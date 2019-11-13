Не партнерские отношения

13.11.19 14:16

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Россиянина Алексея Буркова после 4-х лет пребывания в тюрьмах Израиля экстрадировали в США. Его обвиняют в мошенничестве на $20 млн.

Гражданина России Алексея Буркова задержали в аэропорту Тель-Авива в 2015 году, в Израиль тогда он приехал в отпуск. Позднее ему предъявили обвинения в преступлениях в сфере кибербезопасности. Сам себя он называет специалистом по информационной безопасности и отрицает обвинения в совершении вменяемых ему преступлений. Все время с момента задержания он провел в израильских тюрьмах.

"Меня арестовали по стандартной для США схеме. За те восемь дней, что я находился в стране, американцы внесли меня в базу Интерпола, после чего меня фактически похитили из аэропорта. При аресте мне не предоставили доступ к российскому консулу, но сказали, что я подозреваюсь в мошенничестве с недвижимостью в США. Однако потом в итоге обвинили в причастности к утечке информации, кибератаках и мошенничестве в компьютерной сфере. Всего мне предъявлено пять обвинений, о которых детально рассказывать я не могу", – рассказал Бурков в интервью RT.

По его словам, до ареста он жил в Санкт-Петербурге и работал программистом-фрилансером.

В середине октября стало известно, что Буркова, экстрадиции которого запросили США, перевели в тюремную секцию с особым надзором. Как сообщила газета Yedioth Ahronoth, США, требуя выдачи Буркова, утверждают, что он виновен в совершении кибератак. Россиянин свою вину отрицает.

Запрос на экстрадицию Буркова в РФ был также направлен российской стороной.

В конце октября Минюст Израиля санкционировал экстрадицию россиянина в США.

"Решение принято после серьезных дискуссий, которые состоялись в последние недели с различными сторонами – как политическими, так и юридическими", – процитировал интернет-портал израильского издания Jerusalem Post министра юстиции Израиля Амира Охана.

Однако Верховный суд Израиля приостановил процедуру экстрадиции российского гражданина в США. Jerusalem Post связал такое решение с судьбой израильской гражданки Наамы Иссахар, которая приговорена в России к семи годам лишения своды по обвинению в контрабанде наркотиков.

Иссахар задержали в аэропорту "Шереметьево" в прошлом году. Она летела рейсом из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. В ее рюкзаке обнаружили около 9 г гашиша. Она отрицает причастность к контрабанде наркотиков в значительном размере, но согласилась с обвинением в хранении наркотических средств.

Семья Иссахар считает, что она является дипломатическим заложником – приговор ей нацелен на то, чтобы появилась возможность ее обмена на Буркова. Газета Haaretz со ссылкой на источники в местных разведслужбах сообщала, что Россия "оказывала давление на Израиль, чтобы добиться освобождения Алексея Буркова, российского хакера, которого должны экстрадировать в США, в обмен на освобождение гражданки Израиля и США Наамы Иссахар".

Семья израильтянки обратилась в Верховный суд с просьбой об отмене экстрадиции Буркова. Решение Минюста Израиля об экстрадиции обжаловали и адвокаты россиянина, но Верховный суд Израиля 10 ноября отклонил их апелляцию. Как постановили судьи, тот факт, что Россия также просила экстрадировать Буркова на ее территорию, но после того, как заявление Вашингтона уже было принято и обсуждено, не исключает экстрадиции в США.

В посольстве РФ в Тель-Авиве такое решение назвали отступлением Израиля от международных обязательств, которое не выдерживает критики "ни с юридической, ни с гуманитарной, ни с политической точек зрения, ведет к нарушению прав российского гражданина".

"Полагаем, что указанное решение не только не способствует поступательному развитию российско-израильских отношений, но и вызывает сомнения в способности властей Израиля обеспечить безопасность и права посещающих страну российских граждан", – говорится в распространенном сообщении дипмиссии.

Аналогичную позицию накануне спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замглавы МИД России Михаил Богданов донес и до временного поверенного в делах Израиля в Москве Якова Ливне.

Российская сторона сожалеет о решении израильских властей выдать российского гражданина США и отмечает, что такие действия идут вразрез с конструктивными партнерскими отношениями, которые динамично развиваются в последние годы между Россией и Израилем.

12 ноября Бурков был экстрадирован из Израиля в США. На следующий день он предстал перед окружным судом Вирджинии, где ему были предъявлены обвинения. По информации Минюста США, 29-летний Бурков обвиняется в электронном мошенничестве, мошенничестве с устройствами доступа к данным, а также сговоре с целью совершения электронного мошенничества, взломе компьютерных систем, хищении персональных данных и отмывании денег.

Согласно судебным документам, Бурков якобы управлял веб-сайтом Cardplanet, который продавал номера платежных карт, многие из которых принадлежали гражданам США. Украденные данные с более чем 150 тыс. платежных карт были, предположительно, проданы на сайте Буркова и привели к совершению мошеннических покупок, сделанных с американских кредитных карт, на сумму более чем $20 млн.

Кроме того, согласно обвинениям США, Бурков якобы руководил интернет-форумом по киберпреступности, где хакеры могли общаться, планировать киберпреступления, совершать покупки и продажи краденых товаров и услуг, а также предлагать свои услуги. В числе таких услуг назвали личную информацию, вредоносное программное обеспечение и криминальные услуги, такие как отмывание денег и взлом.

Как утверждается в обвинительном заключении, чтобы получить членство на форуме потенциальные кандидаты должны были заручиться поддержкой трех действующих членов клуба и предоставить взнос в размере $5 тыс. в качестве страховки. Эти меры якобы были направлены на то, чтобы не допустить доступа правоохранительных органов к форуму Буркова по киберпреступности и обеспечить соблюдение участниками форума любых сделок, заключенных при ведении бизнеса на форуме.

Если Бурков будет признан виновным по всем статьям, ему грозит до 80 лет тюрьмы.

Посольство РФ в Вашингтоне уже направило в Госдепартамент ноту протеста. Как сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе российской дипмиссии, в связи с экстрадицией российского гражданина из Израиля в США "предприняли решительный демарш по поводу развязанной Вашингтоном "охоты" за нашими гражданами по всему миру". В направленной в госдепартамент ноте дипломаты потребовали строгого соблюдения американской стороной действующих двусторонних обязательств.

В посольстве также отметили, что находятся в контакте с родственниками Буркова в России, и российские дипломаты в ближайшее время навестят соотечественника в следственном изоляторе в штате Вирджиния: "Окажем Буркову всю необходимую помощь и поддержку".

Обозреватель Анастасия Николаева

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