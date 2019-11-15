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15.11.19 09:50

Вынужденное затворничество

© РИА Новости. Сергей Пятаков
Interfax-Russia.ru – Женщина в Челябинской области десять лет держала взаперти своих троих детей, сейчас специалисты пытаются их адаптировать к нормальной жизни.

Жительница города Усть-Катава Челябинской области десять лет изолировала от внешнего мира сына и двух дочерей. О том, что члены ее семьи нуждаются в помощи, никто не догадывался. Дети не ходили в школу, об их существовании не знали даже соседи. Теперь региональные власти готовы пересмотреть всю социальную работу, чтобы подобное больше не повторилось.

Как рассказал агентству "Интерфакс-Урал" первый заместитель главы города Сергей Пульдяев, семья жила в Узбекистане, потом в Башкирии, а более десяти лет назад приехала в Усть-Катав.

"У нас в 2009 году они получили гражданство России, и с этого времени начинается вся история", – отметил он.

Семья трижды переезжала, пока в 2011 году с помощью материнского капитала не купила дом на окраине города.

"Он стоит на отшибе, соседей немного, может быть, поэтому им удалась жить так уединенно", – предположил замглавы.

В течение всего этого времени мать не выпускала детей за пределы двора. Иногда их видели во дворе соседи и задавали вопросы, но женщина отвечала, что несовершеннолетние приехали погостить от старшей дочери из Татарстана. В настоящее время девочкам 11 и 20 лет, сыну – 15 лет.

Мать работала надомной швеей, отец ходил на работу, в последние два года работал в Курганской области.

"Когда мы спросили отца, почему он не знал о затворничестве детей, он рассказал, что уходил утром на работу, а дети в это время одевались – якобы, собирались в школу. Он был уверен, что они туда ходят", – добавил Пульдяев.

Проживающая в Набережных Челнах старшая дочь (ей 33 года), также не ездила домой из-за конфликта с отчимом, а когда разговаривала с матерью и детьми по телефону, ей никто ни на что не жаловался.

В начале ноября 20-летняя дочь убежала с сестрой и братом. Как сообщила журналистам первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, у старшей девочки был сотовый телефон, по нему она переписывалась с молодым человеком, но мать категорически запрещала ей это делать.

"После того, как в очередной раз мать узнала о переписке, она взяла ремешок и ударила дочь. Тогда они решили убежать", – рассказала Гехт, отметив, что побег не был спонтанным решением.

Также известно, что мать не применяла насилия к младшим детям, но угрожала, что если старшая убежит, то что-нибудь сделает с ними.

В итоге после исчезновения сына и дочерей женщина обратилась в полицию.

Беглецов быстро нашли, но матери передавать не стали. Вскоре после этого в доме, где жила семья, произошел пожар, женщина погибла. Первый вице-губернатор Челябинской области отметила, что, как предполагают медики, мать детей "очевидно страдала паранойей", но не обращалась за помощью к врачам и не стояла на учете у психиатров.

Тем не менее, по словам заместителя главы Усть-Катава Сергея Пульдяева, дама постоянно вводила всех в заблуждение.

"В поликлинике есть заявление от матери детей с просьбой снять их с учета в связи с отъездом в Уфу. На самом деле, все это время они жили у нас. Но их не наблюдал педиатр, у них нет ни одной прививки. У старших детей нет паспортов", – рассказал Пульдяев.

Ирина Гехт заявила журналистам, что эта история стала возможна из-за отсутствия системного взаимодействия между разными ведомствами.

"Совершенно очевидно, что имелся сбой системы межведомственного взаимодействия, когда каждая служба в отдельности не придала значения ситуации", – сказала она.

Вице-губернатор отметила, что вызывает вопрос, почему в 2009 году миграционная служба оформила гражданство России для матери, но не для детей. Также неизвестно, почему в школе не отреагировали, когда девочка перестала ее посещать.

"То же самое медицина. В 2011 году прекратилось (по заявлению матери об отъезде семьи – ИФ) медицинское наблюдение за детьми и никакого повторного патронажа не было", – пояснила первый вице-губернатор.

Вместе с тем, она уточнила, что органы власти не получали подозрительных сигналов об этой семье, мать детей производила на всех впечатление вполне благополучной женщины.

Эти сведения Interfax-Russia.ru подтвердила министр социальных отношений Челябинской области Ирина Буторина.

"Что касается управления соцзащиты Усть-Катава, в данной истории ни одного сигнала от смежных служб, которые видели бы этих детей (системы образования, здравоохранения), в соцзащиту не поступало, поэтому оснований для вмешательства в эту семью просто не было. Сейчас задача системы социальной защиты, министерства – максимально помочь ребятам справиться с ситуацией. С ними работает профессиональный психолог, ведь они пережили психотравмирующую ситуацию", – отметила Буторина.

Она сообщила, что для Челябинской области этот случай исключительный.

"Хочется верить в том, что такое больше не повторится, мы приложим все усилия для этого", – добавила министр.

Как заявила первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт, налицо отсутствие алгоритма взаимодействия различных служб на уровне муниципалитета.

"Мы будем сейчас со всеми муниципалитетам об этом говорить и такой алгоритм отрабатывать, чтобы избегать в дальнейшем подобных ситуаций. (…) Встает вопрос, что должна быть какая-то участковая социальная работа, что социальный работник должен быть прикреплен к определенному жилому участку и знать, в том числе через общение с соседями, кто и как тут проживает", – уточнила чиновница.

По ее словам, эта технология будет отрабатываться в регионе со следующего года.

Начальник управления социальной защиты населения администрации Усть-Катава Ольга Никулина рассказала Interfax-Russia.ru, что местные власти каждый день проводят совещания и пытаются найти решения, как не допустить подобного в будущем.

"Межведомственное взаимодействие налажено нормально, но по этой семье не было ни одного сигнала об ее неблагополучии", – подчеркнула Никулина.

Она заявила, что в настоящее время самым важным является адаптация бывших затворников. Их отец после произошедшей трагедии уволился с прежнего места работы, приехал в Усть-Катав и устроился на новую работу, общается с детьми.

"Решается вопрос с обучением детей, но, прежде всего, необходимо понять, по какой программе и где их обучать. Также будет решаться вопрос, где им жить", – сказала Никулина.

Обозреватель Александра Качалова

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