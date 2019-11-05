Необходимый транзит

05.11.19 15:00

© РИА Новости. Иван Руднев

Interfax-Russia.ru – Киев готов прекратить транзит российского газа, но понимает необходимость нового контракта с РФ. "Нафтогаз" в новом арбитраже требует от "Газпрома" уже более $12 млрд.

О том, что Киев готов к возможному прекращению транспортировки российского газа глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил в эфире телеканала ICTV. Он пояснил, что "рекордное количество топлива", загруженное в подземные хранилища страны на данный момент, позволит "пройти отопительный сезон".

Вместе с тем министр отметил, что готовность к возможной остановке транзита российского газа по украинской территории не означает, что Украина готова отказаться от дальнейших переговоров с Россией по транзиту. Оржель подчеркнул, что Киев прекрасно "понимает важность подписания нового договора с РФ о транзите газа".

Со своей стороны премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил на минувшей неделе, что Киев в ходе консультаций с российской стороной будет требовать подписания долгосрочного контракта на транзит природного газа через свою территорию, а также гарантий транзита в объеме, достаточном для обслуживания газотранспортной системы страны.

По подсчетам Национального банка Украины, ежегодные поступления Украины от транзита составляют около $3 млрд.

"Его прекращение приведет не только к прямым потерям валютных поступлений, но и создаст риски для деятельности смежных секторов экономики и обеспечения собственных нужд Украины газом в целом", – отмечает Нацбанк Украины в инфляционном отчете.

Пока Нацбанк закладывает в базовый прогноз сокращение объема транзита природного газа через Украину с около 90 млрд куб.м в 2019 году до 50 млрд куб.м в 2020 году и до 30 млрд куб.м с 2021 года. Прямые потери экономики для страны в этом случае оцениваются в 0,6% ВВП в 2020 году, 0,9% ВВП в 2021 году и в дальнейшем.

Однако, как отмечается в отчете, "рассматриваются и альтернативные сценарии, которые предусматривают как более высокие, так и более низкие объемы транзита".

В частности Нацбанк обращает внимание на то, что в настоящее время переговоры о новом контракте по транзиту российского газа продолжаются, и определенности в этом вопросе нет.

На днях и пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о прошедших в конце октября переговорах представителей "Газпрома", их украинских коллег и представителей Еврокомиссии по украинскому транзиту.

"Упирается это все в одно: нужно ли транзитировать через Украину? Ну конечно, нужно. Очевидно, что нужно. Это необходимо для самой Украины. Если не будет транзита, то ГТС Украины просто развалится", – заявил Песков в эфире телеканала "Россия 1".

По его словам, пока трудно сказать, как будет развиваться данная ситуация.

"Вы знаете, Россия сейчас будет обладать возможностям гарантированно осуществлять необходимые поставки потребителям на Западе за счет других альтернативных маршрутов. Использует ли Россия это? Однозначно, нет. Потому что президент (Владимир) Путин говорил, что мы не отказываемся от транзита через Украину", – отметил пресс-секретарь президента.

Вместе с тем он подчеркнул, что Россия не может осуществлять транзит, если Украина против этого.

"Как можно вообще говорить о чем-то и стремиться к каким-то договоренностям, если продолжается такая вакханалия в арбитраже. Путин четко сказал, что нужно сначала отказаться от каких-то требований, достаточно абсурдных, а потом уже договариваться", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Президент РФ действительно призвал к обнулению судебных претензий между "Газпромом" и "Нафтогазом Украины", связанных с урегулированием проблемы долга и подписанием контрактов на транзит и поставку газа.

"Надо от этого абсурда избавиться, обнулить все требования со всех сторон. Мы готовы к конструктивной работе и по прокачке газа через Украину, и по поставкам газа на Украину. Причем со значительным снижением цены – в отличие от той, по которой потребители российского газа получают (его - ИФ) на Украине сегодня", – заявил Путин.

При этом он выразил полную уверенность в том, что этот газ – именно российский.

"Никакого реверса там нет, это ложный реверс. Но бог с ним, с этим ложным реверсом. Главное, что выгоды Украины очевидны и для конечных потребителей – и для комбыта, для граждан, и для экономики в целом", – сказал президент.

Еще в сентябре на трехсторонних переговорах Россия заявила о необходимости до подписания нового контракта с Украиной заключить мировое соглашение по решению Стокгольмского арбитража, согласно которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" $2,6 млрд.

Позднее глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил о необходимости урегулирования всех судебных претензий, в том числе по решению антимонопольного комитета Украины, по которому "Газпром" должен выплатить "Нафтогазу Украины" свыше $6 млрд.

"Нафтогаз" пытается взыскать долг с "Газпрома" в международных судах, проводит кампанию по аресту активов "Газпрома" в Швейцарии, Великобритании, Нидерландах и Люксембурге. Компания уже добилась ареста в Англии принадлежащих "Газпрому" 51% Nord Stream AG, а также 50%+1 акция Blue Stream Pipeline Company BV (оператор газопровода "Голубой поток") в Нидерландах. Кроме того, в Нидерландах арестованы долговые обязательства перед "Газпромом" на общую сумму около $2,5 млрд.

