Комплексные услуги

07.11.19 16:42

Фото "Интерфакса"

Interfax-Russia.ru – Нижегородские предприниматели смогут в режиме "одного окна" получить консультации специалистов любого уровня, а также все необходимые госуслуги.

С начала 2019 года по решению губернатора Нижегородской области Глеба Никитина в регионе началась работа по национальному проекту "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".

"Сегодня наша область – один из лидеров по развитию малого и среднего предпринимательства в России. В отрасли занято более 30% экономически активного населения, а это около 500 тыс. нижегородцев. По этим показателям наш регион входит в тройку лидеров по Приволжскому федеральному округу и в десятку по стране. Поэтому в регионе ведется активная работа по расширению эффективных мер поддержки, востребованных предпринимателями Нижегородской области", – заявил глава региона.

Одним из центральных событий нацпроекта губернатор назвал создание центра "Мой бизнес" – принципиально нового формата предоставления госуслуг для предпринимателей.

Как отмечал вице-губернатор Нижегородской области Евгений Люлин, за последние годы в нескольких российских регионах была создана сеть узкоспециализированных организаций по поддержке предпринимателей. По его словам, в Нижегородской области госуслуги в сфере бизнеса на данный момент оказывают порядка 40 разных организаций.

"Зачастую предпринимателю сложно разобраться, какие документы и разрешения надо подготовить для ведения бизнеса, какую именно господдержку они могли бы получить и что для этого нужно сделать, как выстроить очередность обращений. У предпринимателей часто нет времени разбираться во всех тонкостях законодательства, оформления заявок на предоставление господдержки и госуслуг", – рассказал вице-губернатор.

Эту проблему, подчеркнул Люлин, и должен решить единый центр "Мой бизнес", где предприниматели не только смогут получить госуслуги, но и консультации по открытию своего дела, мерам господдержки и другим вопросам.

По данным регионального Минпрома, в центре "Мой бизнес" будут работать представители уполномоченного по защите прав предпринимателей, Федеральной налоговой службы, Минимущества, Торгово-промышленной палаты Нижегородской области, инновационного-консультационного центра АПК, кадастровой палаты. Представители этих организаций будут вести прием по графику. Расписание будет опубликовано на сайте Минпромторга Нижегородской области.

Центр открылся 6 ноября в технопарке "Анкудиновка". В течение первого часа его работы с предпринимателями встретились вице-губернатор Евгений Люлин, министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максим Черкасов, руководитель регионального управления Федеральной налоговой службы Виктор Большаков, управляющий НБД-банк Александр Шаронов, директор филиала Росреестра по Нижегородской области Оксана Штейн и директор Центра инноваций социальной сферы Игорь Седых.

"Первый час работы центра показал, что его востребованность высокая и эта форма работы даст новую динамику развития нижегородскому бизнесу. Вопросы, которые задавали предприниматели, были самыми различными: о лизинговых программах, о мерах господдержки, о том, как начать свой бизнес и открыть предприятие. Спросил сегодня каждого, как бизнес-сообщество оценивает создание такого центра. Все предприниматели признали, что открытие такого "единого окна", где можно получить всю необходимую информацию, позволит бизнесу экономить массу времени и сил", – заявил Люлин.

В свою очередь предприниматель Татьяна Белова, чья компания занимается изготовлением детских именных книг, считает, что центр поможет начинающим бизнесменам.

"Такой центр необходим предпринимателям, особенно начинающим: сейчас сложно найти необходимую информацию, ее очень много, и зачастую не знаешь, на что ориентироваться. Получить ответ на любой вопрос в едином центре, безусловно, очень удобно", – отметила она.

В центр "Мой бизнес" она обратилась с вопросом по экспорту.

"Центра такого формата (…) в Нижегородской области не хватало давно. Здесь можно быстро и удобно получить всю необходимую информацию в одном окне. Ну, а возможность проконсультироваться со специалистами отрасли разного уровня – это бесценно", – заявил еще один предприниматель Игорь Катков. Его компания занимается разработкой и производством высокотехнологичных транспортных, внутридомовых и придомовых подъемников для людей с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас компания планирует расширять производство и заинтересовалась лизинговыми программами.

Вместе с тем, как отметил вице-губернатор Нижегородской области, "Мой бизнес" – это не просто усовершенствованный центр оказания госуслуг: здесь также будет аккумулироваться информация обо всех форумах, круглых столах, государственных обучающих программах, стратегических сессиях, в которых могут принять участие представители бизнеса.

В частности, Центр инноваций социальной сферы Нижегородской области разработал серию бесплатных обучающих мероприятий для предпринимателей, на которых они смогут "прокачать" свои бизнес-навыки. В том числе пройти тренинги, которые помогут сформировать эффективную команду, использовать современные информационные технологии для бизнеса, научат работать с полезными сервисами и интерактивными картами для эффективной организации работы.

