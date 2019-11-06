Новая программа

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В новом формате: Москва и Дели определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС
 
 
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© РИА Новости. Вадим Савицкий
Interfax-Russia.ru – Москва и Дели определили перспективы взаимодействия в сфере ВТС до 2030 года. Портфель оружейных заказов Индии в России оценивается более чем в $14 млрд.

Россия и Индия готовят новую редакцию программы военно-технического сотрудничества, рассчитанную на период после 2020 года. На пресс-конференции во Владивостоке по итогам переговоров с премьером Индии Нарендрой Моди президент России Владимир Путин отметил, что Россия не только поставляет в Индию вооружение. Вместе с индийскими партнерами налажено производство новейшей продукции военного назначения: реализуются совместные проекты по выпуску в Индии стрелкового оружия серии "Калашников", вертолетов Ка-226Т, ракетных ударных систем.

"Ценим достигнутый уровень двустороннего военно-технического сотрудничества и готовы к его дальнейшему развитию", – заявил президент, напомнив, что в составе индийских ВМС служат многие корабли российского производства, в том числе и авианосец.

Первоочередные задачи на ближайшую перспективу российско-индийская межправительственная комиссия по военному и военно-техническому сотрудничеству (ВТС) обсудила 6 ноября в Москве.

"Сегодняшнее заседание проходит в новом формате – мы рассматриваем вопросы взаимодействия и в военной, и в военно-технической области. В ходе работы подведем итоги совместной деятельности за прошедший период и закрепим первоочередные задачи в протоколе, проект которого подготовлен нашими экспертами", – сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

Он также отметил, что планы военного и военно-технического сотрудничества России и Индии выполняются успешно, но требуют особого контроля и корректировки.

По словам министра обороны РФ, вопросов, касающихся военно-технического сотрудничества, достаточно много. По оценке Шойгу, "Россию и Индию связывают надежные, основательные, дружеские отношения".

"Особенно это касается сотрудничества в военной и военно-технической сферах", – подчеркнул он.

В частности, глава Минобороны РФ отметил укрепление взаимодействия генеральных штабов и видов вооруженных сил, расширение обмена военными делегациями, а также сотрудничество в области военного образования.

"Совместно проводим крупные мероприятия боевой подготовки. Регулярные учения "Индра" – наглядный пример боевого слаживания и содружества армий России и Индии", – сказал Шойгу, добавив, что тесное взаимодействие поддерживается "по военной линии в многосторонних форматах, в первую очередь в рамках ШОС и "СМОА плюс" (совещания министров обороны АСЕАН с диалоговыми партнерами - ИФ).

По оценке российского министра, "оборонная сфера является одним из основных направлений российско-индийского сотрудничества". Кроме того, глава российского военного ведомства отметил и "близость позиций России и Индии по ключевым глобальным и региональным проблемам".

"Убежден, что заседание межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству будет способствовать дальнейшему расширению многоплановых отношений между Российской Федерацией и Республикой Индией. Нацелены на плодотворную совместную работу", – сказал Шойгу.

Он добавил, что искренне рад знакомству и встрече с Сингхом, который был назначен министром обороны Индии 31 мая 2019 года.

Со своей стороны министр обороны Индии Раджнатх Сингх заявил, что его страна нацелена на дальнейшее развитие военно-технического сотрудничества с Россией и укрепление связей между компаниями военно-промышленного комплекса.

По его словам, Индия решила реструктурировать свою часть российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству для наращивания темпов и объемов сотрудничества с российскими Вооруженными силами.

Сингх отметил, что углублению индийско-российских отношений способствовала недавняя встреча лидеров двух стран во Владивостоке.

Российско-индийская межправительственная комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству была организована в соответствии с соглашением между правительствами двух государств в декабре 2018 года. До этого времени она действовала в рамках соглашения между правительствами двух стран от 3 октября 2000 года. Комиссия собирается один раз в год поочередно в Москве и Нью-Дели, а состав комиссии утверждается соответствующими распоряжениями правительства сторон.

По итогам заседания комиссии был подписан протокол, в котором "определены перспективные направления взаимодействия и конкретизированы пути реализации намеченных проектов".

В ходе заседания в Москве стороны обсудили практические вопросы наращивания двустороннего взаимодействия в свете договоренностей, достигнутых в ходе российско-индийского саммита 4-5 сентября во Владивостоке. Так, "на полях" Восточного экономического форума во Владивостоке Россия и Индия договорились о совместном производстве комплектующих и запчастей для вооружения и военной техники российского и советского производства. Межправительственное соглашение предусматривает "сотрудничество в области совместного производства запасных частей, комплектующих изделий, агрегатов и другой продукции для вооружения и военной техники российского производства".

