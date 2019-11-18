На ответственное хранение

18.11.19 15:12

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Interfax-Russia.ru – Россия вернула Украине буксир и два катера, задержанные в прошлом году в ходе инцидента в Керченском проливе.

Украинский буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Бердянск" и "Никополь", следовавшие из Одессы в Мариуполь, российские пограничники задержали в районе Керченского пролива 25 ноября 2018 года. В ФСБ инцидент охарактеризовали как провокацию. Российская сторона утверждала, что Киев не уведомил Россию в установленном порядке о проходе кораблей ВМС Украины через Керченский пролив.

Находившимся на судах 24 украинцам, включая двух сотрудников СБУ, в России было предъявлено обвинение в "незаконном пересечении границы, совершенном группой лиц по предварительному сговору или организованной группой, либо с применением насилия или с угрозой его применения" (ч.3 ст.322 УК РФ).

В то же время в Киеве посчитали, что Москва, задержав корабли, нарушила Конвенцию ООН по морскому праву и договор между Украиной и Россией о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. 16 апреля Украина обратилась в Международный трибунал ООН по морскому праву, требуя принять меры в отношении РФ, освободить украинских моряков и суда.

Россия в слушаниях не участвовала, поскольку, как заявили в МИД РФ, заявленный трибунал не обладает юрисдикцией для рассмотрения "керченского инцидента".

Вместе с тем Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить украинских моряков и передать Киеву конфискованные в ходе инцидента украинские суда.

Моряков вернули на родину в начале сентября в рамках обмена удерживаемыми лицами Украину. А в начале ноября Киев потребовал вернуть корабли украинских Военно-морских сил. Как заявлял министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко, России была отправлено соответствующая нота с требованием указать координаты и время, когда Киев сможет забрать свои корабли.

Передачу украинской стороне кораблей назначили на 18 ноября. Накануне в пресс-службе Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым "Интерфаксу" сообщили, что "в соответствии с достигнутыми с украинской стороной договоренностями три украинских судна – буксир "Яны Капу" и малые бронированные артиллерийские катера "Никополь" и "Бердянск" – буксируются из порта Керчь к согласованному месту передачи". При этом в пограничном ведомстве воздержались от каких-либо подробностей, касающихся процедуры передачи.

Единственное, что рассказал "Интерфаксу" информированный источник в Крыму, передача Украине кораблей пройдет не в Азовском море. Между тем неназванные источники "Коммерсанта" сообщали о планах передать корабли в нейтральных водах Черного моря, примерно в 60 милях от украинской Одессы, недалеко от крымского мыса Тарханкут.

Буксировка из Керчи украинских кораблей началась накануне днем.

"Передача состоится в нейтральных водах в ближайшее время", – сообщил "Интерфаксу" осведомленный источник.

По данным керченских информационных сайтов, 17 ноября три задержанных украинских корабля около 11:30 вышли с территории Генмола в Керчи на востоке Крыма. Каждое судно сопровождал буксир, впереди двигалась береговая охрана. В свою очередь "Украинский милитарный портал" сообщил, что за день до этого, по данным системы AIS, три украинских буксира отправились в Черное море, вероятно, для того, чтобы забрать украинские военные корабли.

По данным МИД РФ, передача украинской стороне трех кораблей ВМФ Украины, которые в ноябре 2018 года нарушили границу Российской Федерации в ходе преднамеренной провокации Киева в районе Керченского пролива и были задержаны российскими правоохранительными органами, состоялась 18 ноября.

Командование Военно-морских сил Вооруженных сил Украины со своей стороны подтвердило, что катера "Никополь", "Бердянск" и буксир "Яны Капу" направляются на родину, и сейчас украинские буксиры "Титан", "Гайдамаки" и поисково-спасательное судно "Сапфир" вместе с катерами и буксиром начали движение в направлении материковой Украины.

Вместе с тем в российском внешнеполитическом ведомстве уточнили, что действия по передаче Украине военных судов тали возможными благодаря тому, что российские правоохранительные органы завершили с ними необходимые следственные действия.

"Указанные корабли являются вещественными доказательствами в продолжающемся в России уголовном процессе о незаконном пересечении нашей границы. Их передача на ответственное хранение украинской стороне стала возможной в связи с тем, что российские компетентные органы завершили необходимые следственные действия в отношении кораблей, и их нахождение на территории Российской Федерации для продолжения уголовного процесса не требуется", – заявили в МИД РФ.

На Смоленской площади отметили, что действия киевских властей, отдавших приказ своим военнослужащим об осуществлении провокационных действий в ноябре 2018 года, являются преступлением не только против суверенитета РФ, но и против украинских граждан, которых сознательно подвергли опасности и толкнули на совершение правонарушений.

"Российская сторона намерена и впредь жестко пресекать любые провокации у своих границ, в том числе в целях обеспечения безопасности судоходства в соответствии с российским законодательством, двусторонними договорами и иными применимыми нормами международного права", – подчеркнули в министерстве.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков также заявил, что нет никакой связи между решением международного трибунала и передачей Россией Украине трех кораблей, задержанных российскими пограничниками год назад в Керченском проливе.

Он напомнил, что "на этих (украинских) кораблях было совершено нарушение государственной границы Российской Федерации, и, соответственно, этим занимаются наши пограничники, Федеральная служба безопасности".

Вместе с тем в МИД РФ и ранее отмечали, что российская сторона никогда не отрицала, что вернет Украине эти корабли.

В сообщении, размещенном в телеграм-канале российского внешнеполитического ведомства, обращалось внимание, что еще в июне МИД РФ проинформировал посольство Украины в Москве об имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев мог бы задействовать для освобождения моряков и кораблей.

Обозреватель Анастасия Николаева

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