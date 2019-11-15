Снегом и ветром

15.11.19 14:46

© РИА Новости. Виталий Аньков

Interfax-Russia.ru – Последствия сразу двух циклонов устраняют на Сахалине.

Сразу два циклона обрушились за минувшую неделю на Сахалин. Первый пришел в регион с Амурской области: 12-13 ноября порывы ветра в Охинском районе достигали 25-30 м/с.

Второй циклон оказался еще более мощным. Он образовался над севером Кореи и уверенно шел на северо-восток по Приморскому берегу. А в ночь на 14 ноября южные ветры принесли на Сахалин теплый влажный воздух.

"Шел дождь, на севере – с мокрым снегом. Днем 14 ноября циклон вышел на центральную часть Татарского пролива, на юге Сахалина ветры с южных сменились на западные, начался обвал холодного воздуха с материка, дождь сменился на снег, в течение дня понижалась температура воздуха. Так, сначала в 8 часов утра в Южно-Сахалинске столбик термометра показывал плюс 8 градусов Цельсия, в 14:00 – плюс 3, а в 17:00 – уже минус 2 градуса", – рассказали в пресс-службе ФГБУ "Сахалинское УГМС".

Ночью 15 ноября циклон вышел в Сахалинский залив, а затем на Шантарские острова. Похолодание пришло на территорию всего региона: усилился ветер, пошел снег, а температура воздуха опустилась на 4-6 градусов ниже нормы.

Стоит отметить, что столь резкое ухудшение погоды не обошлось без последствий. Так, утром 14 ноября на берег в акватории Южно-Курильска (остров Кунашир, Южные Курилы Сахалинской области) выбросило рыболовецкую шхуну "Ивае Мару". Экипаж, к счастью, не пострадал. Шхуна принадлежит курильской компании.

"В четверг (14 ноября - ИФ) в 07:20 местного времени при сильных порывах ветра сорвало с якоря судно "Ивае Мару" и выбросило на берег. Судно сейчас сидит на песке. Никто не пострадал, экипаж высадился на берег", – сообщили агентству "Интерфакс - Дальний Восток" в Морском спасательном координационном центре (МСКЦ) "Южно-Сахалинск", отметив, что инцидент не создал угрозы для окружающей среды.

Вместе с тем, утром 15 ноября в результате сильного шторма затопило территорию морского торгового порта в городе Корсаков на юге Сахалина.

"Порт не работает. Территория затоплена вплоть до железной дороги", – сообщил агентству "Интерфакс - Дальний Восток" сотрудник диспетчерской порта.

По его словам, на проходной порта уровень воды доходит до колен.

"Никто не пострадал. Инфраструктура порта, по предварительным данным, также не пострадала. Все суда накануне шторма покинули акваторию порта", – заверил при этом собеседник агентства.

Помимо этого, из-за циклонов на Сахалине почти 2 дня не работало междугороднее автобусное сообщение с 10 населенными пунктами. Оно возобновилось только вечером 15 ноября.

"15 ноября с 17:00 местного времени (09:00 мск) восстановлено междугороднее автобусное сообщение по всем направлениям. Проезд по всем автодорогам Сахалинской области осуществляется без ограничений", – сообщила пресс-служба ГУ МЧС региона.

Вместе с тем, по данным ведомства, циклон нарушил электроснабжение четырех населенных пунктов Углегорского района. В настоящее время оно полностью восстановлено.

"Аварийное отключение произошло из-за усиления ветра. Силы и средства были в готовности к реагированию. В устранении аварийных отключений были задействованы 2 бригады ПАО "Сахалинэнерго", – уточнили в ГУ МЧС по региону.

Также последствия снежного циклона устраняют и в Южно-Сахалинске. Работу ведут около 130 человек, используется порядка 85 единиц техники.

"Расчистка улично-дорожной сети областного центра началась в ночь на пятницу (15 ноября – ИФ). Городские дороги обработали противогололедными материалами. По данным островных синоптиков, предстоящей ночью в Южно-Сахалинске выпало 7 мм осадков, в Новоалександровске - 8 мм. Высота снежного покрова в областном центре – 9 см", – сообщили в пресс-службе администрации города.

Там же отметили, что обслуживать улицы и внутриквартальную сеть Южно-Сахалинска нынешней зимой будет 8 подрядных организаций, а также муниципальное предприятие "Завод строительных материалов им. М.А. Федотова".

"Четыре подрядные организации будут заниматься расчисткой центральной части города, остальные – работать в планировочных районах. В их задачи будет входить патрульная и механизированная снегоочистка улиц, заездов и парковочных карманов, удаление снежно-ледяного наката, распределение противогололедных материалов, уборка снежных валов, образующихся после расчистки улично-дорожной сети и вывоз снега на специально предназначенные для этого полигоны", – уточнили также в мэрии Южно-Сахалинска.

По данным синоптиков, в субботу 16 ноября на Сахалине сохранится холодная ветреная погода, возможен снег. Ночью на севере региона столбик термометра опустится до минус 10 – минус 15 градусов Цельсия, в долинах – до минус 18 – минус 23. Днем воздух прогреется до минус 6 – минус 11 градусов Цельсия. На юге области ночью будет минус 7 – минус 12 градусов, днем – до минус 10.

"В воскресенье (17 ноября – ИФ) на севере снег, столбик термометра опустится до минус 7 – минус 12 градусов Цельсия, днем ожидается от нуля до плюс 5. Ночью местами на юге региона будет идти небольшой снег, температура воздуха ночью – от минус 7 до минус 12 градусов. Днем – без осадков, температура воздуха – от 0 д плюс 5", – сообщили в Сахалинском УГМС.

В столице региона 16 ноября пройдет небольшой снег, температура воздуха ночью – от минус 8 до минус 10 градусов, днем воздух прогреется до минус 5 – минус 7. 17 ноября в Южно-Сахалинске также ожидается снегопад. Ночью столбик термометра опустится до минус 9 – минус 11 градусов. Днем потеплеет до 0.

"В понедельник (18 ноября – ИФ) днем с приближением следующего циклона на юге снова начнутся осадки, повысится температура до положительных значений. К среде циклон уйдет на восток, немного понизятся температуры, на севере будет обычная зимняя погода с небольшим снегом. На юге снег прекратится к концу недели", – также уточнили в Сахалинском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

На Курильских островах в выходные пройдет небольшой снег, порывы ветра могут достигать 20-25 м/с, на севере – до 12-17 м/с. Температура воздуха будет держаться в диапазоне от минус 3 до плюс 2 градусов Цельсия.

Тем временем, мощный циклон со снегом, дождем и штормовым ветром до 25-30 м/с обрушился и на Камчатку. Основной удар непогоды пришелся на прибрежную часть Петропавловска-Камчатского, а также на населенные пункты и районы, где расположены пункты базирования Тихоокеанского флота (ТОФ).

"В связи с циклоном дежурные силы отряда вспомогательного флота и поисково-спасательного обеспечения ТОФ приведены в повышенную готовность и находятся в готовности к оперативному реагированию на поставленные задачи и обеспечению безопасной стоянки кораблей и судов группировки войск и сил на северо-востоке России, в том числе подводных лодок Подводных сил Тихоокеанского флота РФ", – говорится в сообщении, распространенном пресс-службой ВВО.

Обозреватель Наталья Пономарева

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