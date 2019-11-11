Акт безумия

11.11.19 17:59

© РИА Новости. Александр Гальперин

Interfax-Russia.ru – Доцент Петербургского госуниверситета признался в убийстве и расчленении аспирантки вуза. Он арестован до 9 января.

63-летнего историка, доцента Санкт-Петербургского государственного университета (СПбГУ), кавалера французского ордена Почетного легиона, специалиста по военной истории Франции и основоположника военно-исторической реконструкции в России Олега Соколова задержали 9 ноября.

По данным следователей, утром мужчину достали из реки Мойки, в рюкзаке у него обнаружили две женские руки и травматический пистолет. Ученого с переохлаждением госпитализировали. Было возбуждено дело об убийстве (ч.1 ст.105 УК РФ).

Как сообщил "Интерфаксу" информированный источник, историк и преподаватель СПбГУ Олег Соколов подозревается в убийстве своей выпускницы. Убитой было 24 года, она переехала в Санкт-Петербург из Краснодарского края, успешно окончила бакалавриат и магистратуру СПбГУ, училась в аспирантуре.

"Предварительно установлено, что погибшая – это его выпускница 1995 года рождения, с которой он сожительствовал и вел исторические исследования французского прошлого", – рассказал собеседник агентства.

По его словам, прохожий заметил Соколова утром в Мойке. Мужчину достали из воды спасатели, а когда открыли его рюкзак, обнаружили там человеческие руки.

"Пока его госпитализировали с переохлаждением и в состоянии опьянения, в квартире прошел обыск: были обнаружены фрагменты тела и пила", – добавил источник.

По одной из версий, пьяный Соколов случайно оказался реке. По другой версии, он пытался затопить части тела, но не удержал равновесие.

По информации некоторых СМИ, Соколов убил девушку еще 7 ноября, а в субботу попытался избавиться от ее тела. Потом он, по данным СМИ, якобы собирался покончить с собой в костюме Наполеона в Петропавловской крепости.

Вместе с тем источник в правоохранительных органах уточнил "Интерфаксу", что Соколов убил свою ученицу за день до расчленения.

"Аспирантка и сожительница Соколова Анастасия Ещенко была убита около 2:00 часов 8 ноября из обреза малокалиберной винтовки. Инцидент произошел после ссоры между Соколовым и Ещенко", – сообщил собеседник агентства.

Далее Соколов, по данным источника, решил расчленить убитую, чтобы избавиться от трупа. С его слов, при обыске в квартире ученого, где случилось преступление, обнаружили ножовку, ножи, топор, отчлененную голову девушки, а также обрез, из которого, как полагает следствие, была убита Ещенко, и почти полсотни патронов.

С 9 ноября водолазы обследовали дно реки в поисках останков жертвы.

"Останки обнаружены в реке Екатерингофка. Их увидел прохожий", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Главного следственного управления СКР по Санкт-Петербургу.

Расстояние от Фонтанного моста через реку Мойка, у которого был выловлен Соколов, до реки Екатерингофка составляет не менее 3,5 км. Собеседник уточнил, что останки, вероятно, унесло течением.

Как сообщил "Интерфаксу" адвокат подозреваемого в убийстве Александр Почуев, его подзащитный признался в совершении преступления.

"По рекомендации защиты Соколов оформил явку с повинной. Он признался, что убил девушку, рассказал об обстоятельствах совершения преступления. В то же время защита будет отрабатывать версию самооговора", – сказал собеседник агентства.

10 ноября Соколова конвоировали из больницы на допрос в СКР. По словам адвоката, после переохлаждения историк чувствует себя удовлетворительно, поэтому было решено не настаивать на проведении выездного заседании по избранию меры пресечения.

Его адвокат подтвердил, что на допросе Соколов также признал свою вину в убийстве девушки.

"Новых обстоятельств преступления в ходе следственного действия установлено не было", – сказал защитник.

По словам Почуева, допрос длился около часа.

"Защита не питает иллюзий касаемо меры пресечения, которую изберет суд. Скорее всего, его арестуют", – добавил собеседник агентства. В то же время защитник сообщил, что окончательного решения по его ходатайству пока нет, он советуется с доверителем.

После допроса Соколова поместили в следственный изолятор, поскольку оснований для его госпитализации не было.

На заседании Октябрьского районного суда Петербурга 11 ноября адвокат попросил суд о домашнем аресте его подзащитного. По его словам, следствие не предоставило сведений о том, что Соколов представляет общественную опасность, кроме того, он подписал явку с повинной.

Защитник также призвал суд учесть возраст Соколова.

"Нужна более гуманная мера пресечения. Максимально – домашний арест с ограничениями. В конце концов, содержать Олега Валерьевича с рецидивистами, у которых по четыре ходки, просто негуманно", – сказал Почуев.

Кроме того, адвокат в ходе судебного процесса просил суд закрыть процесс в связи с тем, что в деле будут оглашаться сведения о состоянии здоровья и взаимоотношениях с погибшей.

"Мы не должны нарушать конституционное право на тайну личной жизни", – подчеркнул он.

Судья Юлия Максименко в удовлетворении данного ходатайства отказала, мотивировав решение тем, что эти сведения "и так уже широко известны общественности".

