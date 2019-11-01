Скорость на миллиарды

01.11.19 15:14

© РИА Новости. Денис Абрамов

Interfax-Russia.ru – Платную скоростную автотрассу от Москвы до Казани планируют построить к 2027 году. Решение по плану реализации проекта одобрил премьер.

После того, как за строительство скоростной платной автомагистрали Москва – Нижний Новгород – Казань, которая должна войти в состав международного транспортного маршрута Европа – Западный Китай, высказался, правда, с некоторыми оговорками, глава Минэкономразвития Максим Орешкин, проект строительства новой трассы одобрило и министерство транспорта РФ.

"Минтранс всегда последователен в своем предложении, на сегодняшний день с учетом той проработки, которая велась на протяжении долгого времени, и тех оценок, которые делали и ВШЭ, и иностранные консультанты, мы продолжаем предлагать строительство новой автомобильной дороги в направлении Урала, чтобы дальше уйти к 2030 году до Уральского хребта", – заявил первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов журналистам.

Наряду с этим, по его словам, Минтранс с учетом всех обсуждений предложил план улучшения безопасности на существующей трассе М-7. Алафинов отметил, что частичной реконструкции М-7 быть не может.

"Ее надо или реконструировать, или не реконструировать", – пояснил он.

Он привел данные расчетов, согласно которым реконструкция М-7 обойдется бюджету в 449 млрд рублей, а строительство новой дороги обойдется бюджету в 312 млрд рублей, плюс еще 216 млрд рублей из внебюджетных средств. Таким образом, пояснил Алафинов, в случае строительства новой, а не реконструкции старой трассы бюджет потратит меньше средств.

Кроме того, обратил внимание замминистра, в случае реконструкции трассы М-7 до первой категории, ее будет необходимо содержать за бюджетные деньги, тогда как новая дорога за счет сбора платы позволит не только возвращать инвестиции, но и содержать дорогу.

Окончательного решения по строительству трассы Москва-Казань Минтранс РФ ожидал до начала зимы. При этом уже к середине сентября Минфин РФ одобрил начало строительство двух участков трассы. Как уточнил глава Минтранса РФ Евгений Дитрих, это – головной участок от Москвы до Владимира с обходом Владимира и участок от Казани до Канаша.

По его словам, первый участок – самый перегруженный участок трассы М-7 – "разошьет" движение в Московском регионе, а казанский участок – позволит "спуститься до Самары и далее уйти на российско-казахстанский пункт пропуска Сагарчин".

"Важно также и то, что мы договорились о начале проектирования всего коридора от Москвы до Казани по новому направлению, для того чтобы, когда возникнут возможности, когда возникнут бюджетные разрешения, мы могли бы начать стройку и там", – добавил Дитрих.

Он отметил, что министерство уже получило предварительное одобрение Минфина по проектированию трассы с последующим ее продлением до Екатеринбурга и Челябинска, и, в случае получения одобрения, Минтранс надеется приступить к проектированию российской части транспортного коридора "Европа – Западный Китай" "в самое ближайшее время".

Теперь, как выяснили "Ведомости", глава правительства России Дмитрий Медведев одобрил строительство платной автодороги из Москвы в Казань полностью. При этом, по данным издания, до конца 2024 года планируется построить новую четырехполосную трассу из Москвы до Владимира и обход Казани. А срединный участок будет достроен к 2027 году.

Как сообщил журналистам вице-премьер РФ Максим Акимов, такие сроки строительства платной скоростной автотрассы от Москвы до Казани обусловлены необходимостью финансирования ремонта трассы М-7 "Волга".

"Эта новая этапность связана не с тем, что мы каким-то образом хотим растянуть себе "удовольствие" строительно-монтажных работ. Это связано с тем, что нам необходимо найти ресурсы на решение другой важной задачи – это приведение действующей трассы М-7 "Волга" в нормативное состояние или ее уширение, по меньшей мере, до трехполосного исполнения там, где она имеет двухполосное", – сказал Акимов.

По его словам, планы строительства трассы от Москвы до Казани включают четыре этапа. Так, с начала 2020 года начнутся работы по строительству нового скоростного участка от Москвы до Владимира – 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска.

Второй участок, который будет строиться в этот же период – южный обход Казани, участок Канаш-Шали (142,8 км). Третий этап стартует в 2021 году, и это будет участок от Владимира до Арзамаса (267 км).

"Мы к 2025 году завершим эту работу. В 2022 году мы приступим к соединению этих участков - от Арзамаса до Канаша (239 км)", – сообщил Акимов.

Он пояснил, что отказ от идеи сделать единственной альтернативой строительства дороги от Москвы до Казани полную реконструкцию трассы М-7 связан, в первую очередь, с невозможностью технического исполнения работ, поскольку на время проведения ремонта, который растянется на несколько лет, будет парализовано движение между двумя крупнейшими экономическими регионами страны.

"Там и так все стоит часами, а так встанет наглухо почти навсегда", – отметил вице-премьер.

Второй причиной отказа Акимов назвал дороговизну проекта реконструкции М-7.

"По нашим подсчетам, это стоило бы нам больше на 200 млрд рублей примерно (чем утвержденный вариант проекта - ИФ), потому что действующая трасса М-7 проходит через огромное количество населенных пунктов, и только уход от одноуровневых развязок в населенных пунктах нам бы стоил колоссальных денег, не говоря уже о том, что изъятие жилья и земельных участков у действующих владельцев - это всегда крайняя степень социального напряжения", – сказал он.

Он подтвердил, что решение по плану реализации проекта автотрассы от Москвы до Казани принято премьером, а продолжение этой трассы после Казани до Екатеринбурга находится в предпроектной проработке.

"Конечно, это уходит далеко за 2024 год, за этот политический цикл, но тем не менее работу эту надо вести", – добавил Акимов.

Со своей стороны первый замминистра транспорта Иннокентий Алафинов оценил общий объем финансирования строительства трассы Москва-Казань приблизительно в 730 млрд рублей. Он сообщил журналистам, что в эту сумму входит строительство трассы Москва-Казань и строительство обхода города Тольятти.

Замминистра уточнил, что 120 млрд рублей из этой суммы – "это уже запущенный объект – обход города Тольятти, который финансируется порядка 70 млрд рублей за счет бюджета всех уровней, остальное – частные инвестиции".

"Чуть более 610-612 млрд рулей. Это все мероприятия, связанные со строительством новой автомобильной дороги от ЦКАД без Балашихи и Ногинска. Это, по сути, автомобильная дорога от ЦКАД до населенного пункта Шали с соответствующим мостовым переходом через Волгу и с мероприятиями, которые мы проведем внутри М-7 и частично М-5", – пояснил Алафинов.

В свою очередь, председатель правления "Автодора" Вячеслав Петушенко сообщил журналистам, что госкомпания имеет "письменно подтвержденные заинтересованности финансирующих организаций" по реализации проекта строительства новой трассы и видит заинтересованность в проекте крупных строительных организаций.

Обозреватель Анастасия Николаева

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