В свою очередь министр энергетики РФ Александр Новак по итогам прошедших 28 октября трехсторонних консультаций предложил "пакетное" урегулирование судебных споров между "Нафтогазом" и "Газпромом", а также поставок и транзита газа.

Между тем "Нафтогаз" в новом арбитраже требует от "Газпрома" уже более $12 млрд. Как сообщил на своей странице в фейсбуке исполнительный директор компании Юрий Витренко, "Нафтогаз Украины" в заявлении о защите и встречных исковых требованиях к "Газпрому", направленных в Стокгольмский арбитраж, требует пересмотреть транзитный тариф с 13 марта 2018 года до конца 2019 года.

"Фактически речь идет о разнице между тем, что мы получили за транзит и должны получить по пересмотренным тарифам. Такая разница составляет $11,8 млрд (плюс проценты). Именно такую сумму мы и требуем в качестве компенсации", – написал Витренко.

Он отметил, что право "Нафтогаза" требовать пересмотр тарифа предусмотрено в самом контракте. По его словам, предыдущий арбитраж не рассматривал вопрос пересмотра тарифа по существу, а лишь признал, что запрос на пересмотр тарифа, который "Нафтогаз" отправил "Газпрому" летом 2009 года, не соответствовал формальным требованиям, поэтому он не может рассматривать этот вопрос по существу.

"Прочитав об этом в решении арбитража от 28 февраля 2018 года, мы подготовили новый запрос о пересмотре тарифа, который бы удовлетворял все формальности (нужно было экономическое обоснование, расчеты и тому подобное) и отправили его в "Газпром" 13 марта 2018 года", – сообщил Витренко.

При этом он пояснил, что именно с этой даты и до окончания контракта (1 января 2020 года) компания требует пересмотреть транзитный тариф.

Топ-менеджер "Нафтогаза" уточнил, что, в соответствии с предусмотренной контрактом процедурой, с "Газпромом" были проведены двусторонние переговоры по этому вопросу, которые завершились "без особого успеха". И теперь этот вопрос должен решать Стокгольмский арбитраж.

По его словам, пересмотр транзитного тарифа похож на пересмотр цены на газ, который провел предыдущий арбитраж по требованию "Нафтогаза": как и тогда компания указывает, что по сравнению с 2009 годом произошли существенные изменения в порядке формирования транзитных тарифов.

При этом Витренко уточнил: если никакие корректировки не проводить (ни на среднее расстояние, ни на загруженность, ни на диаметр трубы), а просто сравнивать опубликованные номинальные ставки платы за транзит газа через европейские страны с тарифом, который рассчитан по формуле в транзитном контракте с "Газпромом", то разница будет еще больше. Как отметил топ-менеджер "Нафтогаза", компания совместно с авторитетными независимыми экспертами рассчитала такой тариф.

Витренко указал, что одним из обоснований суммы компенсации являются расходы на так называемую "ускоренную амортизацию" и "обесценивание" в связи с тем, что сейчас у "Нафтогаза" нет достаточных оснований ожидать использования украинской газотранспортной системы для транзита по окончании текущего транзитного контракта 1 января 2020 года.

"Если упрощенно, то актив, который мог бы служить 30 лет, мы должны амортизировать за два года, так как затем он не будет использоваться", – пояснил представитель компании.

По его словам, среди других требований – $213 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств поставлять газ по контракту на его поставку в период с марта 2018 года по сентябрь 2019 года с возможностью поставок в последующие месяцы (4 млрд куб.м газа в 2018 году, 5 млрд куб.м газа в 2019 году), поскольку "Нафтогазу" приходилось покупать этот газ дороже на европейском рынке.

Помимо этого компания требует $202 млн (плюс проценты) компенсации за нарушение "Газпромом" обязательств подавать газ для транзита в объеме не менее 110 млрд куб.м в год по контракту на его транзит в период с 1 января по 12 марта 2018 года, а также $33 млн (плюс проценты) компенсации за несоблюдение "Газпромом" обязательств отбирать газ на точках выхода из украинской ГТС в пределах, предусмотренных контрактом.

Еще одним пунктом иска является декларация о поставках газа на неподконтрольные Украиной территории, которые "Газпром", по мнению украинской стороны, продолжает проводить.

"Мы просим арбитраж, в частности, приказать "Газпрому" подписать технические и коммерческие акты (приема-передачи), которые представил "Нафтогаз", без этих поставок, за весь период, когда такие акты не были подписаны "Газпромом", – пояснил Витренко.

Решение арбитража по этому иску ожидается в 2021 году, уточнил топ-менеджер "Нафтогаза". Между тем следующая встреча в трехстороннем формате по поводу транзита газа через Украину намечена на ноябрь.

Обозреватель Анастасия Николаева

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