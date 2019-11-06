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06.11.19 14:53
Объединяя усилия
"Все медицинские учреждения будут дополнять друг друга, работая на одну цель - оказывать всестороннюю помощь пациентам. Более одной тысячи специалистов получат возможность пройти стажировку в России и за рубежом", - сообщила пресс-служба правительства Сахалинской области.
Вопрос создания медицинских кластеров на Дальнем Востоке поднял президент РФ Владимир Путин на Восточном экономическом форуме (ВЭФ). По его мнению, в Дальневосточном федеральном округе (ДФО), в отличие от центральной части России, в настоящее время не хватает передовых медицинских центров.
"Регионы, которые возьмутся за создание медицинских кластеров, могут получить федеральное финансирование. Сахалинской области также удалось найти потенциальных партнеров - как финансовых (инвестиционный банк "ВТБ Капитал", государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ"), так и технологических (бизнес-школа "Сколково")", - отметили в правительстве региона.
В рамках проекта в ближайшие 5 лет в регионе должно появиться около 65 современных объектов здравоохранения. К примеру, в столице региона - Южно-Сахалинске - построят корпуса для консультативно-диагностического центра и областной больницы, а также возведут детский госпиталь. Кроме того, власти планируют оснастить больницы и поликлиники высокотехнологичным оборудованием. Также планируют реконструировать санаторий "Синегорские минеральные воды" в пригороде Южно-Сахалинска и развивать бальнеологическое направление.
"Мы хотим, чтобы люди дома получали весь необходимый спектр медицинских услуг. У нас есть ресурсы, чтобы оснастить клиники, построить и отремонтировать больницы, привлечь на работу лучших врачей", - подчеркнул губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко.
Власти региона уверены, что передовое оборудование, высококвалифицированные кадры в медучреждениях позволят жителям области не выезжать на лечение в другие регионы России и за рубеж.
Между тем, лечебные учреждения Сахалина модернизируют уже сейчас. Так, к примеру, в начале октября в областном онкологическом диспансере открылись два новых подразделения: дневной стационар и центр амбулаторной помощи.
Как пояснили в областном Минздраве, в дневном стационаре смогут лечиться жители Южно-Сахалинска и южных районов острова. Здесь будут лечить пациентов, которым необходим короткий цикл химиотерапии (1-2 дня) или недолгий курс лекарственных препаратов. Больным предоставят несколько палат, которые будут работать в две смены. Всего же в дневном стационаре и центре амбулаторной онкологической помощи ежедневно будут лечить до 40 человек.
"Мы будем принимать пациентов из Корсаковского, Долинского, Невельского, Холмского, Томаринского районов и с Курильских островов. Открытие центра позволит снизить сроки ожидания приема, разделить потоки пациентов из поликлиники. Здесь помогут определиться с окончательным диагнозом, назначат противоопухолевую терапию", - пояснил исполняющий обязанности главного врача областного онкологического диспансера Сергей Старцев.
Вместе с тем, как сообщили в областном Минздраве, в ближайшее время в рамках региональной программы по борьбе с онкозаболеваниями аналогичные центры откроют на базе еще двух центральных районных больниц (ЦРБ).
"В Поронайске (где появится второй центр амбулаторной помощи – ИФ) смогут консультироваться жители Макаровского, Углегорского, Смирныховского, Тымовского и Александровск-Сахалинского районов. Третий центр будет базироваться в Охинской ЦРБ", - уточнила пресс-служба министерства.
Кроме того, сахалинские поликлиники первыми в России начали проводить бесплатные онлайн-консультации для пациентов.
"Для нас очень важно решить кадровую проблему здравоохранения. В этом году мы привлекли на работу в область более 200 врачей. Еще примерно столько же нам не хватает. Возможности телемедицины помогут нам уже до конца этого года существенно сократить потребность в узких специалистах", - отметил Валерий Лимаренко.
По его словам, консультации будут проводить высококвалифицированные врачи, в том числе кандидаты и доктора медицинских наук из Москвы.
Первые тестовые онлайн-консультации прошли в конце октября в поликлинике N4 Южно-Сахалинска. Так, в частности, сахалинцы получили консультации московских нейрохирурга, нефролога и гастроэнтеролога. Специалисты подготовились к встрече, изучив результаты анализов и истории болезни пациентов.
С 1 ноября онлайн-консультации стали доступны во всех районах области. Получить такие онлайн-консультацию пациенты смогут по назначению терапевта. К услугам удаленных специалистов будут прибегать при нехватке талонов на прием к местным врачам.
"Бывают ситуации, когда островные медики не в силах помочь пациентам - не хватает квалификации, опыта, тогда лечащий врач также будет записывать на прием к узкому специалисту по видеосвязи. Важный момент - видеосвязь проходит по закрытым каналам, поэтому личные данные людей будут надежно защищены", - пояснил глава регионального Минздрава Владимир Ющук.
По данным министерства, в 2019 году на переоснащение медучреждений области власти региона выделили 2,7 млрд рублей. На эти средства закупили 225 единиц современной техники. Также было отремонтировано более 20 больниц и поликлиник, на что выделили 1,2 млрд рублей.
Кроме того, по данным областного Минздрава, в 2019 году в регионе увеличили зарплаты врачам и среднему медперсоналу, а также вдвое увеличили целевой набор местных жителей в медицинские вузы.
"Для привлечения специалистов в Сахалинскую область выплачиваются самые высокие подъемные в стране - от 1,45 до 2,6 млн рублей в зависимости от района трудоустройства. Также медикам компенсируют до 25 тыс. рублей на аренду квартиры", - отметили в пресс-службе министерства.
Обозреватель Наталья Пономарева
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