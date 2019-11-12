Космические хищения

12.11.19 13:31

© РИА Новости. Сергей Мамонтов

Interfax-Russia.ru – Российские власти заявили о многомиллиардных хищениях при строительстве космодрома "Восточный" в Приамурье.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что при строительстве космодрома "Восточный" украли каждый десятый рубль.

"Всего (при строительстве космодрома "Восточный") было похищено - установлено, что было похищено - 11 млрд. руб. Возвращено 3,5 млрд рублей. Всего в общем объеме на строительство Восточного было выделен 91 млрд рублей, из них освоено 66 млрд рублей", - сообщил он журналистам.

По словам пресс-секретаря президента, на первом этапе СК России возбудил 128 уголовных дел, которые потом объединили в 32 производства.

"Затем, на следующей стадии, СК выделил 21 уголовное дело и уже передал в суд", - продолжил Песков, добавив, что тогда было осуждено 18 человек.

"Дополнительно 8 дел вело МВД. Всего (по этому делу) осуждено 32 человека", - добавил пресс-секретарь президента РФ.

Еще пять уголовных дел, по его словам, сейчас разрабатывает Следственный комитет РФ.

Ранее на совещании с членами правительства президент России Владимир Путин потребовал у чиновников не допускать нецелевого расходования средств при закупке техники и оборудования для реализации нацпроектов, как это было при строительстве космодрома "Восточный".

"Необходимо обеспечить строгое целевое использование средств, направляемых на закупку техники и оборудования. Нужно добиться абсолютной прозрачности в этой сфере. Движение средств должно четко прослеживаться на всех уровнях управления и по всем видам бюджетных расходов", - сказал глава государства.

Путин заметил, что в свое время то же самое он говорил о других крупных проектах, в том числе, и о строительстве космодрома "Восточный".

"Сто раз сказано было: работайте прозрачно, деньги выделяются большие, проект носит практически общенациональный характер. Нет, воруют сотнями миллионов!", - продолжил президент.

Глава государства напомнил, что по факту хищений при строительстве "Восточного" СКР завел несколько десятков уголовных дел, по многим из них уже вынесены судебные решения: виновные сидят в тюрьме, однако "порядка там так и не удалось навести, как следует".

"Надеюсь, что когда мы говорим о диверсификации производства, работе в сфере ОПК (оборонно-промышленный комплекс - ИФ) с этими деньгами, все будет выстроено должным образом. Буду просить прокуратуру, следственные органы внимательным образом за этим следить, так же, как и контрольное управление президента", - подчеркнул Путин.

Между тем, глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, комментируя прессе заявление президента, сообщил, что сейчас у властей нет оснований беспокоиться об эффективности расходования средств на космодром "Восточный".

"Никаких оснований беспокоиться по поводу того, что деньги расходуются неэффективно, у нас пока нет, каких-то фактов тревожных - тоже нет", - сказал он.

Вместе с тем Рогозин отметил, что критика президента, прозвучавшая накануне, "абсолютно обоснована".

"Естественно, он информирован в деталях, мы тоже в деталях знаем, кто там и чем занимался, и рады тому, что эти люди давно устранены со стройки и находятся в местах не столь отдаленных", - добавил глава "Роскосмоса".

Он также проинформировал, что в рамках строительства космодрома в настоящее время решаются сразу несколько задач.

"Первое - это создание комплекса "Ангара" к 2023 году к началу летных испытаний и к концу 2022 года, завершение строительных работ и обеспечение максимальной эффективного использования каждого бюджетного рубля, который выделяется на эту стройку", - сообщил Рогозин.

Также, по его словам, специалистам предстоит немало бумажной работы по первой очереди космодрома.

"Это завершение претензионной работы, возвращение в бюджет тех средств, которые были выведены со стройки, это около 24 млрд рублей, неотработанных авансов. Все контракты расторгнуты, по ряду контрактов заключены мировые соглашения. Как действовать дальше - все понятно", - добавил глава "Роскосмоса".

