Нечаянный скандал

07.11.19 14:40

© РИА Новости. Владимир Песня

Interfax-Russia.ru – Восьмилетнюю девочку в Новосибирске выгнали со школьного чаепития из-за отказа ее матери сдавать деньги на нужды класса. В случившемся разбираются полиция и прокуратура.

Нешуточный скандал разгорелся между родительским комитетом второго класса новосибирской школы N183 и мамой одной из учениц. Женщина отказалась сдавать деньги в фонд класса, аргументировав это тем, что школьные активисты не хотят предоставлять ей отчетность о потраченных средствах. В ответ на это представительница родительского комитета выгнала ее дочь из-за стола во время праздничного чаепития. При этом девочка принесла свои сок и кексы и ни у кого ничего не просила.

"Воспользовавшись тем, что школьница пришла на осенний праздник и чаепитие без матери (та находится в больнице) Евгения взяла за руку ребенка со словами "Ты за общим столом сидеть и ничего кушать не будешь, иди, садись там, где твои кексы, там и кушай", – цитирует паблик "Инцидент Новосибирск" свою подписчицу, которая рассказала о случившемся.

Девочка убежала в туалет и расплакалась. Затем, классный руководитель, которая, со слов рассказчицы, была не в курсе произошедшего, вернула девочку в класс и посадила за общий стол. Однако к ней опять подошла та же представительница родительского комитета и при всех якобы заявила, что не даст ей стакан для сока, поскольку ее мать за него не заплатила, чем снова довела школьницу до слез.

После этого, по словам рассказчицы, женщина написала матери девочки личное сообщение, в котором заявила, что ее дочь не имела права брать этот стаканчик.

История вызвала широкий общественный резонанс. Одни комментаторы сразу же принялись оскорблять мать девочки за ее "жадность и желание отбиться от коллектива". Но нашлись и те, кто встал на сторону родительницы, заметив, что в конфликте взрослых не должны участвовать дети, и член родительского комитета не имела никакого права устраивать травлю ребенка. Вместе с тем, среди комментаторов паблика нашелся и якобы очевидец конфликта, который поделился своим мнением на счет произошедшего.

"Историю вся происходила при мне. Глава родительского комитета работает на трех работах, сбором денег она заниматься не хотела в силу своей загруженности, о чем неоднократно говорила др. родителям, но они слезно просили ее, хотя она предупреждала, что ей некогда отчеты писать, все с этим согласились. Мало того, периодически добавляла свои деньги, если не хватало, про бензин вообще молчу", – написал в комментариях пользователь с ником Олег Сибиряк.

А вот мама девочки, по его словам, напротив, показала себя не с лучшей стороны. Он отметил, что "за оскорбления и хамское поведение" ее даже удалили из родительской группы в мессенджере.

"Мама (девочки – ИФ), по рассказам других родителей и общих знакомых, человек конфликтный и эмоционально не сдержанный – бывали конфликты в детских секциях, магазинах. Милана живет в семье вполне обеспеченной, нельзя сказать, что мама не сдает деньги из-за финансовых трудностей, просто ей, видимо, не хватает событий в жизни, и она высасывает из пальца", – заключил комментатор.

Он также отметил, что "гнобления на чаепитии, на самом деле, не было, а девочка просто неправильно все восприняла". По его словам, члены родительского комитета, которых обвиняют в унижении ребенка, написали заявление в полицию о клевете.

В пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области Interfax-Russia.ru сообщили, что информацией о таком обращении не располагают. В то же время, по данным ведомства, заявление в полицию после инцидента на чаепитии в школе написала мать пострадавшей девочки.

"Мама девочки написала в полицию заявление, в котором сообщила, что ее ребенка во время чаепития в одном из учебных заведений Кировского района довели до слез. Сейчас сотрудники полиции совместно с органами образования и администрацией школы разбираются в случившемся", – рассказали Interfax-Russia.ru в пресс-службе ГУ МВД России по Новосибирской области.

В деталях произошедшего будет разбираться и прокурор Кировского района Новосибирска.

"Прокуратура проверит соблюдение прав ребенка на образование, законность сборов денежных средств с учеников и их родителей, даст оценку ответственным должностным лицам. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – уточнили в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области.

Также в СМИ появился и комментарий министра образования Новосибирской области Сергея Федорчука. Он напомнил о недопустимости разделения детей в школе по каким бы то ни было признакам.

"Какая-то сегрегация, конечно, неприемлема, недопустима, тем более, по таким признакам, как сдали родители деньги – не сдали. Если мы проводим какое-то классное мероприятие совместное для всех детей, то здесь никакого разделения быть не должно", – заявил чиновник порталу "Сибкрай.ru".

В свою очередь директор школы N183 Наталья Пермякова сообщила, что отныне чаепития в учебном заведении будут запрещены.

"Чаепития в настоящий момент запрещены в нашей школе. Это вопиющий случай, такой ситуации не должно было возникнуть", – заявила она "Вести Новосибирск".

Что касается пострадавшей школьницы, то, по словам директора образовательного учреждения, девочка продолжит обучение во втором классе школы N183.

Кроме того, Наталья Пермякова сообщила, что после инцидента в школе проведут педагогическое расследование, а также предложат конфликтующим родителям пройти курс психологической помощи.

"Мы организовали педагогическое расследование, создали карту психологического сопровождения, но она может работать в том случае, если родители согласятся на работу с психологом. Пока что речь идет о том, чтобы психолог начал именно с родителей. Взаимные обвинения переросли в настоящую травлю, это становится очевидно, если почитать, что пишут люди в комментариях", – сказала директор школы "Российской газете".

Впрочем, конфликт матерей, по словам Пермяковой, никак не сказывается на дружбе их дочерей-одноклассниц.

Обозреватель Наталья Пономарева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"