В совместном заявлении по итогам двадцатого российско-индийского саммита подчеркивалось, что стороны договорились о передаче технологий и создании совместных предприятий для производства в Индии запчастей и комплектующих для военной техники российского происхождения.

"Стороны договорились развивать взаимодействие в целях поддержания совместного производства в Индии запасных частей, комплектующих, агрегатов и другой продукции для обслуживания вооружений и военной техники российского происхождения в соответствии с программой "Делай в Индии" путем передачи технологий и создания совместных предприятий", – говорится в заявлении.

В целом глава Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС) России Дмитрий Шугаев оценил объем портфеля заказов оружейных заказов Индии у России более чем в $14 млрд 500 млн.

"Достаточно, беспрецедентно, потому что еще три года назад он был существенно меньше", – отметил он.

Так, в начале октября 2018 года "на полях" российско-индийских переговоров на высшем уровне был подписан контракт на поставку Индии систем ПВО С-400 "Триумф". Индия получит пять полковых комплектов С-400, сумма сделки превышает $5 млрд.

Как сообщила газета The Economic Times, ссылаясь на источники, Индия уже сделала первый взнос в размере $850 млн за системы ПВО и хочет, чтобы Россия ускорила график их поставок. Первый взнос в размере 15% по сделке на приобретение С-400 был отложен на несколько месяцев, но теперь уже оплачен, а остальные платежи связаны с поставками.

"Россия заверила Индию, что будет придерживаться первоначального графика поставок (после 2020 года – ИФ). Индия тем не менее пытается ускорить его", – сказал источник.

Ускоренную поставку пяти полковых комплектов С-400, по данным издания, как раз обсуждали в ходе российско-индийской межправительственной комиссии по военному и военно-техническому сотрудничеству в Москве.

По данным источников, министр обороны Индии даже может посетить предприятие в Санкт-Петербурге, производящее С-400. Дели решил ускорить график поставок после того, как Индия и Россия недавно разработали платежный механизм, чтобы обойти режим санкций США против приобретения российских систем вооружения.

Кроме того, в марте в индийском городе Корва было открыто совместное российско-индийское предприятие Indo-Russian Rifles Private Limited по производству автоматов Калашникова "двухсотой" серии.

Еще один продукт совместного российско-индийского предприятия "БраМос" – одноименные сверхзвуковые крылатые ракеты всех видов базирования. Они состоят на вооружении Сухопутных войск и ВМС Индии.

В апреле стало известно, что Россия приступила к реализации контракта на строительство многоцелевых сторожевых фрегатов проекта 11356 для Индии. Первые поставки фрегатов могут начаться через три года. Также специалисты завода "Янтарь" будут оказывать содействие в строительстве аналогичных кораблей на верфи Goa Shipyard Ltd в Индии. По данным индийских СМИ, стоимость этой сделки – около $2,2 млрд.

Помимо этого в июле появилась информация, что Россия подписала крупные контракты на поставку Индии около тысячи авиационных ракет. Агентство ANI сообщило, что ВВС Индии подписали с Россией контракт на поставку ракет "воздух-воздух" стоимостью более $200 млн. Речь идет о ракетах Р-27 для установки на боевые самолеты Су-30МКИ.

А 31 августа на авиасалоне "МАКС-2019" в ФСВТС России заявили, что Россия готова подписать контракт с Индией на совместное производство вертолетов Ка-226, однако пока рассмотрение предложений по российско-индийскому СП затягивается. В феврале глава "Вертолетов России" Андрей Богинский сообщил "Интерфаксу", что Москва и Дели согласовали всю техническую часть контракта на 200 вертолетов Ка-226Т, на очереди – коммерческие переговоры.

В замороженном состоянии находится и российско-индийский проект по созданию истребителя пятого поколения. Наряду с этим Россия предлагает истребители МиГ-35 и Су-35 для участия в индийском тендере на 110 легких истребителей.

Также Индия в ближайшее время собирается заключить контракт на $3 млрд 300 млн на аренду второй российской атомной подводной лодки. Как сообщало в декабре прошлого года издание India Today, индийская сторона согласилась с суммой сделки. По его данным, Дели рассматривает возможность аренды одной из двух российских подлодок класса "Щука-Б" – "Братск" или "Самара".

В 2011 году Индия арендовала на 10 лет российскую подлодку "Нерпа" проекта 971И "Щука-Б", переименованную в "Чакра". Общая сумма контракта, включая расходы на обслуживание, составила $2 млрд 500 млн.

Кроме того, Россия в 2020 году примет участие в ремонте и модернизации индийского авианосца "Викрамадитья" (бывший тяжелый авианесущий крейсер "Адмирал Горшков").

Обозреватель Анастасия Николаева

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