Планируется, что до конца года в 17 муниципалитетах Нижегородской области появятся окна "Мой бизнес". Их откроют в Павлово, Тоншаево, Первомайск, Богородск, Саров, Лукоянов, Дзержинск, Арзамас, Балахна, Шахунья, Красные Баки, Урень, Ковернино, Лысково, Заволжье, Вача и Бору. Впоследствии такие окна должны появиться в каждом районе Нижегородской области.

По словам министра промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской области Максима Черкасова, в регионе создана достаточно развитая инфраструктура поддержки бизнеса.

"В каждом районе области работают Центры поддержки предпринимательства, Дома малого бизнеса или бизнес-инкубаторы. Окна "Мой бизнес" откроются в этих учреждениях", – сказал он.

Черкасов уточнил, что и центр, и окна в районах области будут объединены единой информационной системой.

"То есть предпринимателям из районов не надо будет ездить в Нижний Новгород для получения консультаций и госуслуг, что в значительной степени сэкономит их время и средства", – подчеркнул министр.

Черкасов добавил, что для предпринимателей также заработают мобильное приложение и портал "Мой бизнес".

Со своей стороны гендиректор Торгово-промышленной палаты Нижегородской области Иван Разуваев назвал открытие центров "Мой бизнес" в районах области "очень важным шагом".

"Конечно, в районах области проводятся различные выездные консультации для предпринимателей. Но такие мероприятия ежемесячно устраивать в каждом районе сложно, хотя у предпринимателей вопросов хватает. Работа центра и окон "Мой бизнес" позволит представителям бизнеса обратиться в различные организации и получить ответ, не отрываясь надолго от работы", – отметил Разуваев.

Для всех представителей регионального бизнеса также начала работу горячая линия "Мой бизнес". По телефону 8-800-301-29-94 предприниматели смогут получить все необходимые для них консультации.

В первые три месяца работы центра и горячей линии вице-губернатор Евгений Люлин, министр промышленности Максим Черкасов и руководители всех организаций, оказывающих господдержку бизнесу, будут вместе со штатными консультантами лично общаться с предпринимателями, отвечать на их вопросы и обсуждать вместе с ними предложения по улучшению бизнес-климата в регионе. График личных приемов руководителей также будет опубликован на сайте регионального Минпрома.

Кроме того, в Нижнем Новгороде 12 ноября пройдет деловой форум для предпринимателей "Мой бизнес". Мероприятие проводится совместно с Минэкономразвития РФ и университетом "Синергия" (оператор федерального проекта "Популяризация предпринимательства"). Ключевой темой форума станет обсуждение возможностей, которые предоставляет государство для развития предпринимательства в Нижегородской области. Регистрацию на сайте форума уже прошли более 5 тыс. человек

Как отметил Черкасов, большинство местных предпринимателей занимаются торговлей, в районах этот показать доходит до 80%. Задача властей – направить предпринимателей и в другие сферы экономики.

"Наша задача – развивать промышленные предприятия. У нас регион – промышленный, отраслей очень много: металлургия, автомобилестроение, нефтяная и химическая отрасли. По сути, каждая крупная компания, которая существует на территории Нижегородской области, – это крупный заказчик для малого бизнеса. Одна из основных задач – развитие внутренней кооперации. И такая система "доращивания", стандартизации предприятий для работы с крупным поставщиком – основная цель", – сказал глава регионального Минпрома.

По его словам, крупные промпредприятия являются платежеспособными заказчиками услуг, сырья, а малые и средние предприятия могут стать как поставщиками для этих заказчиков, так и создать новые бизнес-проекты для удовлетворения их спроса.

"Задача этого форума – вовлечь новую аудиторию в бизнес, молодых предпринимателей, которые думают о том, чтобы создать бизнес, но чего-то еще боятся. Есть идеи, но не знают с чего начать. Эта площадка позволяет не только пообщаться со спикерами, но и найти друзей, партнеров, какие-то решения, чтобы начать этот бизнес", – отметил Черкасов.

В программе запланированы выступления как федеральных спикеров и экспертов по развитию бизнеса, представителей профильных министерств и ведомств, так и представителей регионального бизнеса. Участники форума получат практические рекомендации о том, как открыть свое дело, и на примере уже заявивших о себе на рынке компаний разберут, как выстроить стратегию продаж, масштабировать бизнес, повысить личную эффективность управляющего предприятием, какие инструменты в дизайне и маркетинге применять для повышения спроса на свою продукцию.

Подобные форумы запланированы в 25 городах России в рамках федерального проекта "Популяризация предпринимательства" нацпроекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Форум уже прошел в 9 городах.

Обозреватель Анастасия Николаева

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