Следствие со своей стороны выступило против домашнего ареста, обратив внимание на то, что квартира Соколова является местом преступления. Также следователь отметил необходимость ареста для безопасности самого фигуранта, чтобы избежать суицидальных попыток с его стороны.

Сам Соколов рассказал, что любил свою сожительницу и аспирантку Анастасию Ещенко, но потерял контроль над собой во время ссоры.

"Мы друг друга любили очень сильно. (...) Были вместе пять лет", – сказал подозреваемый, отметив, что представил Ещенко своим друзьям как невесту, и они планировали пожениться.

"Эта девушка, она казалась мне прекрасным идеалом, превратилась в чудовище", – сказал Соколов, добавил, что она "ревновала к детям (от другого брака - ИФ), от нее было много агрессии".

"Во время ссоры мы все потеряли контроль. Я не понимаю, как это произошло. Такого со мной никогда не было, она напала на меня с ножом", – сказал Соколов. Он заявил, что глубоко раскаивается в совершенном и считает справедливым ходатайство следствия об аресте.

"Я глубоко поражен тем, что произошло", – добавил подозреваемый.

Суд принял решение заключить доцента Санкт-Петербургского государственного университета под стражу на два месяца, до 9 января 2020 года. Известно также, что после произошедшего историка уволят из вуза, его нагрузку распределят между другими преподавателями.

По мнению адвоката Соколова, обвинение его подзащитному будет предъявлено в ближайшее время. При этом он намерен обжаловать назначенный судом арест.

"Мы не питали иллюзий по поводу того, какую меру пресечения ему изберут, но считаем, что кидать на нары 63-летнего старца, на тюремную баланду с такими заслугами перед Отечеством просто негуманно. (...) Олег Валерьевич находится в стрессовом состоянии, он не помнит всей истории. (...) Это мучительно не только для участников заседания, но и для него самого", - сказал Почуев.

По его словам, адвокаты Соколова еще вырабатывают линию защиты.

"Это дело очень сложное и неоднозначное, как кажется на первый взгляд. В любом случае это история двух влюблённых, между которыми что-то произошло. Я думаю, что следствие назначит специальную психиатрическую экспертизу, и состояние его психического здоровья будет определено надлежащим образом", - отметил Почуев.

В Кремле громкое убийство, в котором признался профессор Санкт-Петербургского госуниверситета, назвали актом безумия.

"Мотивы этого чудовищного преступления, причины и так далее будут установлены в ходе следствия, и потом уже можно будет говорить о том, кто может иметь хоть какое-то отношение к этому чудовищному акту безумия", – заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он считает, что в такой ситуации, "когда все очень похоже на чистое сумасшествие", винить кого-то, кроме самого убийцы, нельзя.

"С другой стороны, опять же это определят следствие и суд", – добавил Песков.

В свою очередь в администрации Санкт-Петербургского государственного университета заявили, что шокированы произошедшим.

"Мы выражаем глубокие соболезнования родным и близким погибшей", – сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе вуза.

Между тем, следствие намерено проверить опубликованную в СМИ информацию об избиении Соколовым другой студентки. В 2018 году газета "Московский комсомолец" публиковала текст заявления в правоохранительные органы от студентки Соколова, в котором та обвиняла учителя в покушении на убийство.

Согласно документу, студентка и историк находились в близких отношениях. Инцидент произошел на съемной московской квартире ученого после того, как девушка сообщила ему о намерении расстаться.

В заявлении студентка рассказывает, что Соколов, узнав о ее намерении уйти от него, стал ее оскорблять, привязал к стулу, избивал в течение часа, угрожал изуродовать горячим утюгом, убить, а труп "закопать на ближайшей стройке", где ее "вряд ли найдут", "поднимал за волосы и за уши вместе со стулом", душил кожаным шнуром и отпустил только когда она "стала задыхаться и терять сознание". В документе потерпевшая подчеркивает, что Соколов заранее подготовился к преступлению, его целью было убийство.

"Московский комсомолец" отмечает, что дело по данному заявлению так и не дошло до суда. Также, по данным издания, Соколову удалось избежать ответственности за гибель человека "в 80-х или начале 90-х" во время лодочной прогулки в его историческом клубе. Тогда вместо ученого, являющегося руководителем клуба, срок отбывал кто-то другой.

Кроме того, в СМИ широко растиражирован еще один случай жестокости ученого, который произошел на открытой лекции Соколова. Студент Петербургского университета путей сообщения спросил у историка, как тот относится к выдвинутым в его адрес обвинениям в плагиате. В ответ молодого человека с применением силы выставили из аудитории. Комиссия СПбГУ по этике признала инцидент нарушением, которое нанесло "ущерб имиджу Института истории и Санкт-Петербургского государственного университета в целом".

Кстати, позже суд действительно признал, что Соколов использовал в своей работе чужие наработки, не указав авторства. Дело по иску московского историка Евгения Понасенкова шло около двух лет. И буквально за несколько дней до убийства суд решил, что прав оппонент петербургского доцента. Согласно решению суда, Соколов должен был публично извиниться перед истцом и выплатить ему компенсацию.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"