Кроме того, как отметил Рогозин, на космодроме нужно достроить ряд объектов.

"Основные объекты - технический комплекс, стартовый комплекс будут вводиться в эксплуатацию, начиная с 1 квартала следующего года. Ряд объектов, которые в разной степени достройки, будут достроены в течение ближайших лет", - резюмировал он.

Как сообщил заместитель директора филиала госкорпорации "Роскосмос" на космодроме "Восточный" Константин Насуленко, все возводимые объекты стартового комплекса "Ангара" можно будет при необходимости модернизировать.

"Любое оборудование предполагает модернизацию. Не значит, что мы построили стартовый комплекс, и технологическое оборудование стоит на месте. Конструкторы разрабатывают так, чтобы можно было модернизировать при необходимости, если появятся новые научные веяния", - сказал специалист журналистам.

Он также сообщил, что на "Восточном" построят универсальный стартовый стол, на котором можно будет использовать любой вид "Ангары".

"Для чего эта ракета и создавалась - чтобы в России был универсальный ракета-носитель, чтобы мог работать по легкому и тяжелому классу в зависимости от полезной нагрузки", - пояснил представитель "Роскосмоса".

Космический ракетный комплекс (КРК) "Ангара" предназначен для запусков экологически чистых ракет-носителей различных классов. В "семейство" входят легкие ракета-носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" (модификация "А5М", модернизированная), а также ракета-носители повышенной грузоподъемности с кислородно-водородным разгонным блоком "Ангара-А5В".

"Эта ракета, по сути, замена "Протона". Но если "Протон" у нас выводит с "Байконура" порядка 22-23 тонн полезной нагрузки на низкую опорную орбиту, то "Ангара" - это 27 тонн, а после появления водородной третьей ступени - это 37 тонн", - ранее заявлял журналистам глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.

Кроме того, как сообщил Насуленко, космодром "Восточный" в будущем может быть использован для реализации лунной программы.

"Космодром "Восточный", если будет введен в эксплуатацию космический комплекс "Ангара", у него перспектив очень много, в том числе и лунная программа. Подробнее сказать не могу, только то, что это будет. Пока (программа – ИФ) разрабатывается", - заявил он журналистам.

В свою очередь глава филиала ФГУП "ЦЭНКИ" - Космический центр "Восточный" Роман Бобков сообщил, что до 30% оборудования для стартового комплекса "Ангара" поступит до конца текущего года.

"Наземное оборудование для КРК "Ангара" начало поступать на космодром Восточный с сентября 2018 года. Принимаем оборудование на 13 систем, на две их них уже получено, еще на три - допоставим до конца этого года. Вот и считайте, практически 30% уже в этом году будет поставлено", - сказал он журналистам в начале ноября.

По его словам, под данное оборудование отведено более 70 тыс. кв. метров зоны хранения.

"Все оборудование уникально, сделано специально для стартового комплекса "Ангара", - отметил Бобков.

По его словам, за год на космодром прибыло более 100 автомобилей и 37 железнодорожных вагонов, которые доставили почти 600 мест технологического оборудования для монтажа на стартовом комплексе КРК "Ангара". Сейчас на космодроме находятся 13 систем.

"Из крупногабаритных частей технологического оборудования филиал принял семь емкостей объемом 250 кубометров весом 92 тонны каждая, четыре емкости объемом 180 кубометров весом 24 тонны каждая, 30 составных частей кабель-заправочной башни весом от 6 до 40 тонн", - сообщил Бобков.

Для выгрузки оборудования используется специальная техника: автокраны до 160 тонн, вилочные погрузчики до 25 тонн, автокраны-манипуляторы и автотягач с прицепом.

Начало системных пусков ракет "Ангара" с космодрома "Восточный" намечено на август 2023 года.

Обозреватель Наталья Пономарева

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