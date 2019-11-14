Расстрел без пристрастия

14.11.19 14:48

Фото СКР по Приамурью

Interfax-Russia.ru – 19-летний студент устроил стрельбу в колледже Благовещенска. Три человека ранены, двое погибли, включая самого нападавшего.

Утром 14 ноября в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства в Благовещенске произошло ЧП. Один из студентов пришел на занятия с охотничьим ружьем, угрожая оружием, выгнал преподавателя из класса и открыл огонь по своим однокурсникам. В результате погиб 19-летний парень, еще трое молодых людей 17, 19 и 20 лет получили ранения различной степени тяжести.

Первыми на место прибыли сотрудники ДПС ГИБДД. Студент начал стрелять и по ним, в связи с чем полицейским пришлось открыть ответный огонь.

"Утром к наряду ДПС, патрулировавшему улицы Шевченко - Красноармейской, подбежал молодой человек и сообщил о том, что неизвестный устроил стрельбу в его колледже. Полицейские незамедлительно выдвинулись на указанный адрес. Прибыв на место происшествия, они увидели на втором этаже колледжа гражданина с оружием. Он произвел выстрелы в сторону инспекторов ДПС, полицейские открыли ответный огонь", - сообщили (https://28.xn--b1aew.xn--p1ai/) в пресс-службе ГУ МВД по региону.

В итоге правоохранителям удалось заблокировать "стрелка" в одной из аудиторий учебного заведения и вывести из колледжа других студентов и преподавателей. Позднее выяснилось, что юноша покончил с собой.

"На месте происшествия были обнаружены тела двух молодых людей, в том числе стрелявшего", - добавили в пресс-службе ведомства.

По факту произошедшего Следственное управление Следственного комитета РФ по Амурской области возбудило уголовное дело по п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух лиц). Как оказалось, охотничье ружье ИЖ-81, из которого молодой человек стрелял по своим однокурсникам, было официально на него зарегистрировано.

"На месте происшествия сейчас работают следователи и криминалисты, проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств и мотивов совершенного преступления", - сообщили

(https://amur.sledcom.ru/news/item/1409639/) в пресс-службе ведомства.

Расследование уголовного дела взял на контроль Центральный аппарат СКР.

"Для оказания помощи в расследовании преступления, произошедшего в Амурском колледже строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и содействия в сборе доказательств по уголовному делу и установлении истины Александр Бастрыкин (руководитель СК РФ - ИФ) направил в Благовещенск опытных криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра - ИФ) Следственного комитета РФ", - сообщила "Интерфаксу" официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

По ее словам, в рамках расследования специалисты также проверят, как в колледже была организована система охраны, дадут оценку действиям всех должностных лиц учебного заведения, а также постараются разобраться в причинах, которые подтолкнули 19-летнего студента к совершению преступления.

Между тем, как сообщают СМИ, по предварительным данным, причиной трагедии мог стать конфликт между стрелявшим и некоторыми его сокурсниками, однако другие студенты колледжа эту версию опровергают.

"Он был тихий, спокойный парень, пришел в колледж с ружьем, начал стрелять. Учился на четвертом курсе. Никто его не трогал, абсолютно никто", - рассказал

(https://www.facebook.com/breakingmash/videos/746206045846680/) один из студентов колледжа на видеозаписи, распространенной в интернете.

По словам другого студента колледжа, парень, устроивший стрельбу, "был добрым, занимался спортом".

О том, что стрелявший не отличался асоциальным сообщили и в Минпросвещения России.

"По информации, поступившей из образовательной организации, нападавший студент ранее в процессе обучения в конфликтах и асоциальном поведении замечен не был", - говорится в сообщении пресс-службы министерства.

В Минпросвещении также подчеркнули, что сейчас "проверяется информация об организации охраны и систем безопасности в здании".

Между тем, как сообщила пресс-служба правительства Амурской области, колледж был оборудован исправной системой охраны.

"По информации министерства образования и науки Амурской области, главный корпус колледжа был подключен к системе охраны. К началу учебного года она находилась в исправном состоянии и была принята приемной комиссией", - сообщили (https://www.amurobl.ru/posts/news/informatsiya-po-proisshestviyu-v-amurskom-kolledzhe-stroitelstva-i-zhilishchno-kommunalnogo-khozyays/) в пресс-службе администрации региона.

