновны, издевались над ним. Кому-то досталось просто так. И у этих солдат тоже есть семьи, родители, родственники. И вроде и мальчика можно понять, которого довели, но и других людей, которые потеряли своих близких", - сказала она.

Тем временем в Кремле заявили, что не расценивают трагедию в воинской части в Забайкалье как провал военной реформы и считают ее частным случаем.

"Вы говорите о частном абсолютно случае и на основе этого делаете выводы о реформе в армии - это совершенно неуместная постановка вопроса", - ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на соответствующий вопрос журналистов.

Также он назвал частным случаем и "дело рядового Сычева", которому ампутировали ноги после издевательств со стороны сослуживцев. "Это частный случай, трагедия, которую, безусловно, нужно расследовать. Собственно, армия и занимается этим расследованием", - сказал пресс-секретарь президента.

Тем временем, как сообщила агентству "Интерфакс - Дальний Восток" мать одного из пострадавших солдат Светлана Шпак, ее сына Владислава Шпака, раненого во время стрельбы в воинской части в Забайкальском крае, назначили в караул накануне демобилизации.

"Я вчера прилетела самолетом в больницу имени Бурденко (в Москву - ИФ). Они оба тут, оба мальчика. Наш сын и Графов Евгений. Мы поговорили с сыном. Вполголоса, но он говорит. Виделись совсем недолго, сами понимаете, процедуры. Он только сказал: "Мама, не плачь, все будет хорошо". О произошедшем мы не говорили, ребенок в реанимации, и речи быть не может", - рассказала собеседница агентства.

По ее словам, Владислав Шпак утром 26 октября должен был вылететь домой в Алтайский край, и его семья была уверена, что он буквально "сидит на чемоданах".

"У него был билет на руках, он "дембель". Произошло все 25 октября вечером, а утром он должен был выезжать. Я удивлена, почему его отправили в караул. Он должен был уже собирать чемоданы. Мы думали, ну не может быть. Не с нашим сыном это все произошло. Столько было вопросов у меня", - рассказала мать.

Она также опровергла появившуюся в СМИ информацию, что командование воинской части не сразу сообщило ей о случившемся. Из части семье Шпак позвонили рано утром на следующий день после ЧП.

Женщина намерена оставаться в Москве, пока ее сын не поправится. Она отметила, что ей помогает Комитет солдатских матерей и Минобороны РФ.

Второй пострадавший во время стрельбы в воинской части в Забайкалье – призывник из Тюменской области Евгений Графов – находится в тяжелом состоянии. 30 октября его прооперировали.

"Находится в тяжелом состоянии. По словам мамы Жени, в московском госпитале, куда он был доставлен, ему провели две операции и еще одна предстоит", - сообщила агентству "Интерфакс-Урал" глава Сорочкинского сельского поселения Аромашевского района Тюменской области Валентина Пацина. Именно из села Сорочкино Аромашевского района Евгения Графова прошлым летом призвали на службу.

По словам Валентины Пациной, местные власти окажут помощь семье солдата.

На днях в сети также появилась видеозапись издевательств якобы над военнослужащим-срочником Рамилем Шамсутдиновым. В Минобороны России заявили, что ролик является "грубейшей провокацией".

"Зафиксированное на видеозаписи неизвестного происхождения помещение, действия неустановленных лиц и сам человек не имеют никакого отношения к происшествию в Забайкальском крае 25 октября 2019 года и вообще к Вооруженным силам", - говорится в сообщении, распространенном Минобороны РФ.

Информацию о том, что видео не имеет отношения к инциденту в Забайкалье, подтвердил в ряд СМИ. Так, портал Лента.ру извинился перед своими читателями за публикацию ролика, который, как оказалось, был снят еще в 2016 году.

Обозреватель Наталья Пономарева

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