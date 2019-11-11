Довели до точки

11.11.19 13:51

© РИА Новости. Александр Кондратюк

Interfax-Russia.ru – В Госдуме не увидели признаков "дедовщины" в воинской части, где солдат-срочник расстрелял своих сослуживцев. Однако адвокат и отец солдата не спешат с такими выводами.

Первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин посетил воинскую часть в Забайкалье, где рядовой Рамиль Шамсутдинов расстрелял сослуживцев.

"Я посетил эту воинскую часть. Обстановка стабильная, личный состав находится в нормальном рабочем состоянии. Солдаты все чистые, опрятные, сытые, довольные", – заявил Шерин "Интерфаксу", отметив, что как-то специально подготовиться к его визиту у руководства части времени не было.

Также он не обнаружил в части и признаков "дедовщины".

"Я поговорил с военнослужащими, задавал вопрос по поводу "дедовщины": "если вас кто-то унижает, гнобит, мне скажите, я вас отсюда сейчас же увезу". Сказали, что все нормально. Я солдатика вижу, если он как собака, синие круги, под ногтями грязь, засаленный – но я таких там не видел", – подчеркнул первый зампредседателя комитета Госдумы по обороне.

Как сообщалось, вечером 25 октября в войсковой части, расположенной в ЗАТО Горный (Улетовский район Забайкалья) солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов, призванный в июле текущего года, открыл огонь по своим сослуживцам. В результате два офицера и шесть солдат погибли на месте, еще двое военнослужащих получили ранения. По словам Шерина, во время стрельбы Шамсутдинов использовал 85 патронов: солдат, кого не удалось "уложить" с одного выстрела, он подходил и добивал.

"Процент попадания у него 41, извините за такую жестокую статистику, восемь человек положить из трех рожков – я не знаю, какому опытному офицеру это удалось бы сделать. Некоторых, которых не добил сразу, они умоляли его спасти им жизнь, он подошел и добил. Три солдата убегали, он их догнал, расстрелял, потом он сам пытался покинуть часть, его догоняли", – отметил депутат.

Между тем, как заявил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" адвокат Рамиля Шамсутдинова Саид-Магомед Чапанов (ранее защищал интересы главы Чечни Рамзана Кадырова по иску о книге "Мольба (дуа) к Богу: ее значение и место в Исламе" – ИФ), какие-то объективные выводы о действиях его подзащитного можно будет сделать только после психолого-психиатрической экспертизы.

"У меня сочувствие в первую очередь к родным погибших. Я им искренне соболезную. Ни о каком противостоянии речи быть не может, важна лишь квалифицированная защита. Речь идет о полном признании вины. Однако содеянное, на наш взгляд, содержит иные признаки преступления. Это будет понятно лишь после проведения экспертиз, в частности психолого-психиатрической экспертизы", – сказал правозащитник.

Он также отметил, что в данном случает речь идет не о том, чтобы признать его подзащитного недееспособным. Эксперты, по словам адвоката, должны разобраться, в каком состоянии был Шамсутдинов на момент преступления.

"В судебной медицине есть такое понятие как "временное нервное потрясение", вызывающее состояние аффекта. С материалами дела я, конечно же, пока не знаком, так как нет такой возможности до окончания предварительного следствия. Но, на мой взгляд, его действия подпадают под другую статью, нежели ему инкриминируют", – пояснил Чапанов.

Адвокат также сообщил, что успел "навести справки" о положении дел в части, где проходил службу его подзащитный.

"Есть источники, это люди, которые уже демобилизовались, и они подтверждают, что в этой части имели место неуставные взаимоотношения. Говоря о погибшем офицере, они отмечают, негативные прецеденты были", – сообщил собеседник агентства.

Чапанов также отметил, что регулярно общается с отцом Шамсутдинова.

"Ко мне обратились, я дал согласие, хотя летать в Читу не так просто. Речь тут не идет о каких-то огромных гонорарах, семья Шамсутдиновых ими не располагает, они живут в глубинке, практически на пенсию отца моего подзащитного. Но мне эта проблема с "дедовщиной" знакома еще с 1980-х годов, когда сам служил", – заметил адвокат.

В свою очередь отец Рамиля Шамсутдинова уверен, что его сына вынудили пойти на преступление.

"Во время встречи он ничего про случившееся не рассказывал, единственное, что дал понять, что действовал осознанно, это был ответ на насилие, это была крайняя точка", – сказал "Интерфаксу" Салим Шамсутдинов.

При этом на вопрос агентства, стали ли причиной расстрела неуставные отношения в части, он ответил: "Неуставные отношения, конечно, а какая еще (причина), он же не невменяемый был".

Он также отметил, что не заметил у сына каких-либо психических отклонений.

"У него единственное что изменилось, я заметил, у него взгляд не парня, не такой юношеский взгляд, а взгляд взрослого человека уже. Никакого психического расстройства я не заметил, нормально разговаривает, думает, вопросы задает. В основном спрашивал, как дома, как мы, про здоровье, про друзей. Я спросил про условия, как кормят. Сказал, я в тюрьме нахожусь, нас, говорит, кормят лучше, чем в армии", – заметил Шамсутдинов-старший в эфире забайкальской телекомпании "Вечорка ТВ".

Вместе с тем, история Шамсутдинова неожиданно послужила яблоком раздора и для Комитета солдатских матерей (КСМ) России. Так, в начале ноября КСМ отстранил от должности своего председателя Флеру Салиховскую из-за ее оценки инцидента.

"2 ноября прошла отчетно-выборная конференция, на которой было принято решение о досрочном прекращении полномочий председателя. Поскольку мы НКО, экс-председатель Флера Салиховская будет еще числиться в выписке ЕГРЮЛ, пока Минюст не зарегистрирует эти изменения. Сейчас Салиховская не имеет права делать заявления, подписывать документы от имени организации без согласования правления", – заявил "Интерфаксу" зампредседателя организации Андрей Курочин.

Он отметил, что до регистрации изменений, которая может продлиться больше месяца, нового председателя выбирать не будут, все вопросы будет решать правление.

"В организации были не согласны с заявлениями Салиховской о том, что в армии нет "дедовщины", а солдат-срочник Рамиль Шамсутдинов убил восьмерых сослуживцев в военной части Забайкальского края из-за компьютерных игр и Интернета", – пояснил Курочкин.

Позднее официальное заявление Комитета по поводу высказываний Салиховской появилось и в официальной группе организации в "Вконтакте".

"Мы считаем, что никакие компьютерные игры, а тем более – незащищенное интернет-пространство, не могли повлиять на совершение преступления в Забайкалье! Обладая личной статистикой обращений граждан и военнослужащих, мы твердо стоим на позиции того, что неуставные отношения в ВС РФ, которые принято называть "дедовщиной", не искоренены! Они имеют различный формат, как издевательства, избиения, вымогательства денежных средств и прочее, и данный факт отрицать нельзя", – говорится в сообщении КСМ.

В организации также заявили, что не могут достоверно сообщить, что послужило поводом для совершения данного преступления, однако считают, что отрицают того, что причиной стали именно неуставные отношения.

Обозреватель Наталья Пономарева

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