В Крым на поезде

08.11.19 14:42

© РИА Новости. Дмитрий Горностаев

Interfax-Russia.ru – Начались продажи железнодорожных билетов в Крым из Санкт-Петербурга и Москвы. Первые поезда придут с материковой части России на полуостров в третьей декаде декабря.

Компания "Гранд Сервис Экспресс" 8 ноября открыла продажи билетов на пассажирские поезда в Крым. Выполнять регулярные пассажирские перевозки на маршрутах, соединяющих материковую часть России и полуостров, будут именные составы дальнего следования "Таврия".

В частности, по информации компании, на маршрут, который соединит Санкт-Петербург с Севастополем, выйдут пять одноэтажных поездов, состоящих из купейных и плацкартных вагонов. Первый состав "Таврия" (N7/8) отправится с Московского вокзала из Санкт-Петербурга 23 декабря в 14:00 по московскому времени. 2 тыс. 741 км поезд пройдет за 43,5 часа.

Из Москвы до Симферополя и обратно (N27/28) будут курсировать четыре двухэтажных состава с вагонами купе и с/в. Старт движения запланирован на 24 декабря. "Таврия" из Москвы отправится с Казанского вокзала в 23:45. Путь длиной 2 тыс. 9 км займет 33 часа.

Таким образом, первым по железнодорожной части моста через Керченский пролив пройдет поезд из Петербурга.

Как напоминает информационный центр проекта "Крымский мост", первый беспересадочный рейс из Петербурга в Севастополь состоялся почти 125 лет назад. Тогда пассажиры добирались до конечной станции по железной дороге около трех суток. Спустя пять лет на маршрут вышел курьерский поезд. Он ходил по летнему расписанию и находился в пути чуть более двух суток. После революции сообщение между двумя городами возобновилось, и к лету 1927 года поезд на полуостров ходил ежедневно. В 30-е годы состав курсировал в крымском направлении в основном в летние месяцы, вплоть до июня 1941 года. Первый послевоенный поезд из Ленинграда прибыл в Севастополь в 1950 году.

А 26 мая 1959 года началась история легендарной "семерки" – поезда N7, который ходил из Ленинграда (Санкт-Петербурга) в Севастополь и обратно на протяжении 55 лет круглый год. За это время он перевез более 15 млн пассажиров. Скорый фирменный поезд считался одним из главных символов Октябрьской железной дороги.

Оператором пассажирских поездов в Крым министерство транспорта РФ выбрало транспортную компанию "Гранд Сервис Экспресс" (ТК ГСЭ, Москва). "Гранд Сервис Экспресс" была создана в 2002 году, специализируется на железнодорожных пассажирских перевозках повышенной комфортности, в том числе на направлении Москва – Санкт-Петербург. В 2019 году компания расширила географию маршрутов и выступила инициатором организации пассажирских перевозок в Крым из Москвы и Санкт-Петербурга.

Маршруты и графики движения поездов разработал Росжелдор. Цены на железнодорожные билеты, по данным компании-оператора, будут варьироваться "в зависимости от спроса, сезонности и других факторов".

Украина, считающая Крымский полуостров своей временно оккупированной территорией, прекратила железнодорожное сообщение с регионом, который по результатам республиканского референдума вошел в состав России в 2014 году.

Теперь железнодорожное сообщение будет возобновлено – поезда начнут курсировать с материка на полуостров по новому Крымскому мосту. Сооружение протяженностью 19 км является самым длинным мостом в России. Стоимость его строительства (генподрядчиком является компания "Стройгазмонтаж") составляет порядка 228 млрд рублей. Движение легковых автомобилей и автобусов по нему открыто 16 мая 2018 года, проезд грузовиков – 1 октября.

В июле строители завершили укладку рельсов на Крымском мосту. 18 июля две бригады – со стороны Крыма и Краснодарского края – сомкнули финальные звенья под сводом арки на крымском направлении. На первом пути – для встречного движения – стыковку провели месяцем ранее. Суммарно на двухпутной железной дороге было уложено почти 5 тыс. тонн рельсов и более 76 тыс. шпал.

В сентябре рабочие начали устанавливать железнодорожную автоматику – устройства сигнализации, централизации и блокировки, которые в режиме реального времени будут вести мониторинг состояния путей и составов, пересекающих Керченский пролив, и передавать информацию в кабины локомотивов и на близлежащие станции – Тамань-Пассажирскую и Керчь-Южную. Такой обмен данными позволит машинистам, диспетчерам и службе эксплуатации координировать потоки, корректировать скорость и межпоездной интервал.

По проектным данным, мост сможет работать в режиме, близком по интервалу движения к метрополитену: от 2,5 минут для пассажирских и от 4,1 минуты – для грузовых составов. Расчетная скорость – 120 и 80 км/ч соответственно.

В октябре специалисты приступили к динамическим и статическим испытаниям железнодорожных конструкций моста. Специалисты проверяют, как "чувствуют" себя конструкции снаружи и внутри под влиянием внешних факторов: атмосферного давления, температуры, влажности воздуха, ветровых, волновых и других нагрузок.

На испытуемых железнодорожных участках моста работают тяжелые технические железнодорожные составы. Каждый включает локомотив и 23 вагона-хоппера со щебнем суммарным весом 2,4 тыс. тонн. Они перемещаются по разным схемам-сценариям, а приборы и датчики – тензометры, инклинометры и акселерометры – фиксируют состояние опор и пролетных строений. Значения снимаются, когда составы трогаются с места, разгоняются, резко или плавно тормозят, стоят неподвижно в течение 15 минут. Информация с датчиков передается в автоматизированную систему сбора, обработки и хранения данных.

Испытания позволят проверить фактические прочностные характеристики всех конструкций при расчетных предельных нагрузках, сравнить их с проектными данными.

Это многоэтапный процесс, предваряющий приемочные испытания моста, которые пройдут в конце года перед запуском движения поездов. Перед началом эксплуатации моста также будет проведена механическая очистка и шлифовка рельсов.

Пассажирские поезда пойдут по ж/д части моста в декабре 2019 года. Одновременно с мостом запустят подходы к мосту. Двухпутные дороги свяжут его с сетью дорог на материке и полуострове. Подходы с керченской стороны введут в эксплуатацию в два этапа. Основная часть будет готова в конце текущего года – для запуска движения составов, обеспечивающих пассажирские перевозки.

Вторым этапом – в июне 2020 года – на мосту и подходах откроется грузовое движение. Такое решение связано с переносом участка керченского подхода, чтобы сохранить памятник археологии – античную усадьбу, обнаруженную на этапе подготовки территории к строительству.

С открытием железнодорожной части моста через Керченский пролив Крымская железная дорога" (КЖД, Симферополь) ожидает постепенного роста грузопотока с 3 млн до 25-26 млн тонн в год. Пассажирские перевозки, по прогнозам, должны увеличиться на 500 тыс. пассажиров – до 3 млн 600 тыс. человек.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"