При этом выяснилось, что охранник колледжа, в чью смену студент расстрелял своих однокурсников, не был официально трудоустроен.

"Охранник на посту не был оформлен официально соответствующим образом. Разряда по охранной деятельности не имел", - сообщил представитель Росгвардии на расширенном заседании антитеррористической комиссии под руководством губернатора Василия Орлова.

В свою очередь власти Благовещенска заявили в своем официальном аккаунте в соцсети Instagram о том, что усилят меры безопасности в социальных учреждениях города после стрельбы в строительном колледже.

"Валентина Калита (мэр Благовещенска – ИФ) дала поручения по усилению мер безопасности в социальных учреждениях, а также при проведении массовых мероприятий, в первую очередь, с участием детей", - говорится в сообщении

(https://www.instagram.com/p/B41iuohlxqP/).

Так, сотрудники Управления образования Благовещенска должны будут проверить общеобразовательные и спортивные школы, библиотеки и учреждения дополнительного образования на наличие турникетов, тревожных кнопок и рамок металлодетекторов, а также посмотреть, как работает в них пропускной режим и ведется видеонаблюдение.

"В случае потребности, необходимо в кратчайшие сроки подготовить предложения для изменений в бюджет с учетом затрат на выполнение данных мероприятий", - отмечается также в посте.

Помимо того, мэр Благовещенска поручила провести во всех образовательных учреждениях внеплановые педагогические советы, на которых уделить особое внимание морально-психологическому климату в учреждениях, а также провести разъяснительную работу с родителями учеников.

Также Валентина Калита выразила соболезнования близким студентов, погибших в результате стрельбы в строительном колледже, и пожелала скорейшего выздоровления их пострадавшим однокурсникам.

"Сегодня в нашем городе произошла страшная трагедия. Студент колледжа без видимых причин открыл стрельбу по другим студентам. Один юноша погиб, еще трое тяжело ранены. Выражаю искренние соболезнования родным и близким погибшего, желаю скорейшего выздоровления пострадавшим", - сказала (http://www.admblag.ru/2015-06-17-04-26-56/press-tsentr/novosti/item/18641-mer-goroda-blagoveshchenska-vyrazila-soboleznovaniya-v-svyazi-s-tragicheskimi-sobytiyami) она.

Свои соболезнования семьям погибших студентов выразил и губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Родственникам погибших и пострадавших выражаю глубокие соболезнования. Им мы окажем всю необходимую помощь. И обещаю, что мы со своей стороны обязательно будем разбираться, почему такое стало возможным в образовательном учреждении", - написал (https://www.instagram.com/p/B41N0xpq1-4/) глава региона в Instagram.

К слову, к настоящему времени врачи уже прооперировали всех пострадавших.

"У одного ранения в шею, затылочную область и левое надплечье. У второго - огнестрельное ранение ягодичной области. Дети прооперированы. Состояние одного из детей тяжелое, он в реанимации, второй ребенок в средней степени тяжести находится в отделении", - рассказал руководитель центра политравмы Амурской области детской клинической больницы Владимир Дудкин

(https://www.amurobl.ru/posts/news/informatsiya-po-proisshestviyu-v-amurskom-kolledzhe-stroitelstva-i-zhilishchno-kommunalnogo-khozyays/).

Третий пострадавший, по данным местных властей, также прооперирован и пока находится в тяжелом состоянии.

"Закончилась операция, которую проводили хирурги и травматологи Благовещенской городской клинической больницы 20-летнему пациенту с тяжелыми множественными огнестрельными ранами. В данный момент он находится в реанимации", - сообщили в пресс-службе регионального правительства.

По информации местных властей, сейчас занятия в колледже приостановлены, они возобновятся 15 ноября.

"Со слов и.о. заместителя министра образования и науки Амурской области Михаила Захарова, завтра (15 ноября - ИФ) образовательный процесс в главном корпусе колледжа продолжится в штатном режиме", - говорится в сообщении правительства.

Кроме того, с 15 ноября в колледже начнут прием специалисты службы психолого-педагогической, методической и консультативной помощи, созданной при Амурском областном институте развития образования.

"Сотрудники службы окажут психологическую помощь студентам и педагогам", - отмечается в сообщении пресс-службы правительства региона.

Обозреватель Наталья Пономарева

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