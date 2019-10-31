Сняли барьеры

31.10.19 14:51

© РИА Новости. Алексей Витвицкий

Interfax-Russia.ru – Дания после почти 2,5 лет волокиты разрешила достроить "Северный поток-2" по выбранному маршруту. "Газпром" надеется на окончание работ по проекту в плановые сроки.

Оператор проекта - компания Nord Stream 2 – 30 октября получила разрешение на строительство нового магистрального морского газопровода "Северный поток‑2" в исключительной экономической зоне Дании к юго-востоку от острова Борнхольм.

Разрешение на строительство выдано Датским энергетическим агентством на участок маршрута газопровода протяженностью 147 км.

Процесс получения разрешения в датской юрисдикции тянулся больше двух лет. С 2017 года Nord Stream 2 направил три заявки в Датское энергетическое агентство по трем различным маршрутам. Так, в апреле 2017 года агентство получило заявку на получение разрешения на строительство транзитных трубопроводов к юго-востоку от Борнхольма в территориальных водах и на континентальном шельфе Дании. Данный маршрут проходит параллельно существующему газопроводу "Северный поток" и был выбран в соответствии с рекомендациями компетентных органов Дании. В июне 2019 года оператор проекта отозвал это заявление.

В августе 2018 года Датское энергетическое агентство получило заявку на маршрут к северо-западу от Борнхольма на континентальном шельфе. Поскольку этот маршрут вызвал ряд вопросов, связанных с воздействием на окружающую среду и судоходство, агентство запросило Nord Stream 2 исследовать юго-восточный маршрут на континентальном шельфе.

А в апреле 2019 года оператор проекта подал заявку на два варианта маршрута на континентальном шельфе к юго-востоку от Борнхольма протяженностью соответственно 147 км и 164 км.

Выбирая между этими двумя маршрутами, Датское энергетическое агентство выбрало самый короткий, поскольку этот маршрут обеспечивает наименьший риск и воздействие на экологию.

Оценка воздействия на окружающую среду "Северного потока-2" была предметом публичных консультаций, поскольку проект, по мнению датских властей, может оказывать трансграничное воздействие на окружающую среду.

В сообщении агентства указано, что разрешение выдано в соответствии с законом о континентальном шельфе и с обязательствами Дании по Конвенции ООН по морскому праву: "Дания обязана разрешить строительство транзитных трубопроводов с учетом ресурсов и окружающей среды и, если необходимо, указать маршрут, по которому такие трубопроводы должны быть проложены".

"Мы рады, что получили согласие Дании на строительство магистрального морского газопровода "Северный поток‑2" на континентальном шельфе Балтийского моря к юго-востоку от острова Борнхольм", - заявили в компании – операторе проекта. Nord Stream 2 также пообещала продолжить конструктивное сотрудничество с датскими властями для успешного завершения строительства газопровода.

Со своей стороны президент РФ Владимир Путин отметил, что Россия приветствует решение Дании по "Северному потоку-2". "Дания проявила себя как ответственный участник международного общения, защищающий свои интересы и свой суверенитет, интересы своих основных партнеров в Европе, которые крайне заинтересованы в диверсификации поставок российских углеводородов на европейский рынок", - подчеркнул Путин.

Глава Восточного комитета немецкой экономики Оливер Хермес также приветствовал решение датских властей выдать последнее недостающее разрешение для строительства газопровода.

"Зеленый свет" датских властей "Северному потоку 2" - это очень хорошая новость для европейского потребителя, которая обеспечивает конкурентоспособность европейской экономики. Дополнительные газовые поставки помогут нам держать стабильные цены на энергоносители в период снижающейся выработки энергии в ЕС", - сказано в распространенном заявлении Хермеса.

По его словам, новый газопровод предоставит необходимые Европе мощности.

В свою очередь сенатор-республиканец от штата Техас Тед Круз призвал Сенат США скорейшим образом одобрить ранее предложенный, в частности, им самим законопроект, направленный против российского газопровода. Как передает агентство Bloomberg, сенатор отметил, что вскоре РФ закончит строительство газопровода, и в результате Москва получит возможность продолжать "усиливать военную мощь, эксплуатацию наших европейских союзников и угрожать энергетической безопасности США".

О том, что группа американских сенаторов, включая Круза, выступила с предложением разработать стратегию улучшения энергетической безопасности европейских союзников США, которая, в частности, предусматривает противодействие усилиям России установить доминирование в энергетической сфере в Европе, стало известно в начале июня.

Предложенный ими законопроект, в частности, предусматривал, что не позднее чем через 90 дней после его вступления в силу госсекретарь США должен будет предоставить соответствующим комитетам Конгресса доклад, отражающий оценку влияния проекта газопровода "Северный поток-2" на национальную безопасность США. Также предлагалось дать оценку тому, как увеличение зависимости европейских стран от российского газа отразится на энергетической безопасности Европы, дипломатической безопасности и внешней политике Украины и Германии, а также на дипломатических миссиях и структурах американского правительства в Европе.

Авторы законопроекта также предлагали рассмотреть возможность введения санкций за предоставление некоторых видов судов для сооружения российских экспортных трубопроводов.

Между тем, как считает Джон Салливан, кандидатуру которого президент США Дональд Трамп ранее выдвинул на пост посла в РФ, Вашингтон уже не может повлиять на реализацию Россией проекта строительства газопровода "Северный поток-2".

"Российская сторона может завершить строительство этого газопровода - строительство завершено на 80%, и строительство продолжается. Я считаю, что у русских есть ресурсы и возможности для того, чтобы закончить строительство", - сказал он, выступая на слушаниях в сенатском комитете по иностранным делам, добавив, что введение санкций не остановит строительство этого газопровода.

Комментируя возможность того, что у России нет некоторых технологий, необходимых для реализации этого проекта, Салливан сказал: "Мы должны обсудить с экспертами, что им (российской стороне) осталось сделать, и могут ли они завершить строительство самостоятельно. Но мне кажется, что они уже способны сделать это".

По данным Nord Stream 2, на сегодняшний день уже уложено более 2,1 тыс. км двух ниток газопровода. Трубоукладка завершена в водах России, Финляндии и Швеции, а также большей частью - в водах Германии. Работы на обоих береговых участках завершаются.

Подготовительные работы, такие как установка защитных бетонных подушек и устройство каменной наброски в местах пересечения с существующими объектами инфраструктуры (кабели и газопроводы), а также трубоукладка, начнутся в ближайшие недели. Для строительства датской секции будут использованы трубы с логистического терминала в Мукране на немецком острове Рюген.

По оценке главы "Газпрома" Алексей Миллера, на строительство магистрали в датских водах концерну потребуется пять недель.

"Компания-оператор будет работать по проекту, и мы надеемся, что окончание проекта будет в плановые сроки. Мы говорили о том, что мы ожидаем разрешения - оно получено. Протяженность участка 147 км, эти работы могут быть выполнены за пять недель", - сказал Миллер.

По его словам, еще будут подготовительные работы, но компания-оператор настроена на то, чтобы выполнить все запланированные работы по проекту "Северный поток-2" в срок.

Обозреватель Анастасия Николаева

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