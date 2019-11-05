Конец "китовой тюрьмы"

05.11.19 12:45

Фото ВНИРО

Interfax-Russia.ru – Операция по выпуску последней партии белух из "китовой тюрьмы" стартовала в Приморье.

Специалисты 5 ноября приступили к погрузке на научно-исследовательское судно последней партии из 50 белух, находящейся в "китовой тюрьме" в Приморье.

"Начата погрузка на научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Тихоокеанского филиала Всероссийского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО).

Накануне, по данным пресс-службы организации, ученые совместно с тренерами и ветеринарами осмотрели ванны, подготовленные для транспортировки белух, а также проверили состояние здоровья самих животных.

"Погрузка займет два дня минимум. Возможно даже больше, в зависимости от погодных условий", – уточнил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" представитель Тихоокеанского научно-исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии (ТИНРО).

В свою очередь эксперт Greenpeace Россия Оганес Таргулян, присутствующий при погрузке белух в качестве независимого наблюдателя, сообщил агентству, что на одно из судов уже загрузили шесть белух.

"Загрузили только 6 белух, по нашим данным. На этом пока все остановилось", – отметил он.

Позднее начальник управления по связям с общественностью ВНИРО Алексей Смородов объяснил "Интерфаксу", что погрузка животных приостановлена из-за сильного ветра.

"По состоянию на 17 часов местного времени научно-исследовательское судно "Профессор Кагановский" приняло на борт шесть белух. Операция по погрузке животных была приостановлена из-за усилившегося ветра, который мешает подвести к судну очередной понтон с животными из-за его высокой парусности. Белухи могут травмироваться. В связи с этим специалисты оперативно вносят корректировки в способ буксировки понтона к судну", – рассказал собеседник агентства.

Также Смородов объяснил и схему погрузки животных на суда. Сначала, по его словам, понтон с вольерами буксируют лодкой к судну, расположенному в 500 метрах от центра адаптации, затем, после его швартовки вдоль борта, начинается перегрузка белух. Под каждое животное подводятся специальные носилки, на которых белух довозят до транспортировочной ванны на борту.

"Процесс погрузки (белух – ИФ) очень сложный и трудоемкий, требующий большого профессионализма и максимальной концентрации всех участников. Благодаря слаженной работе команде специалистов, тренеров и ученых ВНИРО, первую партию белух удалось успешно погрузить в специальные ванны на борту", – добавил он.

Напомним, что выпустить последнюю партию белух из "китовой тюрьмы" ВНИРО планировал до 1 ноября, но, как пояснили в институте, вовремя начать транспортировку животных помешала бумажная волокита, связанная с оформлением ряда документов компаниями-владельцами животных.

"Большая партия 50 животных... Требуется дополнительное время для проверки, идентификации, составления актов, ветеринарных бумаг. Это процедура занимает определенное время", – ранее сообщал Алексей Смородов.

Согласно новому плану, все 50 белух выпустят в бухту Успения, расположенную вблизи Лазовского заповедника на юге Приморья. Транспортировать животных к месту выпуска будут 2 научно-исследовательских судна – "Зодиак" и "Профессор Кагановский", которые возьмут на борт по 14 и 36 белух соответственно.

Стоит отметить, что новый план освобождения белух понравился далеко не всем. 1 ноября более 10 ученых и представителей общественности опубликовали на сайте Фонда защиты китов открытое обращение к президенту РФ Владимиру Путину и правительству РФ, в котором выразили несогласие с выпуском оставшихся животных из "китовой тюрьмы" в бухте Успения в Приморье.

"Мы приветствуем решение государства выпустить всех белух, содержащихся в бухте Средняя, на свободу, в места их обитания. Однако мы выражаем несогласие с рекомендацией консилиума ученых о выпуске 50 белух на юге Приморского края, в одной из бухт вблизи Лазовского государственного заповедника", – говорится в обращении.

Авторы письма отметили, что все белухи, находящиеся сейчас в "Центре адаптации морских млекопитающих" в бухте Средней, были отловлены на севере Охотского моря и относятся к сахалинско-амурской субпопуляции (скоплению) белух, а Японское море для них не является местом обитания.

"Для достижения своих исконных мест обитания и начала поиска своих семейных групп, выпускаемым животным придется пройти более 1,4 тыс. км на север генеральными курсами. Это практически невыполнимая задача для животных возрастом от 2 до 5 лет, ослабленных более чем годичным пребыванием в неволе, не прошедших полноценной реабилитации, не знакомых с местными условиями. Вероятность их задержки и гибели на этом пути представляется нам чрезмерно высокой", – подчеркнули специалисты.

Ученые отметили, что считают недопустимым подвергать выпускаемых животных столь высоким рискам.

"Более того, мы считаем, что максимальное снижение рисков для выпускаемых животных является прямой обязанностью организаций и лиц, которым доверено осуществление операции", – также говорится в открытом письме.

Специалисты просили перенести место выпуска морских млекопитающих в район их обитания – в Сахалинский залив Охотского моря или же, в случае сильных штормов, - выпустить их на отрезке Советская Гавань-Сахалинский Залив, а также отодвинуть назначенный ранее срок начала операции на 10 дней (до 10 ноября).

Подписи под обращением к президенту и правительству РФ поставили 14 ученых и представителей общественности, среди которых журналист и председатель Фонда защиты китов Маргарита Митрофанова, сценарист, художник-постановщик в кино и анимации Оксана Фоминова, сопредседатель Российского социально-экологического союза Елена Кругликова, биолог-охотовед, руководитель группы "Помощь дельфинам Черного моря" Владимир Латка и другие эксперты.

Отметим, что ранее ученые также выражали обеспокоенность из-за переноса места выпуска белух в связи с активностью северокорейских браконьеров, орудовавших в бухте Успения на юге Приморья, и просили российских пограничников защитить животных.

В Министерстве природных ресурсов и экологии РФ в свою очередь заявили, что следят за ситуацией с выпуском последней группы белух, содержащихся в бухте Средняя.

"Спасательную операцию на всех этапах отслеживает не только Минприроды, но и общественность, в аппарате зампредседателя правительства. Решение консилиума ученых принято и нами поддержано об одновременном выпуске 50 белух. Другие решения нам неизвестны и их не может быть", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе министерства.

Обозреватель Наталья Пономарева

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