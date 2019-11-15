При своих интересах

15.11.19 15:31

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков

Interfax-Russia.ru – Турция не готова отказаться от российских С-400 в пользу американских систем ПВО. Москва и Анкара продолжают обсуждать дополнительные поставки.

Вашингтон продолжает давить на Анкару в связи с закупкой российских ЗРС С-400 "Триумф". В начале ноября президент США Дональд Трамп направил турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану послание, в котором предупредил его о скором введении санкций за покупку С-400, если Анкара не примет условий Вашингтона.

По данным ближневосточного информационного портала Middle East Eye, Трамп также сообщил, что Турцию могут обратно включить в партнерскую программу по созданию истребителя-бомбардировщика F-35, если Анкара согласится не разворачивать системы С-400 и даст обещание не закупать российское вооружение в будущем.

Как пояснял в интервью американскому телеканалу CBS советник президента США по национальной безопасности Роберт О‘Брайен, если Турция действительно получит С-400, вполне вероятно, она подпадет под санкции, обусловленные законом CAATSA (О противостоянии противникам Америки посредством санкций).

"Мы ясно донесли до президента Турции Эрдогана, что в НАТО нет места для С-400, нет места для значительных закупок российского вооружения. Это послание будет четко донесено до президента, когда мы встретим его в Вашингтоне", – отметил советник президента США.

Не удивительно, что вопрос покупки Турцией российских зенитно-ракетных систем ПВО стал главной темой встречи президентов Турции и США на текущей неделе.

Еще в преддверии визита в Вашингтон турецкого лидера президент США выступил с предложением о торговой сделке стоимостью в $100 млрд. Как сообщила Washington Post, в новом письме Трамп заявил, что эта торговая сделка и обходной путь, который позволит избежать санкций США в связи с покупкой Турцией российских ЗРК С-400, все еще возможны.

"Мы сняли (торговое предложение – ИФ) с повестки дня, когда турки вошли в Сирию. Но как только мы получили заверения в прекращении огня, мы решили вернуть пакет предложений, включая осуществление нынешнего визита", – сказал газете один из источников в администрации президента США.

По его словам, в "двусторонних отношениях есть огромный потенциал роста в экономическом плане, ключевой частью которого является F-35 и потенциальная роль Турции в программе F-35".

"Но чтобы достичь этого, нам, как союзникам, необходимо решить этот вопрос с С-400. Один должен сделать шаг, и только после этого второй сделает шаг", – отметил высокопоставленный сотрудник администрации.

По его мнению, Трамп и Эрдоган "на всех своих встречах, во всех своих разговорах очень, очень откровенны в том, как эта ситуация должна быть решена и каковы предпочтительные решения".

Однако президент Турции по итогам встречи со своим американским коллегой заявил, что его страна не может отказаться от российских систем С-400 в пользу американских систем Patriot.

По данным агентства Bloomberg, Эрдоган обосновал свое решение существующим стратегическим партнерством с РФ. При этом он сообщил, что Турция все еще готова купить американские системы Patriot, однако не в качестве замены С-400.

Вместе с тем президент Турции предложил американской стороне сформировать рабочую группу для урегулирования проблемы вокруг приобретенных Анкарой у РФ систем ПВО С-400. Эрдоган предложил включить в группу глав Минобороны обеих стран, пресс-секретаря и специального советника президента Турции Ибрагима Калыма и советника президента США по нацбезопасности Роберта О‘Брайена. При этом турецкий лидер отметил, что работу такой группы может координировать НАТО.

Со своей стороны Трамп по итогам переговоров с Эрдоганом выразил надежду на решение проблемы, назвав Анкару важным союзником США и ключевым членом НАТО.

Как считает глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев, Турция и США будут искать "имиджевый" выход из ситуации с поставками российских С-400 Анкаре.

"Мы сейчас видим, какое мощное и абсолютно не скрываемое давление на Турцию стали оказывать, включая откровенные угрозы и шантаж, когда она просто захотела купить вооружения не там, где "положено", а там, где выгодно", – сказал Косачев журналистам.

При этом он обратил внимание на ключевую разницу в подходах Эрдогана и Трампа к теме закупки зенитных ракетных комплексов, а также к российской "помехе" в их двусторонних отношениях.

"Если глава Белого дома не первый раз настойчиво делал акцент на "серьезных трудностях", которые создает решение Турции о закупке российских комплексов С-400, то для Анкары вопрос предельно прост: дайте выгодные условия по своим системам, и будем говорить", – отметил Косачев.

По его мнению, президенты США и Турции как будто поменялись ролями: "Эрдоган говорит как бизнесмен, который не намерен разделять американскую и общезападную истерику по России в ущерб своим прагматичным интересам, а Трамп должен следовать линии "все, исходящее от России - зло".

Сенатор отметил, что Анкара явно не хочет усугублять свои проблемы с Вашингтоном, поэтому сейчас обе стороны будут искать выход преимущественно имиджевого характера: "Как сделать так, чтобы все остались при своих интересах, но каждый мог выдать это за свою дипломатическую победу".

Предположение, что Трамп предложит Эрдогану "более мягкий, компромиссный вариант решения проблемы", высказал и первый замглавы комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

При этом, считает он, Турция вряд ли откажется от сделки по закупке российских зенитных ракетных систем ПВО С-400.

"Что касается поставок С-400, то договором (между РФ и Турцией) предусмотрены любые ситуации, и в случае отказа Анкаре наверняка придется заплатить какую-то неустойку", – заявил сенатор "Интерфаксу".

Между тем, как сообщил "Интерфаксу" информированный российский источник, Россия и Турция продолжают переговоры о новом контракте на поставку российских систем ПВО С-400 "Триумф".

"Переговоры идут. У Турции есть опцион на приобретение дополнительных систем С-400", – сказал собеседник агентства.

Ранее о возможной покупке Турцией дополнительной партии С-400 "Интерфаксу" заявляли вице-премьер РФ Юрий Борисов и глава "Рособоронэкспорта" Александр Михеев.

Ожидается, что уже купленные и поставленные Анкаре С-400 – четыре дивизиона за $2,5 млрд, будут развернуты в Турции к весне 2020 года. Сейчас в учебном центре зенитных ракетных войск ВКС России в Гатчине под Санкт-Петербургом осуществляется подготовка турецких специалистов для С-400.

ЗРС С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км – баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Обозреватель Анастасия Николаева

Присоединяйтесь к Interfax–Russia в "Twitter‘е", "Вконтакте", Одноклассниках и на "Facebook"